Everton vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 04/05/26

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Mejores apuestas Everton vs Manchester City

Primera parte: Man City ⭐ @ 1.90 en bet365

Erling Haaland anotará en cualquier momento ⭐ @ 1.53 en bet365

Victoria del Man City y Menos de 4.5 goles ⭐ @ 1.92 en bet365

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Everton 1-2 Manchester City

Everton 1-2 Manchester City Pronóstico de goleadores: Everton: Kiernan Dewsbury-Hall | Manchester City: Erling Haaland (x2)

Las ambiciones del Everton por dar ese último empujón hacia los puestos europeos se han visto frenadas tras encadenar dos derrotas consecutivas. En su último partido en casa, cayeron por 1-2 ante el Liverpool en el derbi de Merseyside. Los "Toffees" solo han sumado una victoria en sus últimos cinco encuentros, aunque fue aquel contundente 3-0 frente al Chelsea.

Por su parte, el Manchester City también tuvo un bache en marzo, concediendo empates contra el Nottingham Forest y el West Ham. No obstante, han reaccionado como campeones con un pleno de tres victorias en abril. El triunfo por 2-1 sobre el Arsenal en el Etihad hace quince días ha dejado la lucha por el título totalmente abierta.

Alineaciones Probables Everton vs Manchester City

Posible alineación del Everton:

Pickford, Mykolenko, Tarkowski, Keane, O’Brien, Gueye, Garner, Ndiaye, Dewsbury-Hall, McNeil, Barry.

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Ait-Nouri, Guehi, Khusanov, Nunes, O'Reilly, Silva, Doku, Cherki, Semenyo, Haaland.

Las mejores apuestas Everton vs Manchester City

1er Pronóstico Everton vs Manchester City: Primera parte: Man City @ 1.90 en bet365

El City, a tomar el mando desde el inicio

Nueve días después de su victoria en las semifinales de la FA Cup contra el Southampton, el Manchester City llega con las piernas frescas. Todo apunta a que saldrán con mucha intensidad, algo que se ha convertido en la especialidad del equipo de Pep Guardiola esta temporada.

El City presume de una diferencia de goles de +28 en la primera parte en lo que va de Premier League, comparado con el +9 tras el descanso. Esta tendencia es aún más marcada a domicilio: mientras que han marcado 14 goles en cada mitad fuera de casa, el 82% de los goles que han encajado han llegado en el segundo tiempo.

Los "Citizens" se han ido mandando al descanso en el 53% de sus desplazamientos ligueros. Mientras tanto, el Everton ha ido por debajo en el marcador al entretiempo en el 41% de sus partidos como local. Apostar por los visitantes en el mercado de la primera parte en tu casa de apuestas favorita parece el movimiento más inteligente.

2ºPronóstico Everton vs Manchester City: Erling Haaland anotará en cualquier momento @ 1.53 en bet365

El idilio de Haaland con el gol no se detiene

Con cinco tantos en sus últimos cuatro partidos como titular, Erling Haaland llega a este encuentro en un estado de forma envidiable. El noruego se muestra mucho más incisivo y ágil desde que regresó del último parón internacional.

Incluso contando con ese pequeño bache a mitad de temporada, el delantero de 25 años sigue siendo el máximo artillero de la Premier League. Haaland promedia un gol cada 112 minutos en la élite inglesa este curso, y sus 3.6 disparos por partido son la cifra más alta de toda la competición.

El historial individual del ariete contra el Everton es impecable: ha marcado seis goles en cinco enfrentamientos contra los de Liverpool. Solo en una ocasión se quedó sin ver portería frente a este rival. Por ello, apostar a que Haaland marca en cualquier momento ofrece un valor claro con una probabilidad implícita del 58.8%.

3er Pronóstico Everton vs Manchester City: Victoria del Man City y Menos de 4.5 goles @ 1.92 en bet365

Los visitantes se llevarán tres puntos vitales

El Everton puede estar orgulloso de su campaña en términos generales, y el premio sería mayúsculo si logran cerrar el curso en puestos europeos. Sin embargo, todavía no han conseguido convertir el Hill Dickinson Stadium en un fortín inexpugnable.

El conjunto de David Moyes promedia solo 1.29 puntos por partido en casa, frente a los 1.47 que logra como visitante. Han perdido siete de sus últimos 13 compromisos de Premier League ante su afición.

En el aspecto defensivo, el Everton se mantiene en el "top 5", concediendo apenas 1.21 goles por cada 90 minutos. Es poco probable que el City los arrolle por completo, pero su irregularidad como locales sugiere que los "Toffees" sufrirán una nueva derrota.

Combinar la victoria del Manchester City con menos de 4.5 goles totales parece la apuesta combinada más sensata. Este pronóstico se ha cumplido en el 55% de los partidos de liga del City esta temporada. Consulta este mercado en tu operador de confianza.