Real Madrid vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Champions League | 11/03/26

Mejores apuestas Real Madrid vs Manchester City

Manchester City ganará ⭐ @ 2.05 en Betano

Antoine Semenyo anota en cualquier momento ⭐ @ 2.22 en Betano

Más de 0.5 goles del City en la primera mitad ⭐ @ 1.72 en Betano

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs Manchester City son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Real Madrid 1-2 Man City

Predicción de goleadores: Real Madrid: Vinicius Junior; Manchester City: Antoine Semenyo, Rayan Cherki

Estos clubes son rivales conocidos, con su encuentro más reciente terminando en victoria por 2-1 para el Manchester City en diciembre. Desde entonces, el Real Madrid ha cambiado de entrenador, ya que Álvaro Arbeloa ha reemplazado a Xabi Alonso.

Ahora es Arbeloa quien está bajo presión ante un enfrentamiento que podría definir su futuro más allá de esta temporada. El Real Madrid ha perdido dos de sus últimos tres partidos de liga, aunque derrotaron al Benfica 3-1 en el global en la ronda de play-off para llegar a esta etapa.

El Man City se clasificó directamente para los octavos de final tras acabar octavo en la fase de liga. Llegan en buena forma al partido, con un equipo rotado que ganó 3-1 en Newcastle el sábado en la FA Cup.

Alineaciones Probables Real Madrid vs Manchester City

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Mendy, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Güler, Vinicius, Gonzalo.

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Aït-Nouri, Rodri, Silva, O’Reilly, Cherki, Semenyo, Haaland.

Las mejores apuestas Real Madrid vs Manchester City

1er Pronóstico Real Madrid vs Manchester City: Manchester City ganará @ 2.05 en Betano

Este será el duodécimo encuentro de la Champions League entre los clubes en la década de 2020. No han podido evitarse en los sorteos y la rivalidad ha tenido sus altibajos. El Real Madrid eliminó cómodamente al Man City en la ronda de play-off la temporada pasada pero no son los favoritos para este enfrentamiento.

Esto se debe a una combinación de factores, incluidas las lesiones. Los Blancos están sin jugadores clave como Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Éder Militão. En contraste, el City está casi a plena potencia, incluso con una alineación muy rotada impresionando el fin de semana.

Arbeloa ha tenido poco impacto desde que reemplazó a Alonso en enero. El Real Madrid ha tenido problemas ofensivos, anotando solo 6 veces en sus últimos cinco partidos. Crearon solo 1.11 xG en su más reciente partido de Champions en casa, en comparación con el 1.64 del Benfica.

Si el City juega a su mejor nivel, podrían vencer a un equipo local mermado. Los visitantes ofrecen valor con una probabilidad implícita de victoria del 50%.

2ºPronóstico Real Madrid vs Manchester City: Antoine Semenyo anota en cualquier momento @ 2.22 en Betano

Esta será una noche especial para Semenyo, quien nunca antes ha jugado en el escenario europeo. Ha sido un éxito instantáneo en el Etihad Stadium, anotando 7 veces en 13 duelos con su nuevo club. Además, solo ha dejado de marcar en cuatro de sus 11 titularidades.

Con su velocidad y habilidad para llevar el balón, podría plantear grandes problemas al Real Madrid en el contraataque. Su suave adaptación desde su traslado desde Bournemouth en enero sugiere que no se intimidará por el gran escenario.

Semenyo ha marcado 15 goles en la Premier League esta temporada. Solo su compañero Erling Haaland y el jugador del Brentford, Igor Thiago, pueden superar eso.

Sin embargo, la forma de Haaland ha decaído. El noruego ha anotado solo cuatro veces en sus últimas 16 apariciones en todas las competiciones. Ese dato sugiere que Semenyo es la apuesta más inteligente para anotar en cualquier momento a cuotas más altas.

3er Pronóstico Real Madrid vs Manchester City: Más de 0.5 goles del City en la primera mitad @ 1.72 en Betano

El Real Madrid no ha sido convincente en la primera mitad de sus partidos con Arbeloa al mando. Esto se refuerza con los resultados de la semana pasada.

El lunes pasado, sufrieron una sorprendente derrota en casa por 1-0 contra el Getafe como resultado de un gol en el minuto 39. Los Blancos también tuvieron problemas en Vigo antes del descanso. No crearon grandes oportunidades y permitieron 0.89 xG en la primera mitad de ese partido.

En Champions League, el Real Madrid también ha sido mejor tras el descanso. Su diferencia de goles en la primera mitad es de solo +3. Eso se compara con +8 después del intervalo.

En contraste, el Manchester City tiende a comenzar bien en Europa. El 67% de sus goles en la fase de liga llegaron antes del descanso. Han marcado al menos un gol en la primera mitad en cinco de sus últimos siete partidos de Champions League.

El equipo de Guardiola anotó dos veces en los primeros 45 minutos en Madrid en diciembre. Tienen buen valor para marcar más de 0.5 goles en la primera mitad de este encuentro con una probabilidad implícita del 60.6%.