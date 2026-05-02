Manchester United vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 03/05/26

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Mejores apuestas Manchester United vs Liverpool

Empate ⭐ @ 3.70 en Betano

Ambos marcan y Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.67 en Betano

Bruno Fernandes marca o asiste ⭐ @ 1.65 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Manchester United 2-2 Liverpool.

Manchester United 2-2 Liverpool. Pronóstico de goleadores: Manchester United (Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo) – Liverpool (Alexander Isak, Virgil van Dijk).

Tras su sorprendente tropiezo ante el Leeds United a principios de mes, el Manchester United ha sabido reaccionar con autoridad. El conjunto de Michael Carrick llega tras encadenar victorias consecutivas frente al Chelsea y el Brentford, consolidándose en la tercera posición. Para Carrick, estos últimos cuatro partidos son vitales para demostrar que merece el puesto de entrenador de forma permanente.

Por su parte, el Liverpool también ha recuperado el pulso tras su eliminación en la Champions League a manos del Paris Saint-Germain. Los de Arne Slot se impusieron a sus vecinos del Everton antes de certificar un triunfo ante el Crystal Palace, situándose ahora en la cuarta plaza. Una victoria en Old Trafford permitiría a los "Reds" superar a los "Red Devils" en la tabla, un incentivo más que suficiente para salir a por todas.

Alineaciones Probables Manchester United vs Liverpool

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Dalot, Maguire, Yoro, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko.

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Jones, van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Frimpong, Wirtz, Gakpo, Isak.

Las mejores apuestas Manchester United vs Liverpool

1er Pronóstico Manchester United vs Liverpool: Empate @ 3.70 en Betano

Se espera un duelo de máxima igualdad en Old Trafford

El Manchester United se prepara para reavivar su eterna rivalidad con el Liverpool este fin de semana. Aunque los locales ganaron el último precedente en octubre, la mejoría de los visitantes es notable desde aquel bache que sufrieron el año pasado. Todo apunta a un partido vibrante en Manchester.

En el bando local, Luke Shaw se unió a la lista de lesionados durante el triunfo ante el Brentford, pero la buena noticia es el regreso de Leny Yoro y Patrick Dorgu. Además, Matheus Cunha podría volver este domingo, lo que supondría un impulso clave. En cuanto a los visitantes, Arne Slot podría recuperar a Alisson bajo palos, aunque Mohamed Salah es duda tras retirarse con molestias ante el Crystal Palace.

Como refleja la clasificación, ambos equipos llegan muy parejos. Cualquier detalle puede decantar la balanza, pero nuestro pronóstico principal se inclina por el reparto de puntos. La lucha por la tercera plaza está que arde y una derrota sería crítica para cualquiera de los dos.

2ºPronóstico Manchester United vs Liverpool: Ambos marcan y Más de 2.5 goles @ 1.67 en Betano

Cita con el gol entre los gigantes ingleses

Los enfrentamientos entre estos dos clubes son sinónimo de espectáculo. Se han registrado más de 2.5 goles en sus últimos cinco enfrentamientos directos, y en 11 de los últimos 12. Además, ambos equipos marcaron en siete de esos 12 duelos, incluidos sus dos choques de 2025.

Esta temporada, el 62% de sus 34 partidos han superado la barrera de los 2.5 goles. Es más, nadie supera el porcentaje de "Ambos equipos marcan" del United, que se sitúa en un 74%. Con estos datos en la mano, lo más lógico es esperar que ambos perforen la red este domingo.

3er Pronóstico Manchester United vs Liverpool: Bruno Fernandes marca o asiste @ 1.65 en Betano

Fernandes acecha el récord de asistencias de la Premier

Bruno Fernandes está firmando una campaña excepcional, recibiendo elogios unánimes por su rendimiento. El mediapunta portugués es el gran favorito para llevarse los premios individuales al final del curso, independientemente de los trofeos colectivos. Además, tiene a tiro el récord histórico de asistencias en una sola temporada de la Premier League.

Tras asistir a Benjamin Sesko contra el Brentford, Fernandes está a solo un pase de gol de igualar el récord de 20 asistencias que ostentan Kevin de Bruyne y Thierry Henry. El luso suma siete asistencias en sus últimos siete partidos y dispone de cuatro jornadas para batir la marca.

Con 28 participaciones directas en goles (entre tantos y asistencias) en todas las competiciones este año, es el jugador con más papeletas para ser protagonista. Solo se ha quedado sin marcar o asistir en 11 partidos ligueros esta temporada, y nueve de ellos fueron el año pasado. Por ello, confiamos en que aumente sus estadísticas en este clásico.