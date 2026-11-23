Nuestro experto en apuestas espera que el equipo local consiga marcar, pero que el Barcelona logre distanciarse y se lleve una victoria contundente.

Mejores apuestas Sabah FK vs Barcelona

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Sabah FK 1-4 Barcelona

Sabah FK 1-4 Barcelona Pronóstico de goleadores: Sabah FK: Orphe Mbina - Barcelona: Raphinha x2, Fermín López, Anthony Gordon

El debutante Sabah FK ya superó las expectativas al alcanzar la fase de liga. Una victoria por 2-0 ante el Slavia de Praga en octubre alimentó las esperanzas de prolongar esa racha hasta la fase eliminatoria. Sin embargo, el conjunto azerbaiyano encadenó desde entonces dos derrotas consecutivas ante el Borussia Dortmund y el Viking.

Asegurar una plaza entre los ocho primeros será la prioridad del Barcelona. Los culés ganaron tres de sus primeros cuatro partidos de Champions League y se encuentran en una posición sólida.

Los catalanes remontaron un 2-0 en contra para vencer al Villarreal el fin de semana en LaLiga. Ya superaron los 50 goles ligueros esta temporada, con 12 victorias en 13 jornadas en la competición doméstica.

Alineaciones probables Sabah FK vs Barcelona

Posible alineación del Sabah FK:

Pokatilov, Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Rakhmonaliev, Lepinjica, Nwachukwu, Isaev, Simic, Mbina

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Fariñas, E. García, Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Adeyemi, Fermín, Gordon, Raphinha

Los debutantes de la Champions buscan hacer mover las redes

El Barcelona no contará con Lamine Yamal en Azerbaiyán, mientras se recupera de una lesión leve en el tobillo. Pese a ello, el equipo de Hansi Flick debería tener suficiente potencial ofensivo para ganar el partido con comodidad.

El Sabah FK ha permitido 12,2 xG en lo que va de fase de liga, el tercer peor registro por detrás del Club Brugge y el Slovan Bratislava de cara a la quinta jornada. Es un dato preocupante para este choque, sobre todo porque todavía no se ha enfrentado a un rival de los ocho primeros.

Los locales han marcado cuatro goles y generado un respetable 5,3 xG en sus cuatro partidos. Han anotado en cada encuentro europeo desde que cayeran 4-0 ante el Manchester United en septiembre.

El Barcelona llevaba 18 partidos de Champions League sin dejar su portería a cero antes de vencer 3-0 al Aston Villa a principios de este mes. Esperamos que los catalanes encajen, pero aun así se lleven la victoria en este encuentro.

Sabah FK vs Barcelona Apuesta 1: Barcelona gana y ambos equipos anotan - Sí @ 1.83 en Betano

Fermín dispuesto a encender Azerbaiyán

Fermín López ha aportado goles decisivos para el Barcelona en las últimas semanas. Su doblete selló una victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid justo antes del parón de selecciones. El centrocampista de 23 años también marcó el gol del empate cuando el equipo de Hansi Flick remontó el domingo.

Tras ser sustituido, Fermín fue expulsado más tarde por protestar desde el banquillo ante el Villarreal. Ahora está sancionado en liga, lo que aumenta sus opciones de participar entre semana.

Con nueve goles en 16 partidos con el club en todas las competiciones, Fermín encamina su temporada más prolífica. Promedia un disparo cada 21 minutos en la Champions League. Ante una defensa limitada como la del Sabah FK, esperamos que el centrocampista ofensivo pueda ver puerta, con una cuota ligeramente por debajo de la par.

Sabah FK vs Barcelona Apuesta 2: Fermín López anota en cualquier momento @ 1.91 en Betano

Cancelo, una amenaza desde el lateral

El Barcelona necesitará fuentes alternativas de creatividad con Yamal lesionado. Hay varios candidatos en este equipo. La opción más destacada es Joao Cancelo, que actuará como lateral de marcado perfil ofensivo.

Con problemas de lesiones en esa demarcación, Cancelo ya demostró ser un fichaje veraniego muy útil. Puede jugar en cualquiera de los dos costados y ha sido fijo en la Champions League para el Barça esta temporada. El internacional portugués ya repartió dos asistencias en cuatro partidos europeos.

Cancelo promedia 2,3 regates y 1,5 pases clave por partido en esta competición. Se espera que suba con frecuencia al ataque y ocupe posiciones muy adelantadas en este encuentro.

El Sabah FK ya encajó cuatro goles en dos ocasiones en esta campaña de Champions League. Cancelo es técnicamente excelente y parece una opción con buen valor para sumar una asistencia.

Sabah FK vs Barcelona Apuesta 3: Joao Cancelo 1+ asistencias @ 3.80 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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