Nuestro experto espera que el primer partido de Mauricio Pochettino como técnico del Manchester United termine en empate, con Bruno Fernandes anotando para los visitantes.

Mejores apuestas Liverpool vs Manchester United

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Primera mitad - Menos de 0,5 goles ⭐ @ 3.60 en Betano

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Liverpool 1-1 Manchester United

Liverpool 1-1 Manchester United Pronóstico de goleadores: Liverpool: Alexander Isak - Manchester United: Bruno Fernandes

El Liverpool no ha convencido como local bajo las órdenes de Andoni Iraola. Sin embargo, logró una victoria por 3-1 en su última visita al Crystal Palace para meterse en los cuatro primeros puestos. El plantel inglés ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos de Premier League.

El Manchester United marcó dos goles en el alargue para rescatar un empate 4-4 ante el Aston Villa hace dos semanas. Esa remontada tardía no fue suficiente para salvar a Michael Carrick, destituido pocos días después.

El nombramiento de Mauricio Pochettino se confirmó poco después, cuando el exentrenador del Tottenham dejó su cargo como seleccionador de Estados Unidos. Hereda un equipo en zona de descenso, con una sola victoria liguera en toda la temporada.

Alineaciones probables Liverpool vs Manchester United

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Mazraoui, Yoro, Maguire, Dalot, Tielemans, Mainoo, Amad, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Pochettino buscará arrancar con buen pie

El registro del Liverpool, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos como local en la Premier League, ofrece esperanzas a los visitantes. El Arsenal y el Manchester City ya han ganado en Anfield esta temporada sin encajar goles.

Las últimas semanas de Carrick al frente del United fueron turbulentas. Jugadores actuales y exjugadores criticaron abiertamente la gestión y la jerarquía del club, lo que sugiere que muchos habrán recibido el cambio con agrado. Tendrán hambre de rendir para su nuevo técnico.

Pochettino disfrutó de buenos inicios en cada uno de sus anteriores trabajos como entrenador de club. El técnico de 54 años ganó dos y empató cuatro de esos partidos, sin perder ninguno.

Su primer partido como técnico del Chelsea fue, precisamente, ante el Liverpool. Los dos equipos empataron 1-1 en agosto de 2023, con goles de Axel Disasi y Luis Díaz. Esperamos que Pochettino firme otro buen estreno con su nuevo club, un mercado que puede cumplirse a una cuota superior a la par.

Liverpool vs Manchester United Apuesta 1: Doble oportunidad - Empate o Manchester United @ 2.05 en Betano

Una primera mitad ajustada en Anfield

Pochettino necesitará tiempo para implantar su estilo ofensivo de alta intensidad. Sus anteriores debuts con nuevos clubes han sido, en general, partidos con pocos goles. Los seis encuentros terminaron con dos goles o menos, y dos de ellos acabaron 0-0.

La prioridad de Pochettino en su primer partido será probablemente frenar la sangría defensiva. El United ha encajado dos o más goles en cada uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Eso tiene que cambiar.

Esta temporada, los partidos de Premier League del United han tendido a ser mucho más abiertos tras el descanso. Solo el 29 % de sus goles a favor, y el 37 % de los que ha encajado, llegaron en la primera mitad.

Los partidos del Liverpool han seguido una tendencia similar. El plantel inglés ha marcado apenas el 36 % de sus goles de Premier League antes del descanso. Han llegado al descanso con empate a cero en dos de sus cinco partidos como local en la máxima categoría inglesa.

Pese a algunos problemas defensivos, el 60 % de los partidos del United como visitante en liga también han terminado la primera mitad sin goles. El mercado de menos de 0,5 goles en la primera mitad puede cumplirse, con un valor interesante a una probabilidad implícita de alrededor del 28 %.

Liverpool vs Manchester United Apuesta 2: Primera mitad - Menos de 0,5 goles @ 3.60 en Betano

Fernandes, con opciones de marcar en Anfield

Bruno Fernandes fue uno de los jugadores que criticó públicamente a Carrick. Tiene motivos claros para estar motivado y demostrar algo tras el cambio de régimen. El internacional portugués atraviesa un buen momento de forma, con tres goles en sus últimos cuatro partidos entre club y selección.

Aunque ha sido menos creativo esta temporada, su promedio goleador sigue siendo positivo. De hecho, ha mejorado sus cifras respecto a la temporada pasada. Fernandes ha promediado un gol cada 203 minutos en la Premier League esta campaña.

Fernandes también está tirando más al arco esta temporada. Promedia 3,4 intentos por partido, su cifra más alta en una temporada de Premier League.

El mediocampista ha marcado seis goles en 14 apariciones con su club en todas las competiciones. En su estado de forma actual, luce como una buena opción como goleador en cualquier momento, con una probabilidad implícita de alrededor del 33 %.

Liverpool vs Manchester United Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Bruno Fernandes @ 3.00 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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