Caracas vs Botafogo Pronóstico y Apuestas Copa Sudamericana | 27/05/26

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Mejores apuestas Caracas vs Botafogo

(Apuesta sin empate) Victoria de Botafogo ⭐ @ 1.53 en Betsson

Más de 1.5 goles ⭐ @ 1.44 en Betsson

Al menos un gol en la primera parte ⭐ @ 1.53 en Betsson

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Caracas 1-2 Botafogo

El Fogão se juega mantener su condición de invicto en la competición.

Al empatar 2-2 en el feudo de Racing, en un encuentro donde la producción ofensiva de ambos conjuntos justificó un marcador tan movido, Caracas aseguró la segunda plaza del grupo de forma anticipada.

Tras no lograr clasificarse para las eliminatorias de la liga local, donde terminó en la 10ª posición, Caracas se ha centrado exclusivamente en la Sudamericana durante las últimas semanas.

Por su parte, el dominio de Botafogo en esta Copa Sudamericana ha sido de tal magnitud que el conjunto carioca llega a la última jornada con el liderato de grupo bajo el brazo.

En el Brasileirão, el cuadro de Río de Janeiro viene de rascar un empate con sabor a victoria; Jordan Barero salió desde el banquillo para firmar el 1-1 definitivo a domicilio ante el São Paulo en los últimos instantes del segundo tiempo.

Alineaciones Probables Caracas vs Botafogo

Posible alineación del Caracas:

Benítez, Fereira, Quintero, Mago, Yendis, Larotonda, Gudiño, Correa, Covea, Hernández y Fernández.

Posible alineación del Botafogo:

Neto, Ponte, Ferraresi, Justino, Telles, Medina, Montoro, Huguinho, Toledo, L. Villalba y A. Cabral.

Las mejores apuestas Caracas vs Botafogo

1er Pronóstico Caracas vs Botafogo: (Apuesta sin empate) Victoria de Botafogo @ 1.53 en Betsson

El Fogão defiende la mejor trayectoria del torneo

A pesar de estar encuadrado en un grupo con ciertas complicaciones, Botafogo impuso su ley de principio a fin y se presenta en esta sexta jornada como el único equipo con al menos 13 puntos, siendo además el dueño del mejor diferencial de goles de la competición.

En un escenario donde ambos entrenadores podrían plantear rotaciones al tener sus posiciones matemáticamente aseguradas, Botafogo cuenta con una plantilla mucho más profunda y con mayor fondo de armario para llevarse un resultado positivo.

2ºPronóstico Caracas vs Botafogo: Más de 1.5 goles @ 1.44 en Betsson

Los partidos con goles siguen la tónica del Glorioso

Teniendo en cuenta la dinámica habitual de los partidos de Botafogo esta temporada, un marcador como el 1-1 frente al São Paulo se queda algo corto para un equipo que presume de tener uno de los mejores ataques, pero también una de las peores defensas del campeonato brasileño.

Curiosamente, ese mismo resultado de 1-1 fue el que se dio la última vez que Botafogo y Caracas cruzaron sus caminos. Además, en los cinco partidos disputados por el Fogão en esta Sudamericana se han visto, como mínimo, dos goles por encuentro.

3er Pronóstico Caracas vs Botafogo: Al menos un gol en la primera parte @ 1.53 en Betsson

Escenario ideal para un partido abierto

Botafogo ya tiene el liderato amarrado y Caracas afronta el choque con la tranquilidad de saberse segundo. Con la clasificación en el bolsillo, es muy probable que ambos conjuntos salgan con una propuesta más vertical y ofensiva, dejando a un lado el pragmatismo y la especulación que suelen marcar los torneos del KO, incluso en las fases de grupos.

El Fogão, que cuenta sus salidas en esta Copa Sudamericana por victorias, logró ver portería en la primera mitad en ambos desplazamientos: en el espectacular 3-2 contra Racing y, más recientemente, en el contundente 3-0 ante Independiente Petrolero.