Nuestro experto en apuestas prevé que el Arsenal se imponga en este duelo tras una primera mitad ajustada, con Declan Rice como artífice de un gol.

Mejores apuestas Arsenal vs Manchester City

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Arsenal 2-1 Manchester City

Arsenal 2-1 Manchester City Pronóstico de goleadores: Arsenal: Martin Odegaard, Kai Havertz - Manchester City: Erling Haaland

El Arsenal no ha estado en su mejor momento desde el parón internacional. Solo pudo empatar 2-2 en Newcastle el pasado fin de semana. Los Gunners también cedieron puntos en la Champions League ante el Borussia Dortmund el martes.

A pesar de ello, el equipo de Mikel Arteta sigue siendo el claro favorito para ganar la Premier League. Llega al choque crucial del domingo con una ventaja de seis puntos sobre el Brighton y el Manchester City.

La caída de forma del City ha sido más pronunciada. Han ganado solo uno de sus últimos siete partidos en todas las competiciones dentro del tiempo reglamentario. El equipo de Enzo Maresca solo pudo sumar empates en casa ante el Fulham y el Nápoli durante la última semana.

Alineaciones probables Arsenal vs Manchester City

Posible alineación del Arsenal:

Kepa, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Madueke, Odegaard, Eze, Havertz

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol, Fernandez, Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland

Nada que separe a los dos equipos antes del descanso

Con ninguno de los dos conjuntos en gran forma, este partido podría no convertirse en un clásico. La primera mitad podría ser ajustada, ya que ambos equipos han tenido dificultades para carburar en algunos tramos de la temporada.

Solo el 35 % de los goles del Arsenal en la Premier League han llegado antes del descanso. Tres de sus cinco partidos en el Emirates en la máxima categoría inglesa han terminado igualados en el intermedio. Los Gunners además solo han marcado una vez en la primera mitad como locales ante el Manchester City en las últimas tres temporadas.

Los visitantes también han sido de arranque lento con Maresca. Solo el 32 % de sus goles en la Premier League en total han llegado en la primera mitad. Un abultado 90 % de sus goles a domicilio en liga han llegado tras el descanso.

Dadas esas tendencias, podrían hacer falta más de 45 minutos para que se defina un patrón claro. El mercado de primera mitad empatada ofrece valor, con una probabilidad implícita del 44 %.

Arsenal vs Manchester City Apuesta 1: Primera mitad - Empate @ 2.30 en Betano

Rice, la llave para desarmar la defensa del City

El Arsenal no ha sido tan efectivo en las jugadas a balón parado esta temporada. Solo ha anotado un gol de este tipo en la Premier League. Sin embargo, el equipo mantiene una amenaza desde el juego abierto, con Declan Rice ejerciendo un rol más creativo.

Rice acumula cinco asistencias en lo que va de curso, más que cualquier otro jugador de la categoría. Solo Bruno Fernandes y Martin Odegaard han intentado más pases al último tercio que el inglés. El porcentaje de acierto de Rice en esa zona del campo es el más alto de los tres, con un notable 85 %.

En este momento, la defensa del Manchester City es vulnerable. El equipo de Maresca lleva diez partidos sin dejar su portería a cero en todas las competiciones. Una nueva asistencia de Rice puede ser la jugada inteligente a una cuota alta.

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Los Gunners, listos para reafirmarse como favoritos al título

Se ha producido un claro cambio de poder de Mánchester hacia el norte de Londres en los últimos años. Eso no siempre se ha reflejado en el terreno de juego cuando se han enfrentado ambos equipos. Sin embargo, los Gunners han sumado siete puntos de los últimos tres enfrentamientos disputados en el norte de Londres.

A pesar de una semana por debajo de su nivel, el Arsenal seguirá satisfecho con el rumbo de esta temporada. Promedian 2,55 puntos por partido en liga, un aumento respecto a los 2,24 de la campaña pasada.

Los vigentes campeones también cuentan con la defensa más sólida de la categoría. El equipo de Arteta ha encajado solo siete goles. Han permitido un xG en contra de apenas 9,3, el más bajo de la liga.

Cada uno de sus cinco partidos como locales en la Premier League ha terminado en victoria. Además, todos esos encuentros han tenido un máximo de tres goles en total. Una victoria del Arsenal en un duelo de pocos goles ofrece valor aquí.

Arsenal vs Manchester City Apuesta 3: Arsenal gana y Menos de 4,5 goles @ 2.37 en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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