Manchester City vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas Champions League | 17/03/26

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Mejores apuestas Manchester City vs Real Madrid

Primera mitad - Man City ⭐ @ 1.87 en Betano

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.62 en Betano

Man City gana y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.85 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Manchester City 2-1 Real Madrid

Predicción de goleadores: Manchester City: Erling Haaland, Antoine Semenyo; Real Madrid: Vinícius Júnior

El City era el claro favorito antes de este enfrentamiento, pero ofreció un rendimiento muy pobre en el Bernabéu la semana pasada. Un impresionante hat-trick de Fede Valverde selló una ventaja de 3-0 para el Real Madrid.

El Manchester City enfrentó más frustraciones el fin de semana. A pesar de permitir solo un disparo, empataron 1-1 contra el West Ham en la Premier League. Ese resultado los dejó a nueve puntos del líder, el Arsenal.

El Real Madrid aprovechó su éxito en la ida derrotando al Elche 4-1 en casa en LaLiga. Han acumulado tres victorias consecutivas en todas las competiciones, recuperándose de una sorprendente derrota ante el Getafe.

Alineaciones Probables Manchester City vs Real Madrid

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, O’Reilly, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Pitarch, Tchouaméni, Valverde, Vinícius, Brahim

Las mejores apuestas Manchester City vs Real Madrid

1er Pronóstico Manchester City vs Real Madrid: Primera mitad - Man City @ 1.87 en Betano

Si quieren tener alguna posibilidad de avanzar, el Man City necesita comenzar con fuerza. Encontrar la red temprano no ha sido un problema para ellos esta temporada. Han marcado el 67% de sus goles en la primera mitad de los partidos de la Champions League.

Esa tendencia también ha sido evidente en la Premier League. El City ha abierto el marcador en el 80% de sus partidos. Han liderado al descanso en el 67% de sus encuentros de liga, quedando atrás en solo dos ocasiones.

Por el contrario, el Real Madrid ha comenzado lentamente con frecuencia en 2026, siendo la ida de la semana pasada una clara excepción. Aún no han liderado al descanso en ninguno de sus siete partidos fuera de casa desde que Álvaro Arbeloa fue nombrado.

Debido a que aún les faltan algunos jugadores importantes, es probable que los visitantes tengan que soportar períodos de intensa presión en el partido de vuelta. Apoyar al Man City en el mercado de la primera mitad parece prometedor con una probabilidad implícita del 51.3%.

2ºPronóstico Manchester City vs Real Madrid: Ambos equipos marcan @ 1.62 en Betano

Con Vinícius Júnior titular y Kylian Mbappé pudiendo participar en algún momento, el Real Madrid tiene velocidad al frente. Eso podría hacerlos muy peligrosos en el contraataque en este partido. Tras una defensa generosa en la ida, puede que el Man City quede expuesto en defensa mientras busca goles.

El equipo de Guardiola parece estar en proceso de desarrollo. Han logrado solo una portería a cero en sus últimos 6 encuentros en todas las competiciones. El club de la Premier League concedió 2.63 goles esperados (xG) en la ida y tuvo problemas para seguir las carreras de Valverde.

Sin embargo, este Real Madrid está lejos de ser un gran equipo. Rara vez han convencido esta temporada bajo Xabi Alonso o Arbeloa. Excluyendo la ida, los Blancos no han logrado mantener su portería a cero en sus últimos seis partidos. Considerando eso, apostar a que ambos equipos marcarán destaca como una apuesta sólida.

3er Pronóstico Manchester City vs Real Madrid: Man City gana y más de 2.5 goles @ 1.85 en Betano

El Real Madrid ya ha sufrido tres derrotas fuera de casa desde que Arbeloa asumió el cargo en enero. Todos esos partidos presentaron tres goles o más. Fueron particularmente pobres defensivamente en una derrota 4-2 contra el Benfica en su último partido de fase de liga.

Las actuaciones defensivas inestables de los Blancos en la Champions League a lo largo de la campaña deberían darle cierto aliento al Manchester City. Los 15 veces campeones de Europa permitieron 15.7 xG en la etapa inicial. Ese solo fue el 21º mejor récord.

El equipo de Guardiola también puede sacar confianza de haber marcado dos o más goles en cada uno de sus últimos 8 partidos en casa. Lograron la victoria en siete de ellos. Esto sugiere que hay valor en respaldar una victoria del City el martes por la noche.