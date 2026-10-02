Argentina vs Burkina Faso Pronóstico y Apuestas Amistoso Internacional | 03/10/26

Nuestro experto en apuestas espera que Argentina continúe por donde lo dejó la última vez. Es probable que los locales firmen otra victoria contundente.

Mejores apuestas Argentina vs Burkina Faso

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Total Argentina - Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.92 en bet365

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Argentina 3-0 Burkina Faso

Pronóstico de goleadores: Argentina: Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez

Argentina volvió triunfal a la actividad con un contundente 4-0 ante Bolivia. Era un partido de obligada victoria, ya que se trataba de su primer compromiso desde la derrota en la final del Mundial 2026. Los campeones del mundo de 2022 le dieron exactamente eso a la afición en Córdoba.

Con el país preparándose para ver a su capitán y héroe disputar su última presencia la próxima semana ante Benín, Argentina tiene una prueba más por delante. El combinado de Scaloni recibe a Burkina Faso este fin de semana. La Albiceleste ganó 15 de sus últimos 16 partidos. Los hinchas en la capital esperan que el buen momento continúe antes de la despedida de Messi.

Burkina Faso llega a Sudamérica tras disputar sus dos primeros partidos clasificatorios para la Copa Africana de Naciones del próximo año. Los Potros atraviesan un buen momento después de sumar de a tres ante República Centroafricana en su última presentación. Están igualados en puntos con el líder del grupo, Benín, y siguen invictos en la clasificación.

Los africanos designaron a Amir Abdou como entrenador de la selección en marzo de este año, en reemplazo de Brama Traoré. El técnico dirigió seis partidos hasta el momento, con dos victorias, una derrota y tres empates para Burkina Faso. Este compromiso será su primer enfrentamiento ante un rival sudamericano y una oportunidad para poner a prueba a su plantel.

Alineaciones probables Argentina vs Burkina Faso

Posible alineación de Argentina:

E. Martínez, Simón, Romero, L. Martínez, Vega, Paz, Palacios, Mac Allister, Prestianni, Álvarez, L. Martínez

Posible alineación de Burkina Faso:

Koffi, Kaboré, Djiga, Tapsoba, Kouassi, Doucet, Bouda, A. Tapsoba, Ouédraogo, Zagré, Traoré

La defensa hermética de Argentina

Con el partido disputándose en la capital, Scaloni podría ser reacio a realizar demasiados cambios. Querrá presentarle a los hinchas locales un once inicial sólido. Lisandro Martínez podría así volver a hacer dupla con Cristian Romero en el fondo. La pareja mantuvo la valla invicta la última vez, ante Bolivia.

Limitaron a los bolivianos a apenas tres remates en 90 minutos, ninguno de ellos al arco. El xGA (goles esperados en contra) de Argentina fue de 0,11, una cifra increíble para su línea defensiva.

Burkina Faso marcó cuatro goles en sus últimos cinco partidos competitivos, sin convertir en dos de ellos. En su primer partido clasificatorio ante Benín, acumuló 10 remates con un xG (goles esperados) de 0,99, de los cuales solo dos fueron al arco. Les costará ante una Argentina que suma impulso antes de la despedida de su capitán.

Argentina vs Burkina Faso Apuesta 1: Ambos equipos anotan - No @ 1.63 en bet365

Lluvia de goles en Buenos Aires

Los locales podrían limitar el poder ofensivo de Burkina Faso, pero Argentina todavía tiene mucho poder de fuego hacia adelante. Messi no participó ante Bolivia, y aun así la Albiceleste fue eficaz en las zonas de ataque. Convirtió cuatro goles de 18 remates.

Argentina generó 2,24 xG en aquel triunfo 4-0 y se espera un número similar en este pronóstico Argentina vs Burkina Faso. El cero en ataque de la final del Mundial fue el único en sus últimos 16 partidos, incluyendo amistosos. El equipo de Scaloni convirtió 23 goles en sus últimos nueve partidos, con un promedio de 2,5 goles cada 90 minutos.

Argentina estuvo muy prolífica en ataque últimamente, marcando tres goles o más en cinco de sus últimos siete partidos. Burkina Faso encajó dos goles ante Bielorrusia y tres ante Rusia en sus partidos más recientes. Por eso, tiene sentido respaldar a los locales para que anoten varios goles en este encuentro.

Argentina vs Burkina Faso Apuesta 2: Total Argentina - Más de 2,5 goles @ 1.92 en bet365

Argentina ante rivales africanos

El equipo local atraviesa una racha increíble, con 15 victorias en sus últimos 16 partidos. Su encuentro más reciente ante una selección africana fue en el Mundial, cuando enfrentó a Egipto en octavos de final. Argentina remontó una desventaja de dos goles para ganar 3-2 en el tiempo reglamentario.

Los sudamericanos habían vencido a Cabo Verde por el mismo marcador en la ronda anterior. El equipo de Scaloni también superó con comodidad a Argelia por 3-0 en su debut en aquella competencia. Esos resultados muestran que Argentina sabe lidiar con rivales africanos.

Por su parte, la victoria de los visitantes en su último partido puso fin a una racha de cuatro encuentros sin ganar, en la que perdieron una vez y empataron tres. No atraviesan su mejor momento y todo parece estar en contra en este compromiso. Argentina se perfila para mantener su buen momento con otro triunfo antes de una semana cargada de emociones para el país.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

Argentina vs Burkina Faso Apuesta 3: Hándicap de 3 opciones - Argentina gana con hándicap -2 @ 2.65 en bet365

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