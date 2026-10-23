El Tottenham llega envalentonado tras su victoria del lunes por la noche sobre el Coventry. Sin embargo, solo han ganado una vez en Stamford Bridge en toda la historia de la Premier League.

Mejores apuestas Chelsea vs Tottenham Hotspur

1x2 y Ambos equipos anotan - Chelsea y Sí ⭐ @ 2.90 en Betsson

Total - Más de 3,5 goles ⭐ @ 2.20 en Betsson

Goleador en cualquier momento - Morgan Rogers ⭐ @ 2.40 en Betsson

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Chelsea vs Tottenham Hotspur son cortesía de Betsson, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Chelsea 3-1 Tottenham Hotspur

Pronóstico de goleadores: Chelsea: Rogers, Palmer, Neto - Tottenham: Marmoush

El Chelsea vuelve a Stamford Bridge este fin de semana para un apasionante derbi londinense ante el Tottenham Hotspur, el sábado por la noche.

Los Blues de Xabi Alonso llegan en el mejor momento de forma de toda la temporada. Han ganado sus dos últimos partidos de Premier League, anotando siete goles en el proceso. Su demolición por 5-1 ante el Bournemouth fue seguida de una victoria controlada por 2-0 en Everton.

Los problemas para Alonso han estado en el otro extremo del campo. El portero titular, Emi Martínez, estará de baja hasta el mes que viene por una lesión en la mandíbula. Esto significa que Mike Penders será probablemente titular por primera vez en la Premier League bajo los tres palos.

El Chelsea sigue sin poder contar con Reece James hasta el próximo año debido a un problema de rodilla. Jamie Gittens arrastra un problema de tobillo, y Malo Gusto está luchando contra una enfermedad. Pep Chavarría y Emanuel Emegha también son duda, lo que añade más quebraderos a las opciones de Alonso.

Roberto De Zerbi por fin tiene algo sobre lo que construir en el Tottenham esta temporada. La victoria por 3-1 ante el recién ascendido Coventry el lunes por la noche fue la primera de la campaña 2026/27. Antes habían encadenado seis partidos sin ganar.

Sin embargo, la lista de lesionados de De Zerbi es todavía más preocupante que la del Chelsea. Savio, Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk y Lucas Bergvall están todos de baja. A eso se suma una sanción de tres partidos para Rodrigo Bentancur, mientras que Richarlison está actualmente fuera de los planes del primer equipo. De Zerbi también someterá a pruebas de última hora a Destiny Udogie y Pedro Porro.

Alineaciones probables Chelsea vs Tottenham Hotspur

Posible alineación del Chelsea:

Penders, Colwill, Acheampong, Lacroix, Hato, Neto, Henderson, Caicedo, Rogers, Palmer, Pedro

Posible alineación del Tottenham Hotspur:

Kinsky, Senesi, van Hecke, van de Ven, Robertson, Gray, Tonali, Maddison, Marmoush, Kudus, Solanke

Un festival de goles que promete repetirse en Stamford Bridge

Una apuesta por ambos equipos anotan se ha cumplido en los tres partidos del Chelsea como local en la Premier League esta temporada. Aunque el Bournemouth fue goleado, igualmente logró marcar. El recién ascendido Hull sacó un 2-2, mientras que el Leeds cayó 6-3 en un partido de locos.

El panorama defensivo del Chelsea dificulta que puedan mantener la portería a cero. Martínez está de baja y Penders va a disputar su debut completo en la Premier League, lo que genera cierta incertidumbre en la zaga de los Blues.

Pese al mal arranque del Tottenham en 2026/27, han marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos. Los Spurs han perdido 22 de sus 34 visitas a este estadio en la Premier League y solo han ganado una vez. Esperamos una victoria del Chelsea con el Tottenham marcando al menos un gol, un desenlace con una probabilidad implícita del 34,5 %. Podría ser la apuesta de valor de este pronóstico Chelsea vs Tottenham Hotspur del fin de semana.

Chelsea vs Tottenham Hotspur Apuesta 1: 1x2 y Ambos equipos anotan - Chelsea y Sí @ 2.90 en Betsson

Más de tres goles, una opción real para el sábado

Los tres partidos del Chelsea como local esta temporada han tenido cuatro goles o más. Sus victorias sobre Bournemouth y Leeds dejaron seis y nueve goles respectivamente. Incluso su choque ante el recién ascendido Hull produjo dos goles por bando.

El Tottenham ha sido igual de generoso en cuanto a goles encajados. Recibieron tres en Liverpool y otros tres en casa ante el Aston Villa. El equipo de De Zerbi encaja casi dos goles por partido de media.

Aunque es cierto que el Tottenham solo ha marcado seis goles en siete partidos, los Spurs deberían haber anotado al menos uno más. Su xG se sitúa ahora mismo en 7,5, el tercer peor registro de la liga.

El Chelsea promedia el segundo mayor número de tiros a puerta por partido (5,6). También han marcado seis goles a balón parado esta temporada. Las jugadas a balón parado han sido con frecuencia la perdición de la defensa del Tottenham. Esperamos que se cumpla el mercado de más de 3,5 goles, con una probabilidad implícita del 45,45 %.

Chelsea vs Tottenham Hotspur Apuesta 2: Total - Más de 3,5 goles @ 2.20 en Betsson

El fichaje récord del Chelsea, en racha goleadora

Morgan Rogers no necesitó mucho tiempo para adaptarse en Stamford Bridge. El fichaje récord del Chelsea ha marcado cuatro goles en la Premier League y suma cinco contribuciones de gol en total. Mantiene una valoración media de 7,9 en FotMob, la mejor de toda la plantilla del Chelsea en este momento.

Es fácil entender por qué si se observa su producción ofensiva. Ha realizado 19 intentos de gol y ha enviado seis a puerta en 613 minutos. Además, ha creado 13 ocasiones operando en el costado izquierdo del tridente de ataque de Alonso.

El xG de Rogers se sitúa en 2,1, lo que muestra que está siendo actualmente más efectivo de lo esperado de cara a portería. Esto también indica que el antiguo delantero del Aston Villa está lleno de confianza. Esperamos que vuelva a marcar este fin de semana ante una defensa del Tottenham con muchas grietas, con una probabilidad implícita del 41,66 %.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Chelsea vs Tottenham Hotspur Apuesta 3: Goleador en cualquier momento - Morgan Rogers @ 2.40 en Betsson

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