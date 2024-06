Nuestros expertos de GOAL Argentina te traen las mejores apuestas Copa América 2024 Fase de Grupos: Pronósticos Estados Unidos vs Bolivia (23/06/24).

El anfitrión de esta Copa América, Estados Unidos, debutará frente a uno de los equipos más débiles de la competición, Bolivia. Los norteamericanos han crecido mucho futbolísticamente en los últimos años, por lo que, pese a no ser favoritos a levantar la copa, seguro competirán de gran manera en su grupo para avanzar de ronda. En tanto, los bolivianos intentarán romper su mal rendimiento y rescatar algún punto.

Los dueños de casa vienen de ser campeones de la Liga de Naciones este 2024. Derrotaron en la gran final a México y confirmaron su dominio durante los últimos años en Concacaf. Los estadounidenses han tenido un crecimiento brutal en el fútbol, con una liga local plagada de estrellas y futbolistas en los mejores equipos de Europa. En los amistosos previos a esta competición enfrentaron a selecciones de alto nivel y consiguieron resultados dispares. Colombia les propinó una goleada 5-1, pero a Brasil lo sorprendieron e igualaron 1-1 tras un buen partido.

La Verde sigue estancada en un fútbol que no evoluciona ni a nivel local ni internacional. Los bolivianos están fuera de clasificación en las Eliminatorias Conmebol y en las últimas Copas América no pasan de primera ronda. En sus amistosos de preparación sufrieron claras derrotas por 3-0 contra Colombia, 3-1 contra Ecuador y 1-0 frente a México. La única victoria la obtuvieron frente a una de las selecciones peor rankeadas del mundo, triunfo 1-0 frente a Andorra. Las expectativas para Bolivia son muy bajas, pero si quieren avanzar de ronda deberán al menos rescatar un punto frente a los locales.

Estados Unidos ganará a cero el partido - cuota 1,66 en Bet365

Menos de 10 córners en el partido - cuota 1,53 en Bet365

Christian Pulisic anotará en cualquier momento - cuota 2,20 en Bet365

Todas las cuotas son cortesía de Bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Capitán América y un triunfo en el debut

El jugador del AC Milan, Christian Pulisic, es el líder futbolístico de esta selección norteamericana. El delantero tuvo una aceptable temporada en la Serie A con 12 goles y 8 asistencias. Los estadounidenses tienen un plantel mucho más competitivo con jugadores en Premier League como Tyler Adams y Gio Reyna, o en Serie A como Weston McKennie, Timothy Weah y el mismo Pulisic.

El elenco local no debería tener problemas para derrotar a los bolivianos y con un marcador cómodo, donde el ex Chelsea debería hacerse presente en el marcador. Con la motivación de jugar en casa y el impulso de sus recientes éxitos, Estados Unidos buscará comenzar su campaña en la Copa América con una victoria contundente.

Números bajos

Ambas selecciones han disputado encuentros con poca cantidad de tiros de esquina. En su último amistoso, Bolivia jugó un encuentro contra Colombia con solo 3 córneres en total durante los 90 minutos. En tanto, Estados Unidos no fue capaz de sacar un tiro de esquina en todo el partido contra Brasil.

Ambos elencos no se caracterizan por las jugadas a balón parado, y los norteamericanos, que asoman como los que tendrán el dominio total del juego, no generan córners en demasía. Esta tendencia sugiere que el encuentro podría tener una baja cantidad de tiros de esquina, o al menos no más de 10.