Repaso general de qué es intercambio de apuesta y cómo usarlo en las apuestas deportivas

Una modalidad muy interesante dentro de los tipos de apuestas deportivas que ofrecen algunas plataformas es el de intercambiar apuestas, pero ¿qué es intercambio de apuesta? y ¿cómo funciona el intercambio de apuesta?

Se trata de una forma de apostar en la que no vas contra la casa de apuestas deportivas argentina, sino contra otro apostador, sin embargo, el operador actúa como intermediario garantizando el pago.

Algunas de las ventajas que ofrece realizar juegos a través de este modo es que el sitio no te dice cómo apostar con intercambio de apuesta, sino que los jugadores definen las reglas como las cuotas, los tipos de apuestas deportivas, el valor mínimo de la apuesta, etc.

La manera en cómo funciona el intercambio de apuesta les permite a los aficionados a las apuestas en deportes obtener mayores ganancias si aciertan el pronóstico, puesto que no existe un tope porque la casa no establece las reglamentaciones, sólo interviene conectando jugadores.

Pero definiendo qué es intercambio de apuesta, podemos decir que no es algo novedoso, pues, se trata de uno de los tipos de apuestas deportivas más antiguos que existen, es como la tradicional apuesta que realizás con un amigo.

En esta guía te explicaremos con lujo de detalles qué es intercambio de apuesta para que puedas hacerlo si te interesa estos tipos de apuestas deportivas argentina.

Qué es el intercambio de apuesta

El intercambio de apuestas, también llamado apuestas cruzadas o por su nombre en inglés Betting Exchange es un mercado de apuestas en el cual los jugadores apuestan entre sí colocando sus propias reglas, ya que el operador sólo hace de intermediario.

Es decir, en ningún momento apostarás contra la casa, sino que lo hacés con otro participante que quiera apostar contra vos. Es como si varias personas se juntaran en un bar para apostar y hay alguien que se encarga de velar por el pago de las ganancias del ganador.

Obviamente que, la casa de apuestas cobra algunas comisiones por ofrecer sus servicios de intermediaria, sin embargo, es posible llevarse un buen pozo si acertás, debido a que las cuotas, el mercado y el valor mínimo lo establecen los jugadores.

Eso sí, tenés que considerar que, la plataforma muchas veces delimita cómo funciona el intercambio de apuesta, es decir, puede elegir y publicar algunos mercados y otros no, obvio que aquellos que no pueden funcionar, no estarán presentes en el sitio.

Lo mismo puede pasar con las cuotas y las reglas que se impongan, esto es porque puede ser complicado encontrar algún rival que quiera aceptar el mercado por las condiciones impuestas.

Generalmente, las apuestas más comunes y que funcionan son las más sencillas, por ejemplo, mejor jugador, ganador del campeonato, resultados finales, etc. A su vez, hay que considerar en cómo apostar con intercambio de apuesta dos tipos:

Lay : Es el apostador o “layer” encargado de crear los distintos tipos de apuestas deportivas y quien indica las condiciones de la apuesta como, por ejemplo, mercado, cuota y el valor que está dispuesto a poner en juego.

: Es el apostador o “layer” encargado de crear los distintos tipos de apuestas deportivas y quien indica las condiciones de la apuesta como, por ejemplo, mercado, cuota y el valor que está dispuesto a poner en juego. Back: el “backer” es el apostador que quiere participar de ese mercado y acepta las reglas impuestas por el “layer”

Qué casas de apuestas permiten intercambio de apuesta

Aquí en Argentina hace relativamente poco tiempo comenzaron a conseguir autorizaciones las casas de apuestas, por consiguiente, algunos tipos de apuestas deportivas argentina no están tan difundidas, entre ellas, un gran porcentaje de apostantes todavía no conocen qué es intercambio de apuesta y, por eso, es difícil encontrar una casa que ofrezca esta opción.

Mientras aguardamos que se habilite esta forma de apostar, te comentamos cuáles son las mejores casas de apuestas donde podés inscribirte y obtener buenas bonificaciones.

Casa de apuestas Bono de bienvenida Términos y Condiciones del bono bet365 El operador bet365 cuenta con varias ofertas vigentes, para que no te la pierdas, te aconsejamos visitar el sitio oficial. Ofertas disponibles para los usuarios mayores de 18 años de Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires. Entrá a la web para leer los Términos y Condiciones de las promociones. Codere El nuevo bono de bienvenida ofrece el 100% del primer depósito hasta $50.000 para apuestas deportivas Sólo disponible para nuevos usuarios mayores de 18 años de Ciudad Autónoma de Buenos Aires inscriptos desde el 07 de noviembre de 2023. El bono de bienvenida se habilita con un ingreso básico de $500 o más. El cliente tiene 30 días desde el ingreso de fondos para consumar la promoción. Para adquirir el beneficio, el apostador tendrá que usar el 100% del monto depositado con una cuota básica de 2,5 o superior en una o múltiples apuestas sencillas o parlay. Las Freebets concedidas siempre poseen el mismo valor que el monto depositado y se redondean al alza en cantidades de freebet múltiplos de 1000. Para que la bonificación no sea quitada, el usuario no debe realizar ningún pedido de cobro mientras dure la oferta. Leé todos los T&C ingresando a la web oficial de la casa. Betsson Tiene un bono del 100% del primer depósito hasta $ 50.000 Podrán beneficiarse los nuevos clientes mayores de edad de CABA y Provincia de Buenos Aires, Argentina. Para habilitar la promoción, el jugador deberá ingresar en su cuenta un valor de $1000 o más. Para utilizar la bonificación correctamente, el apostador tendrá que activar el bono y después jugar. La cantidad del bono debe apostarse 8 veces, con cuotas de 1.80 o más. El cliente dispone de 30 días para reclamar la bonificación desde su registro en la página. Leé completos los T&C en la página oficial del operador. EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA. Betway Está ofreciendo una apuesta gratuita para los nuevos clientes de hasta $5000. Oferta válida sólo para los nuevos usuarios de cuentas pertenecientes a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Para desbloquear la oferta, se requiere un depósito mínimo de $500 o superior durante la semana posterior al realizar la apertura de la cuenta en el sitio. Para usar bien el bono y habilitarlo, será imprescindible hacer apuestas con cuotas de 1.75 o más para apuestas sencillas, de 1.40 o más para las each-way y de 1.40 o más para las de sistema. La regla completa podés consultarla en la plataforma oficial del sitio de apuestas.

