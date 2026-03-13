Liverpool vs Tottenham Pronóstico y Apuestas Premier League | 15/03/26

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Mejores apuestas Liverpool vs Tottenham

Liverpool gana y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.72 en bet365

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.80 en bet365

Mo Salah marca en cualquier momento ⭐ @ 2.05 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del marcador: Liverpool 3-1 Tottenham.

Liverpool 3-1 Tottenham. Predicción de goleadores: Liverpool: Mo Salah x2, Hugo Ekitike - Tottenham Hotspur: Dominic Solanke.

El Liverpool ha sido muy inconsistente a las órdenes de Arne Slot. En febrero ganaron cuatro partidos seguidos, pero marzo comenzó con una derrota sorprendente ante Wolverhampton Wanderers. Llegan al partido de este fin de semana tras una derrota ante el Galatasaray en la Champions League, pero con la oportunidad de subir al tercer puesto.

Mientras tanto, el Tottenham Hotspur está pasando por un momento realmente terrible. Su derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid fue la sexta consecutiva. Además, no han logrado una sola victoria en la Premier League en 2026. Los Lilywhites corren el riesgo de caer a los últimos tres puestos en los próximos días.

Alineaciones Probables Liverpool vs Tottenham

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Frimpong, van Dijk, Konaté, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

Posible alineación del Tottenham:

Vicario, Porro, Drăgușin, Danso, Spence, Sarr, Gray, Kolo Muani, Simons, Tel, Solanke.

Las mejores apuestas Liverpool vs Tottenham

1er Pronóstico Liverpool vs Tottenham: Liverpool gana y más de 2.5 goles @ 1.72 en bet365

Se espera que el Liverpool se recupere de su derrota europea a mitad de semana en Turquía al enfrentarse a un Tottenham Hotspur en apuros. Los Reds han sido inconsistentes en las últimas semanas, pero se enfrentan a unos Spurs en crisis. Con la ventaja de jugar en casa en Anfield, son los grandes favoritos.

Es probable que Arne Slot dé la bienvenida de nuevo a Alisson, quien se perdió el choque a mitad de semana. Federico Chiesa también podría regresar. Conor Bradley, Wataru Endo, Giovanni Leoni y Alexander Isak son ausencias a largo plazo. Sin embargo, los anfitriones deberían tener lo suficiente para asegurar los tres puntos.

En cuanto al Tottenham, sus problemas de lesiones han empeorado. Van a tener una noche larga en Merseyside. Wilson Odobert, Lucas Bergvall, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski y James Maddison están entre sus ausentes. Además, Micky van de Ven está suspendido y hay dudas sobre Palhinha y Cristian Romero. Esto deja al Liverpool en una posición favorable.

2ºPronóstico Liverpool vs Tottenham: Ambos equipos marcan @ 1.80 en bet365

Igor Tudor y sus hombres están pasando por un momento realmente difícil en la actualidad, pero están lejos de ser inofensivos. Aunque los Spurs han ganado solo dos de sus últimos 15 encuentros en todas las competiciones, han anotado regularmente. Solo han dejado de marcar en dos de esos partidos.

Dada la mala defensa de los anfitriones, el equipo visitante percibirá una oportunidad para hacer daño. Los Reds han concedido seis goles en sus últimos cuatro partidos y solo han mantenido la portería a cero en tres de nueve encuentros. Ambos equipos tienen un 62% en BTTS, por lo que hay buenas razones para esperar un resultado similar en este duelo.

Las dos últimas citas entre estos equipos produjeron 10 goles. Que ambos equipos anoten ha sido común en sus enfrentamientos. Ha ocurrido en 11 de sus 13 enfrentamientos desde diciembre de 2020 y creemos que se convertirá en 12 de 14 este fin de semana.

3er Pronóstico Liverpool vs Tottenham: Mo Salah marca en cualquier momento @ 2.05 en bet365

Mo Salah no está teniendo su mejor temporada con los colores del Liverpool, pero el egipcio continúa siendo una amenaza constante. El jugador de 33 años necesita un gol más para alcanzar los dos dígitos en la temporada 2025/26 y tres contribuciones más para llegar a 20 G/A. Sigue siendo una pieza clave para los Reds, incluso durante un periodo en baja forma.

Ningún equipo odia enfrentarse a él más que el Tottenham. El número 11 del Liverpool tiene 21 goles y asistencias en 24 partidos contra los Spurs a lo largo de los años. Siete de ellos llegaron la temporada pasada. Sumando un total de 16 goles contra ellos, ningún equipo ha recibido más goles de Salah.

Hugo Ekitike es el goleador más probable para las casas de apuestas. Sin embargo, dado el rival, confiamos en el 'Rey Egipcio' para anotar en cualquier momento. Podría dañar de nuevo las esperanzas de supervivencia de los Spurs.