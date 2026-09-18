Nuestro experto comparte su pronóstico Manchester City vs Sunderland. Una victoria contundente debería permitir a los locales continuar con su gran inicio de temporada.

Mejores apuestas Manchester City vs Sunderland

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Manchester City 3-0 Sunderland

Pronóstico de goleadores: Manchester City: Erling Haaland x2, Rayan Cherki

Las dudas sobre cómo le iría al Manchester City tras la marcha de Pep Guardiola parecen estar disipándose. Los Cityzens han firmado un inicio de temporada espectacular bajo las órdenes de Enzo Maresca, habiendo ganado todos los partidos en los que han participado.

El City llega envalentonado tras la victoria en el derbi de Mánchester, aunque fue un triunfo algo afortunado y ciertamente polémico. Eso llegó después de un convincente arranque en su campaña de Champions League, donde vencieron 2-0 como visitantes al FC Porto. Regresar a casa para este partido los convierte en grandes favoritos para mantener el liderato de la competición.

El Sunderland vivió su primera experiencia en la Europa League el miércoles por la noche. Los Black Cats no defraudaron a su afición, ya que vencieron 1-0 al AZ Alkmaar. Sin embargo, la preocupación para Régis Le Bris es la forma de su equipo en la liga frente a rivales de peso.

El fin de semana pasado, el Arsenal visitó el Stadium of Light y ganó 2-0, después de que ambos equipos empataran 2-2 en este mismo duelo la temporada pasada. Ahora, el Sunderland se enfrenta al subcampeón de la temporada anterior, aunque esta vez en el Etihad. A pesar de haber empatado sin goles en el partido de vuelta la campaña pasada, el rendimiento del Sunderland como visitante dejó mucho que desear.

Alineaciones probables Manchester City vs Sunderland

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Allan, Cherki, Semenyo, Haaland

Posible alineación del Sunderland:

Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Alderete, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fee, Angulo, Brobbey

Una defensa del City cada vez más sólida

El Manchester City no muestra signos de frenar su marcha. Los de Maresca han encadenado cinco victorias consecutivas en todas las competiciones desde su derrota en la Community Shield ante el Arsenal. Los locales solo perdieron dos de sus 19 partidos ligueros en el Etihad Stadium la temporada pasada.

Eso indica que al Sunderland le espera una tarde de domingo extremadamente complicada. Los Black Cats no estuvieron en su mejor versión como visitantes, ya que perdieron ocho de sus 19 desplazamientos, ganando solo cinco. Tras dos partidos como visitante en la liga esta temporada, los de Le Bris siguen sin conocer la victoria, con un empate y una derrota.

Lo alentador para el City, sin embargo, es la solidez de su línea defensiva. Han logrado tres porterías a cero consecutivas en todas las competiciones, mientras que en cuatro de los últimos cinco partidos del Sunderland solo marcó uno de los dos equipos. En ninguno de los últimos tres enfrentamientos directos marcaron ambos equipos, por lo que esperamos que los locales dejen la portería a cero ante el Sunderland.

Manchester City vs Sunderland Apuesta 1: 1x2 y Ambos equipos anotan - Manchester City y No @ 1.99 en Betano

La creatividad de Cherki, la clave para superar un bloque bajo

Si el partido del Sunderland en casa ante el Arsenal sirve de referencia, es probable que Le Bris plantee un bloque bajo en el Etihad. Jugar al contraataque y llevar el balón hasta Brian Brobbey incomodó a los campeones y le costó al Arsenal desarbolar a su rival. Al final, hizo falta un golazo de Bruno Guimaraes para quebrar la resistencia del Sunderland.

Sin embargo, el City puede plantear el partido de otra manera, especialmente jugando en casa. La creatividad y los pies rápidos de Rayan Cherki dentro y alrededor del área son difíciles de defender. Tiene la habilidad de driblar rivales y aprovecha bien su bajo centro de gravedad. Cherki es ya el máximo asistente del City en la liga.

Suma dos goles y dos asistencias en sus cuatro partidos de Premier League y busca reponerse tras el derbi de Mánchester, donde solo jugó 45 minutos y no influyó en el partido como le hubiera gustado. Después de registrar 12 asistencias en la liga la temporada pasada, es probable que Cherki vuelva a alcanzar la doble cifra esta campaña. Está preparado para marcar la diferencia ante el Sunderland.

Manchester City vs Sunderland Apuesta 2: Jugador 1+ asistencias - Rayan Cherki a al menos 1 asistencia @ 2.33 en Betano

Haaland quiere sumar al Sunderland a su lista

Erling Haaland se ha enfrentado a 25 rivales distintos en la Premier League desde que fichó por el Manchester City. Le ha marcado a 24 de ellos, siendo el Sunderland el único equipo que ha logrado dejarlo sin marcar. El delantero noruego tendrá eso presente cuando salga al césped del Etihad este fin de semana.

Marcar pondría fin a esa estadística y significaría que Haaland ha anotado ante todos los equipos de la Premier League a los que se ha enfrentado. Fue el mejor jugador del City en el derbi de la semana pasada, con un xG (goles esperados) de 0,87.

Más importante aún, Haaland atraviesa una racha de seis goles en sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones. Ya lidera la carrera por la Bota de Oro, con cuatro goles en otros tantos partidos de liga esta temporada. Cada gol que ha marcado en sus últimos cuatro partidos ha servido para abrir el marcador, y ese es un desenlace probable este fin de semana.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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