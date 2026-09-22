Nuestro experto comparte su pronóstico Países Bajos vs Alemania para el estreno de ambos en la Nations League. Los dos combinados están en plena transición, algo que podría acabar en un reparto de puntos.

Mejores apuestas Países Bajos vs Alemania

Total - Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.53 en bet365

Primer equipo en marcar - Países Bajos ⭐ @ 1.84 en bet365

1x2 - Empate ⭐ @ 3.50 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Países Bajos vs Alemania son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Países Bajos 2-2 Alemania

Pronóstico de goleadores: Países Bajos: Donyell Malen, Brian Brobbey - Alemania: Kai Havertz, Jamal Musiala

Dos selecciones que rindieron muy por debajo de lo esperado en el Mundial se cruzan en el estreno de la Nations League esta semana. Ambas naciones cuentan además con nuevos seleccionadores, lo que hace este partido todavía más interesante para los neutrales. Países Bajos rompió su relación con Ronald Koeman tras una campaña mundialista fallida que terminó con la eliminación ante Marruecos en los octavos de final.

El exmediocentro y técnico del Barcelona, Xavi, fue elegido con el objetivo de liderar al combinado neerlandés en la Eurocopa de 2028 en Reino Unido e Irlanda. Este partido será su debut, y contará con cuatro encuentros durante este parón para hacerse una idea real de su plantilla. Alemania vive una historia parecida, ya que Julian Nagelsmann dejó el cargo tras un pobre Mundial.

Die Mannschaft también se despidió en los octavos de final, cayendo en la tanda de penaltis. Jürgen Klopp fue nombrado poco después nuevo seleccionador, poniendo fin a su etapa alejado de los banquillos. El exentrenador del Liverpool convocó a 44 jugadores para este parón internacional, con el objetivo de definir su núcleo más fuerte de cara al futuro.

Este amplio parón internacional pondrá verdaderamente a prueba a ambas selecciones, sobre todo porque disputan la Nations League A. Ninguna de las dos quiere arrancar la competición con mal pie, pese a que hay margen de sobra para recuperarse durante esta ventana.

Alineaciones probables Países Bajos vs Alemania

Posible alineación de Países Bajos:

Verbruggen, van Hecke, van Dijk, Aké, Dumfries, Gravenberch, De Jong, van de Ven, Summerville, Gakpo, Brobbey

Posible alineación de Alemania:

Ter Stegen, Kimmich, Tah, Bisseck, Brown, Nmecha, Stach, Gnabry, Musiala, Schade, Havertz

Los experimentos igualan las cosas ante el gol

Con ambos técnicos dispuestos a probar distintas versiones de su mejor once, es probable que haya cierta incertidumbre, especialmente en defensa. Un ejemplo para Alemania sería la ausencia de Antonio Rüdiger en el corazón de su zaga. Los visitantes también se enfrentan a un rival que no se ha ido en blanco en ninguno de sus últimos cinco partidos.

Países Bajos marcó 11 goles en sus cuatro partidos del Mundial dentro del tiempo reglamentario, con un promedio de 2,75 goles por 90 minutos. Sin embargo, también encajó cinco goles en esos cuatro encuentros, lo que demuestra que los locales también fueron vulnerables atrás. Los alemanes fueron igual de efectivos en ataque en sus últimos cuatro partidos, todos ellos disputados en el Mundial.

Die Mannschaft también marcó 11 goles en sus cuatro partidos, y no se ha ido en blanco en sus últimos 13 encuentros seguidos. Este enfrentamiento también suele ser prolífico en goles, ya que seis de los últimos ocho duelos terminaron con más de dos goles anotados. Al tratarse del primer partido de la competición, podríamos ver cómo el número de goles supera esa línea de dos.

Países Bajos vs Alemania Apuesta 1: Total - Más de 2.5 goles @ 1.53 en bet365

La afición local puede marcar la diferencia

El Orange Army promete crear un ambiente impresionante en el Johan Cruijff Arena. Se espera que un mar naranja llene el estadio de Ámsterdam esa noche. Con un nuevo técnico en el banquillo, el ambiente puede ser eléctrico.

El equipo local podría aprovechar ese impulso para hacer daño a los visitantes. Países Bajos marcó primero en dos de los últimos tres enfrentamientos directos. Está por ver si Xavi opta por Brian Brobbey o por Donyell Malen para liderar el ataque, pero ambos están en buena forma.

Brobbey llega tras marcar un hat-trick con el Sunderland ante el Manchester City. Por su parte, Malen ha marcado seis goles en sus cinco partidos de Serie A con la Roma. Cualquiera de los dos puede darle una ventaja temprana a los locales en este partido. La última vez que estos equipos se vieron las caras en este estadio, Países Bajos marcó a los dos minutos del pitido inicial.

Países Bajos vs Alemania Apuesta 2: Primer equipo en marcar - Países Bajos @ 1.84 en bet365

El nuevo factor X

Dos nuevos entrenadores con nuevas tácticas y esquemas obligan a los jugadores a asentarse, algo que requiere tiempo. Este partido de estreno podría llegar demasiado pronto para que cualquiera de los dos equipos muestre su mejor fútbol, aunque ambos deberían estar muy motivados para ir a por la victoria. Mirando sus registros, no hay mucho que los separe.

El equipo local es técnicamente invicto en sus últimos 16 partidos de competición oficial, una racha que se remonta a octubre de 2024. Aun así, Alemania fue el último rival en derrotar a Países Bajos, algo que ocurrió precisamente en el enfrentamiento más reciente entre ambos. Aunque eso sugiere que Alemania debería llegar como favorita, también ha tenido sus propios altibajos.

Die Mannschaft cayó ante Ecuador en su último partido de grupo del Mundial. Ahora está sin ganar en sus dos últimos encuentros. Antes de eso, había encadenado siete victorias consecutivas, pero Jürgen Klopp es el nuevo factor X en esta ocasión. Si el nuevo seleccionador logra sacar rápido lo mejor de su plantilla, todo es posible en Ámsterdam el jueves.

Cabe destacar que los dos últimos enfrentamientos en este estadio terminaron en empate. Eso supone tres de los últimos cinco encuentros disputados en este recinto. Por eso nos inclinamos por otro empate entre dos grandes gigantes europeos.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Países Bajos vs Alemania Apuesta 3: 1x2 - Empate @ 3.50 en bet365

+