Nuestros expertos de GOAL.com analizan qué dicen las apuestas sobre el próximo equipo de Marcus Rashford si es que deja el Manchester United.

Todo hace pensar que Marcus Rashford abandonará las filas del Manchester United en el corto plazo debido a los pocos minutos que ha disputado desde la llegada de Ruben Amorim al banquillo de Old Trafford. A pesar de ser uno de los jugadores con más tiempo en la plantilla de los Diablos Rojos, pareciera que cada vez le queda menos al seleccionado inglés como miembro del Manchester United.

Rashford debutó con el Manchester United el 25 de febrero de 2016 en la UEFA Europa League, en una época en la que el Manchester United estaba en un proceso de transición tras la salida de Sir Alex Ferguson, en un partido contra el Midtjylland danés, donde marcó dos goles luego de una lesión de Anthony Martial. Gracias a ese debut es que logró debutar en la Premier League el mismo año, anotándole dos goles al Arsenal. Ese sería el comienzo de unos años muy prolíficos para el atacante.

Los números de Rashford no dan demasiadas razones para pensar en su salida de Old Trafford, ya que ha anotado 138 goles y ha brindado 63 asistencias en 426 partidos con el club. Sin embargo, ya lleva varias temporadas con un rendimiento algo por debajo de lo esperado y, además, su aparente mala actitud desde la llegada de Erik ten Hag le ha quitado peso y crédito con los aficionados. Además, los comentarios del ex internacional inglés sobre querer un nuevo desafío después de la victoria sobre el Manchester City, donde no fue convocado, hacen que su salida parezca segura. Sin embargo, su futuro es incierto y no es del todo claro dónde recalará.

¿Cuál será el próximo destino de Marcus Rashford?

De acuerdo a las cuotas que ofrece bet365, estos equipos son los favoritos para fichar a Rashford, ya sea durante la ventana de fichajes de enero o la de mitad de año en 2025 una vez que acabe la temporada:

Barcelona: 3.25 @ bet365

PSG: 5.00 @ bet365

Sigue en ManU: 8.00 @ bet365

Cualquier equipo de Arabia Saudita: 8.00 @ bet365

Arsenal: 8.00 @ bet365

Atlético Madrid: 10.00 @ bet365

Chelsea: 10.00 @ bet365

Inter Milán: 13.00 @ bet365

Bayern Munich: 15.00 @ bet365

Borussia Dortmund: 15.00 @ bet365

Todas las apuestas son cortesía de bet365 con fecha 27 de diciembre de 2024. Están sujetas a cambios por el operador.

El PSG y el Barça, los favoritos para fichar a Rashford

Se ha especulado durante algún tiempo sobre un traspaso de Marcus Rashford al Barcelona, y si bien el conjunto catalán luce como uno de los máximos favoritos para fichar al delantero inglés, su situación financiera complica el escenario. Sin embargo, el cuadro “blaugrana” podría negociar un intercambio con el conjunto de Old Trafford y ofrece jugadores como Frenkie de Jong o Ronald Araujo en un hipotético traspaso, ya que ambos jugadores son de interés para el United.

Sin embargo, el Barça no es el único equipo con posibilidades reales de fichar a Rashford, y una mudanza a la capital francesa para unirse al PSG no es del todo descabellada. El presidente del PSG, Nasser AL-Khelaifi, elogió a Rashford como un jugador excepcional, afirmando que todos los clubes estarían interesados en los servicios de Rashford antes de la Copa del Mundo en Qatar. En ese momento, una transferencia gratuita parecía posible, ya que el contrato del jugador del Manchester United expiraba a final de temporada.

Una de las grandes diferencias por las que el PSG podría tener una leve ventaja sobre el Barcelona radica en el aspecto financiero, y es que el conjujnto francés no tiene problemas para asumir el suelo del delantero, que percibe £375,000 por semana, un sueldo que, hoy por hoy, parece imposible de costear para el Barcelona.

Otras opciones para el futuro traspaso de Rashford

Quedarse en el Manchester United también es opción, aunque en ese caso habría que ver si es que el delantero encaja en los planes de Ruben Amorim, tanto desde un punto de cista táctico como de una perspectiva más personal.

El atacante no ha formado parte del equipo en los últimos partidos, y considerando que el United necesita cambios urgentes en su escuadra, hay que ver si es que Rashford se acopla a lo que quiere el nuevo régimen. De lo contrario, lo más probable es que Rashford acabe saliendo del club, ya que le sería más útil al United como un activo que como un miembro de la plantilla descontento.

Finalmente, las otras opciones parecen algo más probable. Si bien varios jugadores de renombre han hecho el cambio a la Saudi Pro League desde que Cristiano Ronaldo se unió al Al Nassr, no se ve como el mejor destino para un Rashford que todavía está en su prime. Además, el país busca aumentar su perfil futbolístico elevando la calidad de la liga doméstica antes de albergar el Mundial de 2034.

Otros equipos de la Premier, como el Chelsea o el Arsenal, o gigantes europeos como el Inter de Milán, el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund, podrían intentar fichar al delantero. Sin embargo, ya sea por razones de presupuesto o netamente futbolísticas, no se ven como una posibilidad real por estos momentos.

Lo único que luce como algo claro es que Rashford no volverá a jugar con el Manchester United en el corto plazo, y un traspaso se ve cada vez más cercano. Sin embargo, su destino final luce extremadamente incierto.