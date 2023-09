Racing Vs Independiente 30/09/23 | Apuestas y predicciones

Recomendaciones para apostar el clásico de Avellaneda entre Racing Vs Independiente

La séptima jornada de la Copa de la Liga Argentina trae una serie de clásicos imperdibles. Entre ellos, uno de los que siempre se destaca es el de Avellaneda: en esta oportunidad, Racing será local de Independiente en un cotejo que se llevará adelante el próximo sábado a las 19.00 en el Estadio Presidente Perón.

La particularidad de este enfrentamiento es que ambos llegan con una serie de resultados más que positivos. Los conducidos por Fernando Gago mantuvieron el invicto en lo que va del torneo y se ubican como únicos líderes de la zona B con 12 unidades. Sin embargo, el entrenador recibió algunos cuestionamientos y sigue siendo mirado de reojo tras las eliminaciones de Copa Argentina y Libertadores.

Por su parte, Carlos Tévez sigue invicto como entrenador del Rojo. Hasta el momento no ha perdido en ninguno de los seis partidos que dirigió y ha logrado tomar algo de aire en la pelea por la permanencia, como así también poder ubicarse en el tercer lugar de la tabla de colocaciones de la zona A. Sin duda, la gran baja para este partido será la ausencia de Santiago Toloza, quien había sido muy importante para mejorar la producción futbolística desde su llegada.

Apuesta Pronóstico Cuota Resultado final Empate 3.20 en bet365 Marcarán ambos equipos Sí a marcarán ambos equipos 1.97 en bet365

Duelo de estilos en Avellaneda

El clásico del próximo sábado presenta un panorama interesante para analizar. Por un lado, el equipo de Gago se caracteriza por su gran volumen de juego basado en la monopolización del balón, acortar líneas y controlar el juego, mientras que los visitantes han incorporado la capacidad de presionar alto, defender de manera más ordenada y jugar más directo con la intención de aprovechar los espacios otorgados. Sin dudas, estos condimentos pueden derivar en un gran partido.

Además, ambos llegan muy bien. Racing no ha perdido en lo que va del campeonato, con tres triunfos y tres empates, mientras que la racha en su estadio es para destacar: lleva tres triunfos consecutivos por el certamen doméstico y no pierde desde mayo, cuando cayó ante Talleres. Por su parte, el Rey de Copas acumula cinco juegos sin derrotas, con tres triunfos y dos empates, mientras que por el momento no ha perdido fuera de casa en lo que va de este certamen.

Si bien históricamente Independiente ha tenido mayor cantidad de triunfos que su rival, esta tendencia ha cambiado en el último tiempo. Tan es así que la Academia lleva tres triunfos consecutivos en su estadio, todos por 1 a 0. No obstante, en el partido que disputaron este año, el juego culminó igualado con un desarrollo que favoreció más al Rojo. Sin duda, la paridad en todos los ámbitos presagia un equilibrio máximo para el sábado.

Racing, un equipo acostumbrado al golpe por golpe

La Academia cuenta con un gran potencial ofensivo, que generalmente se complementa con falencias en la última línea. Esto lo ha llevado a jugar partidos muy frenéticos: lleva once partidos consecutivos por liga argentina en los que marca goles y le convierten, lo que deja en evidencia esta característica de partidos abiertos que suelen disputar los dirigidos por Gago.

Por su parte, Independiente no ha resignado su intención de presionar alto y esto ha llevado a buscar la iniciativa fuera de casa, lo que derivó en que los dos partidos que disputó como visitante en este campeonato terminara con goles a favor y en contra. Además, ha mejorado su producción ofensiva, ya que en cinco de los seis juegos que dirigió Tévez, pudo marcar goles.