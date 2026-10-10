El Liverpool ha resultado igual de difícil de batir desde la llegada de Andoni Iraola. Los Reds siguen invictos y solo han encajado cuatro goles en cinco partidos.

Mejores apuestas Liverpool vs Manchester City

Manchester City (Empate no apuesta) ⭐ @ 1.80 en Betano

Total - Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.50 en Betano

Gol o asistencia - Rayan Cherki ⭐ @ 2.10 en Betano

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Liverpool 0-2 Manchester City

Liverpool 0-2 Manchester City Pronóstico de goleadores: Manchester City: Haaland, Cherki

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El Liverpool recibe al líder Manchester City en Anfield este domingo, en el partido destacado de la jornada 6 de la Premier League 2026/27, con los Reds, sextos en la clasificación, buscando recortar distancias.

El inicio de Andoni Iraola al frente del equipo ha sido relativamente bueno. Los de Anfield siguen sin conocer la derrota bajo las órdenes del técnico español, con dos victorias y tres empates en sus primeros cinco partidos. Además, parecen haber reforzado su solidez defensiva, encajando solo cuatro goles.

La principal preocupación de Iraola es saber qué jugadores estarán disponibles este fin de semana. Tanto Alexander Isak como Cody Gakpo sufrieron lesiones de carácter moderado durante el parón de selecciones. Iraola considera a ambos dudas serias para la visita del City, lo que dejaría a Lewis Koumas como el único delantero senior en condiciones, con Hugo Ekitike también de baja.

El duelo de este domingo es el primer partido de Premier League del City tras el perjudicial veredicto sobre sus asuntos financieros. El conjunto de Enzo Maresca encabeza la tabla con pleno de victorias, habiendo ganado sus cinco primeros compromisos.

Los Cityzens han marcado 13 goles y encajado solo cinco, abriendo una renta de tres puntos sobre el vigente campeón, el Arsenal. Phil Foden se pierde el desplazamiento a Merseyside por sanción, mientras que Nico O'Reilly (muscular) pasará un reconocimiento médico de última hora.

Alineaciones probables Liverpool vs Manchester City

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Kerkez, Araujo, van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Allister, Barcola, Muñoz, Wirtz, Koumas

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Gvardiol, Guehi, Dias, Anderson, Fernández, Ndiaye, Semenyo, Cherki, Haaland

El ataque del Liverpool, debilitado por las lesiones

El Liverpool podría quedarse sin sus dos principales amenazas ofensivas. Alexander Isak sufrió una lesión en el muslo con la selección de Suecia, mientras que Cody Gakpo se resintió de un problema en el tobillo jugando con los Países Bajos. Andoni Iraola confirmó que Gakpo podría estar varias semanas de baja, mientras que Isak sigue siendo muy duda para la tarde del domingo.

Los Reds cuentan con opciones limitadas para cubrir estas ausencias. Hugo Ekitike está de baja de larga duración y Federico Chiesa no ha disputado ni un minuto pese a haber vuelto a los entrenamientos. Lewis Koumas podría ser el único delantero senior disponible.

Entrar en el mercado de Empate no apuesta elimina el riesgo del empate. El mercado implica una probabilidad del 55,6 % de victoria del Manchester City. Creemos que esta cifra debería acercarse más al 60-65 % si Isak y Gakpo terminan siendo baja.

Liverpool vs Manchester City Apuesta 1: Manchester City (Empate no apuesta) - @ 1.80 en Betano

La solidez defensiva apunta a un choque de pocos goles

Ambas defensas han estado excelentes esta temporada. El City ha encajado cinco goles en cinco partidos. El Liverpool ha sido aún más hermético, con solo cuatro goles recibidos.

La principal debilidad de los de Anfield ha estado en ataque, con solo siete goles en cinco jornadas de liga. Un empate sin goles en casa ante el Fulham y un ajustado 1-0 sobre el Bournemouth reflejan sus apuros de cara a portería.

El City podría conformarse con sumar un punto en Anfield, sobre todo después de un exigente parón de selecciones que podría dejar a varios jugadores fatigados. Las opciones ofensivas del Liverpool se verían aún más mermadas si Isak y Gakpo terminan descartados, quedándose sin delanteros centro de garantías más allá de Lewis Koumas. Con ambos equipos exhibiendo registros defensivos sólidos, la cuota de 2.50 en el mercado de menos de 2.5 goles resulta atractiva, al implicar una probabilidad del 40 %.

Liverpool vs Manchester City Apuesta 2: Total - Menos de 2.5 goles - @ 2.50 en Betano

Cherki, una opción de valor para marcar o asistir ante el Liverpool

Rayan Cherki sigue pasando desapercibido en este once del City. Ha marcado tres goles y repartido dos asistencias en apenas 305 minutos de Premier League.

Su media es de 1,48 goles o asistencias por cada 90 minutos, un registro que pocos atacantes de la categoría pueden igualar. Además, regresó del parón de selecciones en buena forma.

Cherki firmó un gol y dos asistencias en cuatro partidos con la renovada Francia de Zinedine Zidane. Una de esas asistencias llegó en apenas 13 minutos sobre el césped. El Liverpool anda escaso de efectivos en el lateral derecho, lo que podría darle a Cherki más ocasiones para dejar su huella. A una cuota de 2.10, apostar por su gol o asistencia parece una opción de buen valor dentro de nuestro pronóstico Liverpool vs Manchester City.

Liverpool vs Manchester City Apuesta 3: Gol o asistencia - Rayan Cherki - @ 2.10 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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