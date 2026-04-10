Chelsea vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 12/04/26

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Mejores apuestas Chelsea vs Manchester City

Más de 3.5 goles totales ⭐ @ 2.30 en Betano

Manchester City gana la primera parte ⭐ @ 2.62 en Betano

Ambos equipos marcan en la primera parte ⭐ @ 3.20 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Chelsea 1-3 Manchester City

Chelsea 1-3 Manchester City Pronóstico de goleadores: Chelsea: Joao Pedro; Manchester City: Erling Haaland, Antonio Semenyo, Nico O’Reilly

El Chelsea vuelve a la acción en la Premier League tras un contundente 7-0 en la FA Cup frente al Port Vale, equipo de la tercera categoría. Sin embargo, su realidad en la liga es muy distinta, encadenando dos derrotas consecutivas que han frenado su progresión.

Las sensaciones eran positivas tras vencer 4-1 al Aston Villa (cuarto clasificado) a principios de marzo, pocos días después de caer 2-1 ante el Arsenal. No obstante, los tropiezos ante el Newcastle United (1-0) y el Everton (3-0) han devuelto las dudas al conjunto londinense. Actualmente, el Chelsea solo ha sumado una victoria en sus últimos cinco compromisos ligueros.

Por su parte, el Manchester City sigue a la caza del Arsenal, aunque sus dos últimos empates consecutivos en Premier han ralentizado su ritmo. Aun así, desde su eliminación en Champions League ante el Real Madrid (5-1 en el global), los hombres de Pep Guardiola han mostrado una versión muy afilada.

El City se impuso 2-0 al Arsenal en la final de la EFL Cup antes de arrollar al Liverpool por 4-0 en los cuartos de final de la FA Cup.

Liam Rosenior es plenamente consciente del peligro que genera este City, especialmente tras haber logrado un meritorio 1-1 en el partido de ida en enero. Sin embargo, los Cityzens llegan ahora mucho más rodados a este tramo decisivo de la temporada. Todo apunta a que los visitantes asaltarán Stamford Bridge con una victoria solvente.

Alineaciones Probables Chelsea vs Manchester City

Posible alineación del Chelsea:

Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; Fernandez, Caicedo; James, Palmer, Pedro; Garnacho.

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma; Ait-Nouri, Nunes, Guehi, Dias; Rodri, Silva; Doku, Foden, Haaland, Semenyo.

Las mejores apuestas Chelsea vs Manchester City

1er Pronóstico Chelsea vs Manchester City: Más de 3.5 goles totales @ 2.30 en Betano

Lluvia de goles en "The Bridge"

El Chelsea cortó una racha de cuatro derrotas en todas las competiciones con esa goleada 7-0 ante el Port Vale. Fue la primera vez que veían puerta en cuatro partidos, tras haber marcado por última vez en el Parque de los Príncipes contra el PSG.

En cuatro de los últimos siete partidos oficiales de los "Blues" se han visto al menos cinco goles, superando la línea de 4.5. El equipo de Rosenior promedia 2.9 goles por partido de liga, y en 11 de sus 31 encuentros se ha superado la barrera de los 3.5 goles totales.

El City maneja cifras similares: 2.9 goles por partido en Premier, aunque solo en siete de sus 30 encuentros se superó la línea de 3.5. Sin embargo, cuando el equipo de Guardiola pone una marcha más, es imparable.

Su exhibición de cuatro goles ante el Liverpool fue la prueba definitiva de su capacidad para destrozar defensas. Aunque el Chelsea cuenta con el factor campo en Stamford Bridge, el City llega respaldado por el instinto matador de Haaland. Prepárate para un duelo con mucho movimiento en las áreas.

2ºPronóstico Chelsea vs Manchester City: Manchester City gana la primera parte @ 2.62 en Betano

Los "Cityzens" marcarán el ritmo

Es cierto que el Manchester City no está quizás al nivel de la temporada pasada, pero mantiene intacto su ADN de campeón. Desde que cayeron 3-0 ante el Real Madrid en la ida de octavos de la Champions en el Santiago Bernabéu, han abierto el marcador en dos de sus últimos cuatro partidos.

Los inicios fulgurantes son una marca registrada de Guardiola. El City se ha ido al descanso sin ir perdiendo en nueve de sus últimos 10 partidos oficiales, logrando ventaja en el marcador al descanso en cinco de ellos.

Lo más impresionante es que los Cityzens se mantienen invictos al intermedio en sus últimos 21 partidos de Premier League. De sus 30 jornadas disputadas, ganaban al descanso en 20 ocasiones y solo perdían en dos.

Al Chelsea le costará horrores romper esta estadística, dada la intensidad táctica que imprime el City desde el pitido inicial. Además, un dato preocupante para los locales: no han logrado irse ganando al descanso en 17 de sus 31 partidos de liga. Esta casa de apuestas ofrece una cuota muy atractiva para la superioridad visitante en la primera mitad.

3er Pronóstico Chelsea vs Manchester City: Ambos equipos marcan en la primera parte @ 3.20 en Betano

Un arranque abierto para ambos

El City es conocido por golpear pronto, aunque en su victoria 4-0 contra el Liverpool tardó 39 minutos en abrir la lata con un penalti de Haaland, quien repitió justo antes del descanso.

Cuatro de los últimos ocho goles del City en sus cuatro partidos más recientes llegaron en la primera mitad. No sería ninguna sorpresa ver a Haaland, Semenyo y Doku asociándose para ver puerta temprano.

El Chelsea, sexto en la tabla, se ha ido con ventaja al descanso en 14 de sus 31 partidos de liga. No son ajenos a marcar pronto, aunque lo hacen con menos frecuencia que sus rivales.

Ambos equipos tienen calidad de sobra para castigar las defensas contrarias. Buscar que ambos marcan antes del descanso es una apuesta combinada o simple con un valor inmenso que debes considerar con este operador.