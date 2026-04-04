Talleres Córdoba vs Boca Jrs pronóstico: Victoria Xeneize | 02/04/2026

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Mejores apuestas Talleres Córdoba vs Boca Jrs

Ambos equipos sí anotan⭐ 2.25 en bet365

Under de 2.5 goles⭐ 1.40 en bet365

Miguel Merentiel anota gol⭐3.60 en bet365

Nuestro pronóstico respalda un empate 1-1 entre Talleres y Boca Jrs.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Se juega una fecha de la Liga Profesional de Argentina, donde Boca Juniors cuenta con la urgencia de sumar unidades en calidad de visitante y enfrenta a un Talleres de Córdoba que sigue sacando resultados positivos en casa.

El Xeneize deja mucho que desear en lo que va de torneo. Pues como visitante suma un triunfo, un empate y dos derrotas en cuatro partidos, con poca efectividad en su ofensiva y un desequilibrio preocupante en la defensa.

Por lo que se respalda un empate con menos de 2.5 anotaciones en la cancha del Estadio Mario Alberto Kempes de Ciudad de Córdoba, Argentina.

Alineaciones Probables de Talleres Córdoba vs Boca Jrs

Posible alineación de Talleres Córdoba:

Herrera, Schott, Catalán, Fernández, Maidana, Baroni, Sforza, Ortegoza, Cristaldo, Rick, Martínez

Posible alineación de Boca Jrs:

Marchesín, Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco, Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda, Merentiel, Bareiro

1er Pronóstico Talleres Córdoba vs Boca Jrs: Ambos equipos sí anotan⭐2.25 por bet365

Para el próximo enfrentamiento entre Talleres y Boca, el momio para el marcador de Ambos equipos si anotan se inclina ligeramente a que sí, basándose en la tendencia ofensivas de ambos clubes en los últimos años, aunque con la advertencia dirigida a que suelen ser partidos cerrados.

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre 2024 y 2025, el Ambos anotan se ha cumplido en un 66% de las ocasiones, es decir, en tres tres de cinco encuentros, con resultados que culminan con un empate a un sólo gol por ambos bandos.

Por lo que el resultado común entre los dos equipos es de empate a cero o a un sólo gol y es viable que se dé en el Mario Alberto Kempes.

2do Pronóstico Talleres Córdoba vs Boca Jrs: Under de 2.5 goles⭐1.40 por bet365

El duelo a efectuarse en Ciudad de Córdoba apunta fuerte a menos de 2.5 anotaciones, respaldado por la solidez defensiva de Talleres, especialmente de local, y la tendencia de Boca a partidos cerrados, con una probabilidad alta de un empate a un sólo gol.

Los enfrentamientos directos recientes muestran una paridad y una pizarra ajustada, con un promedio de 0.8 goles de Talleres y 1.0 del Xeneize. El local suele fortalecer su defensiva y, pese a sus victorias, Boca prioriza su juego en el control de pelota sobre un ataque abierto.

Por lo que el marcador con menos de 2.5 goles tiene una alta probabilidad de que se dé en la Provincia de Argentina.

3er Pronóstico Talleres Córdoba vs Boca Jrs: Miguel Merentiel anotará gol⭐3.60 por bet365

El delantero de Boca Juniors es uno de los principales protagonistas a seguir en el duelo entre Talleres y Boca Juniors en Ciudad de Córdoba, con una amplia posibilidad de concretar frente al arco rival. Su nivel de juego es excelente, con una fuertes rachas goleadoras y siendo el jugador más decisivo del equipo visitante.

En el último enfrentamiento directo, Merentiel se despachó con dos goles en el triunfo 2-0 del Xeneize sobre Talleres. Se espera que sea un partido con oportunidades, donde el atacante uruguayo suele aprovechar para generar espacios y crear oportunidades frente a la puerta rival.

Conforme a los datos recientes, es viable que el celeste anote un gol frente a Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes.