El Hull no gana un partido de liga desde agosto, pero es un rival difícil de vencer: solo perdió cuatro de los nueve que disputó en su regreso a la máxima categoría.

Mejores apuestas Arsenal vs Hull City

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Arsenal 2-0 Hull City

Arsenal 2-0 Hull City Pronóstico de goleadores: Arsenal: Havertz, Tzolis

El Arsenal recibe al recién ascendido Hull City en el Emirates este sábado 7 de noviembre a las 12:00 h, con los Gunners buscando mantener el primer puesto.

Los hombres de Mikel Arteta suman ocho victorias en nueve partidos, con los vigentes campeones situados en 24 puntos. El ajustado 1-0 conseguido en Anfield el domingo pasado fue importante para ellos: su primer triunfo liguero allí en más de una década. Resistieron la prueba ante los hombres de Andoni Iraola y encadenaron una tercera valla invicta consecutiva.

El Arsenal lleva ya seis vallas invictas esta temporada, más que cualquier otro club de la Premier League. Su cifra de xGA se queda en apenas 7,2. Kai Havertz encabeza la tabla de goleadores del Arsenal con tres tantos. Bukayo Saka (cuádriceps) estará de baja hasta el próximo mes, mientras que William Saliba y el sancionado Max Dowman tampoco estarán disponibles.

El Hull City es 11º con 11 puntos, con cinco empates en sus primeros nueve partidos. Los Tigers de Sergej Jakirovic cuentan con un planteamiento defensivo rígido que los hace difíciles de superar. Volvieron a empatar el fin de semana pasado, esta vez ante el Ipswich Town, en un 2-2 pese a encajar primero.

Mohamed Belloumi se destacó en ataque, pero el puesto de media tabla del Hull se sustenta en una defensa bastante sólida. También tienen el tercer mejor registro de vallas invictas, con tres esta temporada. Matt Crooks se pierde el viaje a Londres tras ver su quinta tarjeta amarilla ante los Tractor Boys.

Alineaciones probables Arsenal vs Hull City

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Guimaraes, Rice, Odegaard, Madueke, Tzolis, Havertz

Posible alineación del Hull City:

Tzolakis, Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Iroegbunam, Belloumi, Giles, Slater, McBurnie, Stroud

Los Gunners, a sumar otra valla invicta

Esta apuesta es una forma de sacar valor extra a una victoria local de los vigentes campeones. El Arsenal mantuvo seis vallas invictas en nueve partidos, encajando solo cinco goles en la Premier League.

Su xGA de 7,2 es el más bajo de la categoría. El del Hull es el segundo más bajo de la liga (9,1). El Arsenal acumula tres partidos consecutivos de la Premier League sin encajar, dejando en el camino a Liverpool (1-0), Everton (2-0) y Nottingham Forest (1-0).

Los cinco empates del Hull en nueve partidos demuestran que fue un rival difícil de vencer esta temporada. Intentarán frustrar al Arsenal el mayor tiempo posible, pero es probable que acaben cediendo en algún momento. El mercado de una victoria local y una séptima valla invicta para el Arsenal, con una probabilidad implícita del 57 %, nos parece una opción sólida.

Arsenal vs Hull City Apuesta 1: Arsenal gana y ambos anotan - No @ 1.75en Betano

Se espera un partido con pocos goles

Los primeros nueve partidos del Arsenal en la Premier League 2026/27 dejaron 19 goles, o 2,11 goles por partido. Los encuentros del Hull dieron 21 goles, por lo que ninguno de los dos equipos suele rozar la línea de más de 2,5 goles.

Los locales encajan 0,6 goles por partido, claramente el mejor registro defensivo de la categoría. El Hull promedia solo 3,4 remates al arco por partido, el tercer dato más bajo de la Premier League, algo que no sorprende en un recién ascendido.

Los dos 2-2 del Hull llegaron como local, ante Ipswich y Everton, rivales ante los que se esperaba que compitiera de tú a tú. Apostar por menos de dos goles, con una probabilidad implícita del 38 %, nos parece la apuesta de valor dentro del pronóstico Arsenal vs Hull City de hoy.

Arsenal vs Hull City Apuesta 2: Total - Menos de 2,5 @ 2.60en Betano

Rice, a dominar el mediocampo para una asistencia

Declan Rice, del Arsenal, alcanzó un nuevo nivel de producción ofensiva en los primeros meses de esta temporada. Ya acumula cinco asistencias en nueve partidos de liga y creó 17 ocasiones y cuatro ocasiones claras, ambos máximos de su equipo.

Rice se ubica en el percentil 92 en creación de ocasiones entre los mediocampistas de la Premier League. Su cifra de asistencias esperadas, 2,00, queda bastante por debajo de sus cinco asistencias reales, aunque parte de esa diferencia se explica por el tipo de ocasiones que genera.

El volumen de pase y creación de juego no será un problema ante los Tigers. El promedio de posesión del Hull, del 31,4 %, sugiere que el Arsenal tendrá muchas ocasiones para generar peligro en el último tercio. Con Saka de baja, el peso de los balones parados recae en buena medida sobre Rice. Esperar que firme una asistencia, con una probabilidad implícita del 25 %, parece poco teniendo en cuenta los datos.

Arsenal vs Hull City Apuesta 3: Declan Rice 1+ asistencia @ 4.00en Betano

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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