Brasil vs Egipto Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 06/06/26

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Mejores apuestas Brasil vs Egipto

1X2: Gana Brasil ⭐ @ 1.36 en Betano

Más/Menos: Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.65 en Betano

Ambos equipos anotan (BTTS): Sí ⭐ @ 1.95 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Brasil 3-1 Egipto

Brasil 3-1 Egipto Pronóstico de goleadores: Brasil: Vinicius Junior, Igor Thiago, Gabriel Martinelli; Egipto: Omar Marmoush

El objetivo de Brasil de poner fin a una sequía de 24 años sin levantar una Copa del Mundo recibió un impulso moral importantísimo en su último amistoso. La Canarinha le endosó un contundente 6-2 a Panamá en el Maracaná de Río de Janeiro. El seleccionador Carlo Ancelotti debió quedar bastante satisfecho con lo visto sobre el césped, especialmente durante la segunda mitad.

El técnico italiano realizó hasta 10 cambios en el segundo periodo, un escenario donde lo habitual habría sido ver una bajada en el rendimiento del equipo. Sin embargo, los suplentes mantuvieron la intensidad al máximo y anotaron cuatro goles más en los últimos 45 minutos. El combinado brasileño recuperará todo su arsenal este fin de semana, ya que Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães estarán disponibles para la convocatoria.

Por su parte, Egipto confía en que su andadura en la Copa Africana de Naciones les haya servido como la preparación ideal de cara al Mundial. Los Faraones terminaron el torneo en la cuarta posición, mostrando una versión bastante eficiente y letal en ataque. Hossam Hassan tiene la esperanza de que su equipo consiga competir de tú a tú en Norteamérica.

Encuadrados en un grupo junto a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán, los norteafricanos son sin duda los grandes favoritos para sellar el billete a la siguiente ronda junto a los belgas. Aun así, un examen de este calibre frente a Brasil les vendrá de perlas como preparación justo antes de que el Mundial eche a andar la próxima semana.

Alineaciones Probables Brasil vs Egipto

Posible alineación de Brasil:

Alisson; Wesley França, Marquinhos, Magalhães, Sandro; Guimarães, Casemiro, Rayan; Raphinha, Vinicius Jr, Thiago.

Posible alineación de Egipto:

El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmonem, Hafez; Lasheen, Attia; Salah, Ashour, Trezeguet; Marmoush.

Las mejores apuestas Brasil vs Egipto

1er Pronóstico Brasil vs Egipto: 1X2: Gana Brasil @ 1.36 en Betano

El factor del viaje podría pasarle factura a Egipto

Ambas selecciones llegan a esta cita con la moral por las nubes tras ganar sus respectivos compromisos de la semana pasada. No obstante, hay que recordar que Brasil ocupa el sexto puesto en el ranking FIFA, mientras que los egipcios se sitúan bastante más atrás, en la posición 29. El conjunto sudamericano es el claro favorito en cualquier casa de apuestas para llevarse la victoria antes del debut mundialista.

A esto hay que sumarle que el viaje de los brasileños ha sido considerablemente más corto que el del cuadro africano. Egipto ha completado un trayecto de más de 12 horas de vuelo, un desgaste físico del que se suele tardar un par de días en recuperarse por completo. Como consecuencia, es muy probable que los Faraones no muestren su versión más fresca en el terreno de juego.

Estas dos naciones se han visto las caras en dos ocasiones anteriormente y en ambas la victoria cayó del lado brasileño. Si tenemos en cuenta que Egipto ha cosechado dos derrotas en sus últimos cinco partidos, todo apunta a que la Seleção cumplirá con los pronósticos y se llevará el gato al agua en Cleveland.

2ºPronóstico Brasil vs Egipto: Más/Menos: Más de 2.5 goles @ 1.65 en Betano

Se prevé un festival de goles en Cleveland

Los pupilos de Ancelotti no levantan el pie del acelerador ni en los partidos de carácter amistoso. Cuentan con una pólvora tremenda en la línea de ataque, un aspecto que Egipto tendrá que vigilar con lupa. Los reyes de la samba han perforado la red rival en 13 ocasiones en sus últimos cinco encuentros, con un promedio espectacular de 2,6 goles por partido.

Eso sí, también encajaron seis goles en ese mismo tramo, un dato que saca a la luz ciertas debilidades en la parcela defensiva. Los egipcios no han estado precisamente finos de cara a puerta últimamente, pero aun así consiguieron firmar cinco dianas en sus cinco citas más recientes. Con la presencia de Marmoush y Salah en el ataque, tienen argumentos de sobra para buscarle las cosquillas a la zaga brasileña.

Las últimas tres apariciones de Brasil registraron más de dos goles en el marcador total. Por otro lado, dos de los últimos seis choques de Egipto también superaron la barrera de los dos tantos. Con tanta calidad ofensiva acumulada por parte de ambos bandos, este duelo tiene todas las papeletas para convertirse en un partido de ida y vuelta con bastantes goles.

3er Pronóstico Brasil vs Egipto: Ambos equipos anotan (BTTS): Sí @ 1.95 en Betano

El ataque de Egipto tiene armas para complicarle la vida a Brasil

Será realmente interesante comprobar cómo se compenetran Marquinhos y Gabriel actuando como la pareja de centrales titular del combinado brasileño. De su solidez y capacidad para contener las acometidas rivales dependerá gran parte del éxito de este domingo, e incluso sus opciones de gloria en el Mundial. Sin embargo, no sería raro ver algunos desajustes lógicos, algo que la selección africana intentará explotar al máximo.

Tanto Salah como Marmoush conocen a la perfección lo que es medirse a hombres como Magalhães, Guimarães y Casemiro en el fútbol europeo. Ese bagaje previo debería facilitar la tarea de la ofensiva egipcia a la hora de buscar la portería defendida por Alisson. De hecho, Salah conoce perfectamente al guardameta tras coincidir durante años en el Liverpool.

La Seleção ha visto cómo se cumplía el mercado de "Ambos equipos anotan" en cada uno de sus últimos cuatro partidos, incluyendo los dos goles que les marcó Panamá la semana pasada. Esta tendencia dará alas a los hombres de Hassan para intentar hacerle daño a los brasileños en transiciones rápidas.