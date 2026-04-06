Sporting de Portugal vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Champions League | 07/04/26

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Mejores apuestas Sporting de Portugal vs Arsenal

Victoria del Arsenal ⭐ @ 1.78 en 1xBet

Ambos equipos anotan ⭐ @ 1.82 en 1xBet

Viktor Gyökeres marcará en cualquier momento ⭐ @ 2.55 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Sporting 1-2 Arsenal

Sporting 1-2 Arsenal Pronóstico de goleadores: Sporting: Luis Suárez - Arsenal: Viktor Gyökeres y Bukayo Saka

El Sporting Clube de Portugal atraviesa una racha sólida mientras sigue peleando en varios frentes. Los de Rui Borges demostraron su resiliencia al remontar un 3-0 en contra ante el Bodo/Glimt en la ronda anterior de la Champions y llegan tras anotar ocho goles en sus últimos dos compromisos ligueros.

Aunque todavía tienen opciones en la lucha por el título de la Liga Portugal, esta semana se enfrentan a un desafío continental de máxima exigencia.

Por el contrario, los resultados recientes no han sido benévolos con el Arsenal, uno de los grandes aspirantes a la Premier League. Los Gunners cayeron ante el Manchester City en la final de la Carabao Cup y, poco después, el Southampton los sacó de la FA Cup. Mikel Arteta buscará desesperadamente una reacción de su plantilla ahora que el sueño del cuatriplete se ha visto reducido a un posible doblete.

Alineaciones Probables Sporting de Portugal vs Arsenal

Posible alineación del Sporting de Portugal:

Silva, Vagiannidis, Diomande, Inácio, Mangas, Bragança, Morita, Catamo, Trincão, Gonçalves y Suárez.

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori, Zubimendi, Rice, Ødegaard, Martinelli, Gyökeres y Saka.

Las mejores apuestas Sporting de Portugal vs Arsenal

1er Pronóstico Sporting de Portugal vs Arsenal: Victoria del Arsenal @ 1.78 en 1xBet

Tras ver cómo se esfumaban sus esperanzas en la Carabao Cup y la FA Cup, al Arsenal solo le quedan dos trofeos por los que luchar. Aunque nadie exigía un cuatriplete esta temporada, el hecho de que los golpes hayan llegado de forma tan seguida ha hecho mella en el ánimo del equipo. Su situación en la Premier sigue siendo privilegiada, pero el Sporting Clube de Portugal tiene armas suficientes para generar problemas.

Para colmo de males, Gabriel Magalhães tuvo que retirarse lesionado ante el Southampton. Además, piezas como Eberechi Eze, Piero Hincapié y Mikel Merino no estarán disponibles. Por parte local, Rui Borges tampoco cuenta con todo su arsenal, ya que faltarán Fotis Ioannidis, Geovany Quenda y Nuno Santos, con Luis Guilherme en duda. Su capitán, Morten Hjulmand, está suspendido, lo que equilibra las fuerzas en cuanto a bajas.

Nos decantamos por la victoria visitante en esta casa de apuestas. El regreso de varios jugadores clave que descansaron o se perdieron el duelo ante el Southampton debería ser diferencial. El Arsenal tiene calidad de sobra para imponerse, incluso tras este bache de resultados.

2ºPronóstico Sporting de Portugal vs Arsenal: Ambos equipos anotan @ 1.82 en 1xBet

Aunque el Sporting parte como víctima en los papeles de este operador, lo cierto es que tienen motivos para creer. Han anotado 13 goles en sus últimos tres partidos y cuentan con un Luis Suárez en estado de gracia; el colombiano es una amenaza constante y suma 33 goles en todas las competiciones este curso.

Los "Leões" presentan un registro envidiable en casa, habiendo perdido solo tres partidos en su feudo en toda la temporada 2025/26. Reciben al Arsenal tras una racha de 9 victorias consecutivas en el Estádio José Alvalade. Además, el mercado de "Ambos equipos marcan" se ha cumplido en tres de sus últimos cinco encuentros.

Si bien creemos que el Arsenal se llevará el gato al agua, los de Arteta no lo tendrán fácil. Se espera que los ingleses vean portería en Portugal, pero su defensa no es precisamente hermética últimamente. Viendo que el Southampton les hizo dos goles el pasado fin de semana, es muy probable que Suárez y compañía pongan en aprietos a la zaga londinense el martes.

3er Pronóstico Sporting de Portugal vs Arsenal: Viktor Gyökeres marcará en cualquier momento @ 2.55 en 1xBet

Todos los focos apuntarán a un hombre este martes: Viktor Gyökeres. El sueco regresa a la que fue su casa, donde dejó una huella imborrable con 97 goles en 102 partidos. Esta será su primera vez de vuelta en el Alvalade tras su salida en verano y querrá demostrarle a su antigua afición que no ha perdido el olfato.

Gyökeres llega en un gran momento de forma. Marcó en la victoria liguera frente al Everton y también logró anotar saliendo desde el banquillo en St Mary’s. A esto hay que sumarle sus cuatro goles en dos partidos con Suecia durante el parón de marzo, lo que le otorga una confianza ciega de cara a puerta.

Aunque Luis Suárez es otra opción fantástica para tu apuesta combinada (especialmente con sus 7 participaciones de gol en 10 partidos de UCL), nuestro voto de confianza es para el ex del Sporting. Apostamos por que Gyökeres liderará la victoria visitante.