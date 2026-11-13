Nuestro experto comparte sus consejos para este duelo entre Alemania y Países Bajos. Un empate parece probable, con los alemanes todavía adaptándose a un nuevo técnico.

Mejores apuestas Alemania vs Países Bajos

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Alemania 1-1 Países Bajos

Alemania 1-1 Países Bajos Pronóstico de goleadores: Alemania: Kai Havertz - Países Bajos: Donyell Malen

Hay que decir que Alemania todavía está encontrándose bajo las órdenes de su nuevo DT, Jurgen Klopp. En su primer partido al mando, Die Mannschaft estuvo a minutos de la victoria cuando Cody Gakpo firmó un gol de empate en el minuto 92. La decepción no terminó ahí, ya que Grecia derrotó después a los alemanes por 1-0 en Augsburgo.

Klopp consiguió finalmente su primera victoria en casa ante Serbia y luego sumó un punto frente a Grecia en el partido de vuelta. Con este último encuentro de grupo por disputarse, el destino de Alemania sigue sin decidirse. Una victoria sobre Serbia y una derrota de Grecia dejarían a los alemanes igualados a puntos con los helenos. Sin embargo, la Ethniki seguiría terminando por delante gracias a un mejor registro en los enfrentamientos directos de la competición.

Se espera que Grecia venza a Serbia en su último partido, lo que aumentaría la presión sobre Alemania de cara a este encuentro. Los locales necesitan terminar la noche del lunes con tres puntos si quieren tener opciones serias de avanzar en el grupo.

Países Bajos también ha iniciado una nueva era bajo la dirección del exvolante del Barcelona, Xavi. El técnico español ha disfrutado de una racha invicta en sus primeros cuatro partidos al frente de la Oranje. Los visitantes podrían incluso no necesitar ganar en Berlín para mantener el primer puesto, siempre que hayan vencido a la Ethniki para entonces.

Un punto aquí podría asegurar que los hombres de Xavi se clasifiquen para los cuartos de final en primera posición, lo que les permitiría obtener un cruce más favorable. También podrían tener un papel importante en dónde termine Alemania tras el pitido final.

Alineaciones probables Alemania vs Países Bajos

Posible alineación de Alemania:

ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlovic, Karl, Wirtz, Scherhant, Havertz

Posible alineación de Países Bajos:

Verbruggen, Dumfries, van de Ven, van Hecke, J. Timber, Veerman, Q. Timber, Reijnders, Summerville, Malen, Gakpo

Ambos conjuntos son eficaces en ataque

Pese a la riqueza de nombres en el plantel alemán, les ha costado encontrar fluidez. Vimos cómo anotaban siete goles en su estreno mundialista ante Curazao, pero desde entonces han estado bastante planos. En sus siguientes siete partidos, excluyendo el duelo del viernes ante Serbia, Die Mannschaft marcó más de un gol en solo dos ocasiones.

Los alemanes anotaron siete goles en esos mismos siete partidos, con un promedio de apenas un gol por encuentro. En defensa, tampoco han encajado muchos goles en ese tramo, con seis tantos recibidos. Países Bajos, por su parte, se ha acostumbrado a anotar con generosidad.

La Oranje ha marcado al menos dos goles en cada uno de sus tres últimos partidos, excluyendo su duelo del viernes ante Grecia. Además, los visitantes han visto a ambos equipos anotar en sus últimos nueve compromisos internacionales consecutivos. Asimismo, en siete de los últimos ocho precedentes entre Alemania y Países Bajos, ambos conjuntos lograron marcar.

Alemania vs Países Bajos Apuesta 1: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.50 en Betano

Los empates son habituales en este duelo

Para cuando arranque este partido, Países Bajos ya sabrá exactamente cuál es su situación de cara a la clasificación para los cuartos de final. Xavi podría necesitar todavía al menos un punto para asegurar el primer puesto del grupo, dependiendo de otros resultados. Sin embargo, podría verse tentado a rotar algo el plantel en Berlín.

Los locales confiarán en sumar aquí, especialmente después de haber estado a minutos de ganar en Ámsterdam en la pasada ventana. Dicho esto, una victoria en seis partidos no es un dato demasiado positivo. Alemania ya ha empatado dos encuentros de la Nations League en esta edición, razón por la cual otro empate aquí es una posibilidad real.

Los visitantes también han visto cómo el 50% de sus partidos de la Nations League en esta edición terminaron en tablas, excluyendo su partido más reciente. El historial entre ambas selecciones refuerza esa posibilidad, con tres de sus últimos cinco enfrentamientos terminados en empate. Dos de esos empates acabaron 1-1, resultado hacia el que nos inclinamos para este partido.

Alemania vs Países Bajos Apuesta 2: 1x2 - Empate @ 3.85 en Betano

Se espera un partido ajustado

Dada la calidad de futbolistas disponibles en ambos bandos, este encuentro podría parecer destinado a dejar muchos goles. Sin embargo, los números de ambos equipos muestran que no es así. El verdadero valor está en un marcador bajo, ya que ambas defensas son capaces de contener al rival.

Los primeros cuatro partidos de Alemania en la Nations League promediaron 1,25 goles por encuentro entre ambos equipos. Cada uno de los últimos cinco partidos de Die Mannschaft en todas las competiciones, excluyendo su visita a Serbia, terminó con dos goles o menos. Dos de los últimos cinco partidos de Países Bajos, aparte de su duelo ante Grecia, finalizaron con menos de tres goles anotados.

Además, los dos precedentes más recientes terminaron con un número de goles por debajo de tres. Tres de los últimos cinco enfrentamientos produjeron el mismo desenlace, motivo por el cual esperamos que este duelo lo repita en ese sentido.

Alemania vs Países Bajos Apuesta 3: Total y Ambos anotan - Menos de 2,5 goles y Sí @ 7.00 en Betano

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