Tottenham Hotspur vs Coventry City Pronóstico y Apuestas Premier League | 19/10/26

Mejores apuestas Tottenham Hotspur vs Coventry City

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Tottenham Hotspur 2-1 Coventry City

Tottenham Hotspur 2-1 Coventry City Pronóstico de goleadores: Tottenham Hotspur: Dominic Solanke, Savio - Coventry City: Sidiki Cherif

Que estemos en la fecha seis de la nueva temporada de la Premier League y que el Tottenham todavía no haya ganado un partido resulta surrealista. Con la plata que el club gastó en el último mercado de pases, todos esperaban que pelearan por un puesto entre los cuatro primeros. Sin embargo, hay un manto de positividad en torno a ellos, sobre todo después del empate 1-1 ante el Manchester United el fin de semana pasado.

Gracias a la mala racha del Fulham, los Spurs terminaron la fecha en el puesto 19, en lugar de en el último lugar de la tabla. Los dirigidos por Roberto De Zerbi siguen buscando su primera victoria como local en el campeonato esta temporada. Sobre el papel, enfrentar a un Coventry recién ascendido es un partido soñado para ellos, dada la situación actual.

El Coventry sufrió en las primeras semanas de la Premier League, algo esperable dado el salto de nivel respecto a la Championship. Sorprendentemente, Frank Lampard logró ahora dos victorias consecutivas en el campeonato. Esos resultados los impulsaron un poco en la tabla, permitiéndoles llegar a la fecha 7 en el puesto 14.

Pero con solo tres puntos separando a ambos equipos, el Coventry debe mantener los pies sobre la tierra, ya que una derrota acá podría meterlos en zona de descenso. Los visitantes deben proceder con cautela, ya que su anterior visita al norte de Londres terminó en una derrota por 3-0 ante los campeones ingleses.

Alineaciones probables Tottenham Hotspur vs Coventry City

Posible alineación del Tottenham Hotspur:

Kinsky, Gray, van Hecke, van de Ven, Udogie, Fernandes, Tonali, Marmoush, Maddison, Savio, Solanke

Posible alineación del Coventry City:

Rushworth, van Ewijk, Thomas, Pinnock, Dasilva, Yirenkyi, Grimes, Thomas-Asante, Rudoni, Mason-Clark, Cherif

Solanke por fin encuentra su pegada goleadora

La delantera del Tottenham debería rendir mucho más de lo que mostró hasta ahora. El potencial cuarteto ofensivo para este partido debería bastar para romper cualquier defensa de la Premier League. Sin embargo, los Spurs tuvieron dificultades para convertir esta temporada, con apenas tres goles en seis partidos, un promedio de 0,5 por cada 90 minutos.

Dominic Solanke espera volver a alcanzar el nivel que mostró en su paso por el Bournemouth, lo que en su momento llevó a los Spurs a hacerse con sus servicios. En su última campaña ligera con las Cherries, marcó 19 goles en 38 presentaciones. Desde su llegada a los Spurs solo convirtió 13 goles en la Premier League, aunque las lesiones lo persiguieron durante todo este tiempo.

Su gol del empate en el minuto 92 en Old Trafford la semana pasada fue su primer tanto de la campaña. La hinchada de los Spurs espera que ese gol le encienda la mecha y lo devuelva a sus días goleadores en el Bournemouth. Cabe destacar que convirtió dos goles en sus últimos cuatro partidos como titular con los Spurs en todas las competiciones, por lo que resulta interesante apostar por él como goleador.

Tottenham Hotspur vs Coventry City Apuesta 1: Goleador en cualquier momento - Dominic Solanke @ 2.30en Betano

Confiando en los datos subyacentes

Enfrentar a un equipo recién ascendido a la categoría es probablemente la mejor oportunidad para que los Spurs logren su primera victoria en el campeonato. Los dirigidos por De Zerbi tuvieron cierta mala suerte, especialmente si se tiene en cuenta que sus datos subyacentes sugieren que rindieron mejor de lo que refleja la tabla. Según la tabla de puntos esperados de Opta, los londinenses del norte deberían estar en el puesto 12, siete posiciones por encima de donde están.

Esos datos sugieren que sus puntos esperados deberían ser 7,9, cuando en realidad solo sumaron tres. Esa diferencia de 4,9 puntos se debe a varios motivos, pero la mala suerte es sin duda uno de ellos. Otro es la incapacidad de sus delanteros para definir las chances: remataron al arco 83 veces, la novena cifra más alta del campeonato, pero su porcentaje de acierto es de apenas un 3,61 %.

A partir de ahí, creemos que pueden darle vuelta la historia ante el Coventry. En el otro extremo de esa tabla de puntos esperados, los Sky Blues deberían estar últimos según su rendimiento, pero están seis puestos por encima. El Tottenham ganó los últimos cinco enfrentamientos directos, con el más reciente terminando 2-1 a favor del conjunto del norte de Londres. Esperamos que se repita un resultado similar en este pronóstico Tottenham Hotspur vs Coventry City.

Tottenham Hotspur vs Coventry City Apuesta 2: 1x2 y Ambos anotan - Tottenham y Sí @ 2.70en Betano

Los Spurs, acostumbrados a encajar primero

Aunque el equipo local podría lograr su primera victoria en el campeonato esta temporada, el Coventry no se va a quedar cruzado de brazos para permitirlo. Resulta evidente que no hay partidos fáciles en la Premier League. Los visitantes encadenan dos victorias consecutivas, por lo que la confianza en su vestuario debería ser alta.

Sin embargo, solo marcaron un gol de visitante esta temporada, un promedio de 0,33 goles cada 90 minutos. Tras convertir cuatro goles en su último partido, los delanteros de los Sky Blues confiarán en sus chances ante un equipo que solo mantuvo el arco en cero en dos ocasiones la temporada pasada. Por eso, vale la pena explorar la opción de que los visitantes se adelanten en el marcador el lunes a la noche.

Las tropas de Lampard marcaron primero en el 33 % de sus partidos hasta ahora, mientras que los Spurs todavía no lograron abrir el marcador en ningún encuentro. Los locales vieron cómo sus rivales marcaban primero en el 67 % de sus partidos, independientemente de la sede. Teniendo en cuenta el valor que ofrece el Coventry y la defensa poco confiable de los Spurs, esta selección resulta interesante.

Tottenham Hotspur vs Coventry City Apuesta 3: Primer equipo en marcar - Coventry City @ 3.00en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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