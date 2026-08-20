Pronósticos Espanyol vs Real Madrid: Roberto arruinará el regreso de Mourinho

Nuestro experto en apuestas espera que el conjunto no favorito compita desde el primer pitido, con gol de Roberto Fernández en un encuentro lleno de entretenimiento.

Mejores apuestas para el Espanyol vs Real Madrid

Primera parte - Espanyol Hándicap +1 a cuota 1.75 en Betano

Roberto Fernández anotará en cualquier momento a cuota 3.20 en Betano

Ambos equipos marcan a cuota 1.87 en Betano

Nuestro análisis: Estado de forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado - Espanyol 2-2 Real Madrid

Pronóstico de goleadores - Espanyol: Roberto Fernández, Álex Calatrava - Real Madrid: Kylian Mbappé, Vinícius Júnior

El arranque escalonado de LaLiga a causa del Mundial implica que el Espanyol ya ha disputado un partido oficial. Los pericos firmaron un convincente 3-0 en casa frente al Levante para dar a los de Manolo González sus primeros tres puntos. Además, el conjunto catalán ya venía de sumar dos victorias en sus últimos tres compromisos del curso pasado.

Por su parte, para el Real Madrid este choque supone el estreno en la segunda etapa de José Mourinho en el banquillo. Aunque ya ha dirigido cuatro amistosos de pretemporada, este será su primer partido oficial en LaLiga tras 13 años. Los blancos vencieron en tres de sus compromisos estivales, incluyendo un solvente 3-0 sobre el Schalke el pasado fin de semana.

Alineaciones probables para el Espanyol vs Real Madrid

Alineación probable del Espanyol: Dmitrovic, Hinojo, Núñez, Riedel, El Hilali, Expósito, González de Zárate, Dolan, Hernández, Calatrava, Roberto.

Alineación probable del Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Konaté, Alexander-Arnold, Valverde, Silva, Vinícius, Güler, Brahim, Mbappé.

El Espanyol, con una marcha más en el arranque

El cuadro local cuenta con la clara ventaja de haber disputado ya un partido oficial, sumado a que la gran mayoría de su plantilla lleva bastantes semanas rodando en los entrenamientos. En cambio, gran parte de los espadas del Real Madrid llegaron hasta las rondas finales del Mundial.

Es muy factible que Mourinho reserve a alguna de sus piezas, como un Jude Bellingham que aún no ha salido de inicio en esta pretemporada. El Espanyol confía en coger fríos a los merengues aprovechando las buenas sensaciones con las que arrancó en su estreno liguero.

El bloque de Manolo botó 10 disparos y anotó por partida doble antes del descanso ante el Levante, concediendo tan solo 0.17 xG en los primeros 45 minutos. Sobran motivos para pensar que han dejado atrás aquella racha sin ganar con la que abrieron el año 2026 y que se prolongó durante varios meses.

A esto se suma el aval histórico: el Espanyol ha salido victorioso en dos de sus cuatro últimos enfrentamientos como local frente al Real Madrid. Con estos antecedentes, hay mucho valor en buscar que lleguen al menos con las tablas al paso por vestuarios.

Espanyol vs Real Madrid Apuesta 1: Primera parte - Espanyol Hándicap +1 a cuota 1.75 en Betano

Roberto quiere dar continuidad a su doblete

La temporada pasada, la delantera perica estaba muy disputada con las rotaciones entre Kike García y Roberto. Sin embargo, con Kike en el dique seco por lesión, Manolo no dispondrá de ese abanico de recursos durante las primeras semanas del campeonato.

Esta coyuntura le brinda a Roberto una oportunidad de oro para consolidarse como el '9' indiscutible. Estuvo de dulce en la Jornada 1, firmando un doblete antes del descanso y disputando los 90 minutos completos. Ante la falta de refresco en el banquillo, lo normal es que vuelva a acumular la carga de minutos.

El ariete de 24 años tiene madera de sobra para consagrarse entre los grandes referentes del área en LaLiga. El curso pasado promedió 1.6 remates y 1.6 duelos aéreos ganados por choque. No obstante, le faltó continuidad en la confianza y anduvo algo espeso en la definición.

Tras ver portería en sus dos únicos remates del último partido, Roberto llega a esta cita con la moral por las nubes. Su gol en cualquier momento cotiza con un valor enorme, reflejando una probabilidad implícita del 31.3% frente a una zaga blanca completamente reestructurada.

Espanyol vs Real Madrid Apuesta 2: Roberto Fernández anotará en cualquier momento a cuota 3.20 en Betano

La segunda era Mourinho arranca a tumba abierta

Pese a su fama de técnico pragmático y defensivo, el Real Madrid de Mourinho logró la friolera de 121 goles en LaLiga durante la campaña 2011/12, récord histórico absoluto en la máxima categoría española. Con el arsenal ofensivo que tiene ahora entre manos, no parece que esta nueva etapa del de Setúbal vaya a ser precisamente aburrida.

El portugués hereda una escuadra madrileña que ya flaqueó atrás en el tramo final del curso pasado: en 10 de sus últimos 15 partidos oficiales hubo goles de ambos lados. A esto se añade que los blancos han encajado al menos un tanto en tres de sus últimas cuatro visitas al RCDE Stadium.

Además, la plantilla aún carece de un pivote defensivo posicional que escude a la línea de cuatro. Todo apunta a que los desajustes no se resolverán de la noche a la mañana y que la adaptación de las nuevas piezas atrás llevará su tiempo.

Apostar a que ambos equipos marcan se antoja como la jugada más inteligente para la jornada del sábado. Contando amistosos, esta propuesta ha sido ganadora en cuatro de los últimos cinco encuentros del Espanyol.

Espanyol vs Real Madrid Apuesta 3: Ambos equipos marcan a cuota 1.87 en Betano

+