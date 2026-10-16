Leeds vs Manchester United Pronóstico y Apuestas Premier League | 18/10/26

Nuestro experto en apuestas analiza el desenlace del derbi de las Rosas. El Leeds atraviesa un buen momento de forma y podría sumar más problemas al Manchester United con una victoria.

Mejores apuestas Leeds vs Manchester United

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Leeds 2-1 Manchester United

Leeds 2-1 Manchester United Pronóstico de goleadores: Leeds: Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin - Manchester United: Bruno Fernandes

Por primera vez desde 2002, el Leeds recibirá a su rival histórico, el Manchester United, en la Premier League con más puntos en la tabla. Los hinchas del Leeds deben estar encantados con el arranque que han tenido esta temporada en la liga. Es su mejor registro tras seis jornadas en sus tres campañas anteriores en la máxima categoría.

Podría haber sido aún mejor si hubieran conservado su ventaja de un gol ante el Arsenal el fin de semana pasado. Sin embargo, no fue así, lo que supuso la primera derrota liguera de la temporada para el equipo de Daniel Farke. Considerando lo bien que jugaron ante los campeones, los Whites reciben al United con mucha ilusión.

En contraste, parece que se avecina una tormenta familiar sobre los cielos de Mánchester esta temporada. Tras ir ganando 1-0 ante el colista Tottenham Hotspur la semana pasada, los Red Devils encajaron un empate tardío y dejaron escapar dos puntos. Esto significa que Michael Carrick ha supervisado el peor inicio de campaña en la Premier League para el Manchester United desde la temporada 1986/87.

Para empeorar las cosas, el Atlético de Madrid superó claramente al United en su camino hacia una victoria por 2-0 en su partido de Champions League entre semana. Como era de esperar, fue el golpe de Lisandro Martínez al cartel en la entrevista posterior al partido lo que acaparó los titulares, subrayando otra pobre actuación. En definitiva, el United llega a Elland Road sin ganar en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Alineaciones probables Leeds vs Manchester United

Posible alineación del Leeds:

Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Wilson, Tanaka, Nmecha, Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Dalot, Maguire, Martínez, Heaven, Santos, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Una valla invicta en la primera mitad

Sorprendentemente, ningún otro equipo de la categoría ha rematado más veces que el Manchester United en la Premier League, con 125 disparos. A pesar de tener el quinto mejor xG (goles esperados) con 10,69, solo han conseguido marcar nueve goles. Un rendimiento 1,69 por debajo de lo esperado, lo que apunta a una falta de contundencia de cara al arco.

En general, les ha costado entrar en ritmo en sus partidos de liga. El United es uno de los dos únicos equipos de toda la categoría que todavía no ha convertido un gol dentro de la primera media hora. Eso animará sin duda a los locales, que solo han encajado un gol en la primera mitad esta temporada en liga.

La defensa del Leeds es una de las mejores de la categoría. Solo han encajado cinco goles en seis partidos, igualados con el Manchester City, el Everton, el Brighton y el Arsenal. Los visitantes también atraviesan una mala racha sin convertir en la primera mitad fuera de casa en liga. Con solo un gol en el primer periodo en sus seis partidos, el Leeds podría dejarlos sin marcar en la primera mitad.

Leeds vs Manchester United Apuesta 1: Total de goles del Manchester United en la primera parte - Menos de 0,5 goles @ 1.73en Betano

El United invita al rival

Mientras los visitantes podrían tener dificultades para superar la defensa local en el primer periodo, a los locales les puede resultar más sencillo marcar. Los hombres de Carrick todavía no han logrado mantener la valla invicta esta temporada, encajando al menos un gol en todos sus partidos de liga. Sus nueve goles encajados los sitúan en la zona media de esa estadística, dejando margen para que el equipo de Farke pueda aprovecharlo.

De los ocho goles que ha marcado el Leeds esta temporada, cinco han llegado en Elland Road, por lo que su capacidad para marcar en casa no está en duda. Cabe destacar que los Whites marcaron el primer gol en el 67 % de sus partidos de liga esta temporada. Por su parte, los visitantes acumulan una racha en la que han encajado el primer gol en el 67 % de sus partidos de liga.

Fuera de casa, la historia es la misma para el United, ya que han encajado el primer gol el 67 % de las veces. Esas cifras no muestran ningún signo de reacción por parte de los Red Devils, y tras encajar primero entre semana, es probable que vuelva a repetirse. En los dos enfrentamientos de la temporada pasada, el Leeds abrió el marcador, y en el más reciente se adelantaron tras apenas cinco minutos.

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El Leeds ha dado la vuelta a la tortilla

Actualmente hay una especie de mini crisis en el Manchester United, y parece que el puesto de Carrick está en entredicho. Han circulado rumores sobre Antonio Conte como posible sustituto, y si los resultados no mejoran pronto, eso podría ocurrir antes de lo esperado. La realidad es que solo han logrado dos victorias en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, con cuatro derrotas en ese tramo.

Los Red Devils tampoco han ganado ninguno de sus partidos como visitantes esta temporada, con dos empates y dos derrotas. En Elland Road no le van a poner las cosas fáciles al United, lo que podría traducirse en otra jornada complicada para los Red Devils. El equipo de Farke está en un buen momento, pese a la derrota ante los campeones el fin de semana pasado.

Aquella derrota fue la primera de la temporada, pero el Leeds sigue invicto en sus tres partidos como local. El Leeds no perdió ninguno de los dos enfrentamientos de la temporada pasada ante el Manchester United, poniendo fin a una racha de diez partidos sin ganar en la Premier League frente a ellos. La victoria por 2-1 en Old Trafford la temporada pasada podría ser justo el impulso que necesitan para volver a ganar este fin de semana.

Leeds vs Manchester United Apuesta 3: 1x2 - Leeds @ 2.28en Betano

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