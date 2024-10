Racing Vs Boca Juniors 24/10/23 | Apuestas y predicciones

Apuestas favoritas para Racing Vs Boca Juniors

Racing y Boca volverán a enfrentarse este año en el duelo más repetido del fútbol argentino tras verse las caras por la Supercopa Internacional en enero, el partido de liga pasado y los choques de cuartos de final de Copa Libertadores hace pocas semanas. En este caso será por la décima jornada de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

La Academia vive momentos convulsionados luego de la salida de Fernando Gago como director técnico. Desde entonces Racing no ganó, lleva cuatro partidos sin triunfos y sólo obtuvo una victoria en los últimos siete jugados por lo que necesita levantar rápidamente para meterse entre los primeros cuatro de la zona.

Boca tiene su cabeza dedicada a la final de la Copa Libertadores del 4 de noviembre, y si bien jugó con muchos titulares el viernes ante Unión, Almirón no arriesgará demasiado pensando en posibles lesiones o fatiga de cara a ese encuentro. En la Copa de la Liga se ubica en el décimo lugar de su zona con tres juegos ganados, uno empatado y cinco perdidos.

Apuesta Pronóstico Cuota Ganador del Partido Racing Club 2,40 con betsson Ambos equipos anotan + Total de goles 2.5 No y Menos de 1.85 con betsson

Racing volverá al triunfo ante un Boca muleto

La Academia necesita volver con urgencia a la victoria y nada mejor que hacerlo ante su gente y en un clásico para meterse en la pelea por un lugar en los cuartos de final y acomodarse de cara a las copas internacionales del año que viene.

Racing había conseguido hacer del Cilindro un reducto inexpugnable y acumulaba once juegos sin caídas en su cancha hasta las derrotas consecutivas frente a Independiente y Platense. Ante Boca no pierde como local hace cinco partidos, y de las últimas siete veces que lo recibió ganó tres, empató tres y sólo perdió un enfrentamiento.

Los últimos juegos que Boca no utilizó sus habituales titulares fueron ante Sarmiento, River y Belgrano y perdió los tres. A su vez, de los últimos 17 encuentros por todas las competencias sólo ganó tres, mientras que como visitante sólo ganó uno de los últimos ocho que disputó.

Uno o dos goles en la noche de Avellaneda

Racing sólo ha convertido dos tantos en los últimos tres partidos, y si bien es un equipo que se descuida en el fondo, no debería sufrir demasiado ante un equipo que no va a arriesgar más de la cuenta en este enfrentamiento. Al mismo tiempo, el Xeneize no anotó en cuatro de sus cinco caídas por el torneo.

Los últimos dos duelos por Copa Libertadores entre Racing y Boca finalizaron sin tantos y con pocas situaciones claras para ambos a lo largo de los 180 minutos.

El encuentro es clave para los de Avellaneda para determinar si continúan con la dupla interina hasta fin de año, o si salen a buscar un técnico para las últimas cuatro fechas. A su vez, para Jorge Almirón servirá como un banco de pruebas de cara a la gran final de la Libertadores.