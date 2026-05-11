Alavés vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 13/05/26

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Mejores apuestas Alavés vs Barcelona

El Alavés anota más de 1.5 goles ⭐ @ 2.05 en Betsson

Ganador de la primera parte: Alavés ⭐ @ 3.45 en Betsson

Ambos equipos marcan en la segunda parte ⭐ @ 2.35 en Betsson

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado exacto: Alavés 2-2 Barcelona

Alavés 2-2 Barcelona Predicción de goleadores: Alavés: Toni Martínez (x2) – Barcelona: Robert Lewandowski, Marcus Rashford.

El Alavés es uno de los muchos equipos inmersos en la encarnizada lucha por la permanencia en LaLiga a falta de solo tres jornadas. Actualmente se encuentran en puestos de descenso tras el empate 1-1 cosechado el pasado fin de semana en el campo de un rival directo como el Elche.

Quique Sánchez Flores ha implantado un estilo mucho más ofensivo desde su llegada al banquillo en marzo. Sin embargo, el técnico madrileño solo ha podido sumar dos victorias en sus nueve partidos al mando.

Por su parte, el Barcelona llega a esta cita tras imponerse 2-0 en El Clásico. Esa fue su undécima victoria consecutiva en el campeonato, renta suficiente para certificar el título de liga. El equipo de Hansi Flick aspira ahora a igualar el récord de los 100 puntos, pero para ello necesita ganar todos los partidos que le restan.

Alineaciones Probables Alavés vs Barcelona

Posible alineación del Alavés:

Sivera; Parada, Tenaglia, Jonny, Rebbach; Suárez, Guridi, Guevara, Pérez; Diabaté, Martínez.

Posible alineación del Barcelona:

Szczesny; Balde, Martín, Araújo, Koundé; Bernal, De Jong; Rashford, Olmo, Bardghji, Lewandowski.

Las mejores apuestas Alavés vs Barcelona

1er Pronóstico Alavés vs Barcelona: El Alavés anota más de 1.5 goles @ 2.05 en Betsson

Se esperan rotaciones en el Barça tras ganar el título

Los golazos de Marcus Rashford y Ferran Torres aseguraron el título para el Barcelona la noche del domingo. Las celebraciones se alargaron hasta el lunes, lo que genera dudas razonables sobre el estado de activación con el que llegarán a este choque.

Se espera que Flick responda rotando su once inicial. Esto podría dejar al Barça vulnerable ante un Alavés que saldrá con el cuchillo entre los dientes dada su situación clasificatoria.

Además, el conjunto local cuenta con uno de los delanteros más en forma de LaLiga: Toni Martínez. El ariete ha visto portería en siete ocasiones en sus últimas siete apariciones, convirtiéndose en el faro de un ataque que ha mejorado drásticamente desde el cambio de entrenador.

Con Sánchez Flores a los mandos, el Alavés promedia exactamente dos goles por partido. Apostar a que anotan más de 1.5 goles en este encuentro ofrece un valor muy atractivo en cualquier operador.

2ºPronóstico Alavés vs Barcelona: Ganador de la primera parte: Alavés @ 3.45 en Betsson

El Alavés buscará un inicio fulgurante

Tras el desgaste emocional del Clásico y los festejos posteriores, es muy probable que al Barcelona le cueste entrar en ritmo. De hecho, no han sido especialmente solventes en las primeras partes a domicilio en toda la temporada.

Lejos de casa, su diferencia de goles en el primer tiempo es de apenas +4 en LaLiga. El 59% de los tantos que han encajado como visitantes han llegado antes del descanso. Han llegado por debajo en el marcador al intermedio en cinco salidas y solo mandaban en el electrónico en siete ocasiones.

El Alavés, en cambio, suele morder de inicio ante su afición. En Mendizorroza solo se han ido perdiendo al descanso en dos ocasiones en toda la temporada liguera. Apenas el 26% de los goles encajados en su feudo se produjeron en la primera mitad.

Teniendo en cuenta estas tendencias, buscar el triunfo local en el mercado de la primera parte parece la jugada más inteligente en tu casa de apuestas.

3er Pronóstico Alavés vs Barcelona: Ambos equipos marcan en la segunda parte @ 2.35 en Betsson

Una segunda parte abierta y con goles

En los nueve partidos del Alavés bajo la dirección de Quique Sánchez Flores se ha cumplido el "ambos marcan". El técnico ha apostado por una propuesta ofensiva agresiva que, si bien ha dado resultados irregulares, garantiza espectáculo.

A pesar de la entidad del rival, el experimentado preparador olerá la sangre e intentará pillar al campeón frío. Esto asegura que los babazorros sigan buscando la portería contraria tras la reanudación.

La etapa de Sánchez Flores se ha definido hasta ahora por la acción en los tramos finales. Con el técnico de 61 años en el banquillo, se han visto seis goles en el minuto 90 o más tarde en partidos del Alavés. Además, en seis de sus nueve encuentros, ambos equipos lograron marcar en la segunda mitad.

Existe la posibilidad de que el Barcelona reserve a figuras como Pedri o Fermín López para el segundo tiempo, lo que aumentaría el potencial ofensivo de los visitantes en el tramo final. Incluir esta opción en tu apuesta combinada tiene mucho sentido, con una probabilidad implícita del 40%.