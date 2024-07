El Girona viene de lograr un sorprendente tercer puesto en la temporada 2023/2024, ¿pero puede mantener el nivel esta nueva campaña?

El equipo catalán sorprendió a todos al terminar tercero en la campaña 2023/24. Con un fútbol alegre y muy ofensivo, los partidos del Girona fueron una constante de goles con muy poco espacio para la especulación. Para el recuerdo, sendos 4-2 ante el FC Barcelona, entre otros resultados. Fruto de ello, podrá disputar la UEFA Champions League 2024/2025.

Y en el club se respira ilusión y satisfacción, pero la sombra del peligro acecha a los chicos de Michel. Y es que algunos de los hombres clave en los éxitos de los blanquirrojos serán transferidos. ¿Podrá el Girona confeccionar una plantilla a la altura de la disputa de liga y competición continental? Nuestros expertos creen que les será difícil mantener el nivel.

Cuotas TERMINARÁ ENTRE LOS 4 PRIMEROS apuestas LaLiga EA Sports

Algunas de las apuestas más interesantes a la LaLiga EA Sports son las apuestas a largo plazo. En casas de apuestas deportivas online como bet365, no solo se incluye el típico mercado GANADOR FINAL. Algunas cuotas interesantes son las del mercado TERMINARÁ ENTRE LOS 4 PRIMEROS. Según bet365, el Girona es el 4 máximo favorito para ello:

El bajón de la segunda vuelta es una señal de lo que está por venir

El Girona estuvo increíble durante la primera mitad de la temporada pasada. En dicho periodo de tiempo, los blanquirrojos estuvieron cinco semanas en lo más alto de la tabla. Esta buena dinámica llegó a su fin en el ecuador de la temporada. Con todo, siguieron luchando por los puestos de privilegio, finalizando como ya sabemos en el cuarto puesto.

El bajón vino exactamente después de Navidad. En sus primeros 23 partidos, el Girona perdió 1 solo encuentro. De los últimos 15, registró derrota en 6. No sorprende si se tienen en cuenta las estadísticas del Girona en cuanto a goles recibidos: de los 4 primeros, fue el equipo que más goles recibió, algo que pasa factura cuando se está luchando por ganar.

Los resultados sumados en la vuelta muestran a un Girona que seguramente tenga dificultades en la ida de la temporada 2024/2025 para repetir la racha triunfal del año anterior. Porque, además, el Girona no solo disputará la liga, sino que jugará UEFA Champions League. A esto, por si ya fuera poco, se le suman las bajas que tendrá que asumir.

¿Lograrán un equilibrio entre altas y bajas?

El Girona no se está moviendo demasiado bien en el mercado de fichajes. El conjunto catalán no ha incorporado futbolistas de renombre y va a decir adiós para la temporada 2024/2025 a jugadores determinantes. Si no equilibra la relación bajas-altas, le espera una temporada difícil en la que, jugando además Champions League, puede caer en picado.

De momento, ya se han confirmado las siguientes marchas:

Yan Couto.

Eric García.

Aleix García.

Savio.

Pablo Torre.

Todos estos futbolistas disputaron 29 o más partidos cada uno, sumando un total de 21 goles. Además, el máximo artillero de la competencia, Artem Dovbyk, está más que dispuesto a buscar nuevos retos, con diversos frentes abiertos (se habla de un fuerte interés de la Roma, aunque el Atlético de Madrid también quiere hacerse con sus servicios).

Por tanto, prácticamente la columna vertebral de su exitosa plantilla 2023/2024 no estará en esta nueva campaña. Y en un mercado cada vez más inflacionario, es difícil reemplazar jugadores de calidad a precios asequibles. Sí, el Girona ha incorporado nombres como Krejci y van de Beek. También a Abel Ruiz (nunca ha marcado más de 8 goles en un año).

El Girona no está acostumbrado a disputar tres competiciones a un tiempo

Como ya se ha dicho, el Girona juega esta temporada por primera vez en su historia Liga de Campeones. Esto sin duda puede afectar negativamente al rendimiento liguero de los chicos de Michel. Además, el Girona aterriza en un nuevo formato de la Liga de Campeones, que este año contará con dos partidos más en la primera fase del torneo.

Si a este desgaste le sumamos las bajas y futbolistas que se han incorporado con mucho que demostrar todavía, es posible que el Girona se vea abocado a luchar en mitad de la tabla. Y si la suerte no acompaña, en lugar de mirar a puestos de Conference League, puede que hasta terminen luchando por evitar el descenso a la categoría de plata.

Y no es algo ilógico, ya que solo hay que ver ejemplos de la temporada pasada de equipos cuya participación en la UEFA Champions League mermó sus aspiraciones ligueras. La Real Sociedad, por ejemplo, terminó a 16 puntos del 4º puesto, mientras que el Sevilla FC estuvo gran parte de la temporada luchando por evitar los puestos de descenso. ¿Qué pasará?