¿Cómo apostar en un intercambio de apuestas?

Si ya entendiste qué es intercambio de apuesta, llega la hora de poner en práctica esta modalidad, por eso, te explicaremos cómo apostar con intercambio de apuesta.

Como te decíamos antes, no encontramos actualmente una plataforma que la ofrezca, pero es bueno conocer cómo funciona el intercambio de apuesta para que, cuando exista esta posibilidad, la tengas muy clara.

Registrate en una plataforma de apuestas que ofrezca la modalidad para que tengas cómo apostar con intercambio de apuesta, si posee un bono de bienvenida, mejor. Dentro del botón de apuestas deportivas, seleccioná el evento y la disciplina, allí surgirán los mercados. Aparecerán distintas opciones en los que tendrás que decidís si vas a apostar a favor (back) o en contra (lay) de determinada selección. Si colocás en contra, asumirás el rol de una casa de apuestas, por lo tanto, aceptarás ciertos riesgos. Una vez que elijas una, colocá la cuota y el valor que vas a poner en juego. Aguardá hasta que un jugador compre la apuesta para que realmente se pueda concretar, en el caso de que nadie la quiera comprar, se anulará el mercado y te restituirá el dinero en tus fondos.

En qué deporte es común el intercambio de apuesta

Entendiendo qué es intercambio de apuesta, podrás elegir esta forma de apostar en cualquier disciplina que se te ocurra, incluso en otros mercados de apuestas como premiaciones, política, TV, etc.

La casa de apuestas sólo publicará los mercados que puedan tener más éxito porque, como te explicamos, para que se haga efectiva la apuesta, necesitarás de un rival que quiera comprar la apuesta.

Estos son los deportes más comunes en donde se puede encontrar las apuestas cruzadas:

Fútbol

Al ser uno de los mercados más solicitados y una de las disciplinas con más fanatismo, seguramente no faltará quien quiera realizar un intercambio de apuestas en este deporte. Algunos de los mercados que pueden aparecer son: ganador del partido, cantidad de goles, etc.

Tenis

Es otra de las disciplinas con bastante seguidores, no dudamos que habrá jugadores que quieran intercambiar apuestas, además, el tenis es un deporte que está presente todo el año.

Básquet

Al igual que los otros dos anteriores, pensamos que una de las disciplinas donde las apuestas cruzadas pueden andar muy bien, principalmente en las principales ligas como la NBA.

Cuándo utilizar el intercambio de apuesta

Podemos aconsejarte en este artículo sobre qué es intercambio de apuesta cuándo sería ideal utilizar esta forma de apostar, pero eso dependerá de tus gustos y preferencias, además de tus estrategias.

Vamos a un ejemplo concreto, en un partido de San Lorenzo vs Boca, revisaste todas las estadísticas e historial y pensás que ganará San Lorenzo con cuota de 5 por un valor de $2000 y, otro apostador, le tiene fe a Boca, por lo tanto, apuesta otros $2000 con la cuota establecida en 5.

Si ganás, te llevás la ganancia, pero recordá que la casa de apuestas cobra una comisión, por el contrario, si tu contrincante acierta, se llevará el dinero menos el gasto de comisión que cobre la casa.

Estrategias y recomendaciones al momento de usar intercambio de apuestas

Si bien existen algunos consejos que te podemos dar en este artículo de qué es intercambio de apuesta, al ser un mercado bastante amplio, los trucos y consejos que te pueden servir a modo general son:

Establecé un límite, que la avaricia de ganar más no te lleve a poner en riesgo tus fondos.

Revisá las probabilidades y estadísticas antes de apostar a favor o en contra, además, te permitirá no dejarte llevar por las pasiones, sino por datos concretos y tendencias.

Si es la primera vez que vas a usar esta modalidad de apuestas, informate sobre los pros y los contras de utilizar esta forma de apuestas.

Conclusiones

Para concluir nuestro artículo sobre qué es intercambio de apuesta, queremos hacer una recapitulación sobre esta modalidad de apostar tan interesante.

Las apuestas cruzadas es una de las formas que podés elegir para apostar, el principal beneficio es que se juega contra otro apostante y, en consecuencia, hay mayor libertad para acordar las cuotas y los valores que se arriesgan.

En esta manera de apostar es fundamental la responsabilidad porque fomenta la competencia, así que, antes de elegir realizar un intercambio de apuestas, analizá bien los riesgos.