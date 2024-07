Pronósticos para apostar al ganador del Campeonato Itaú (Chile) | Últimas cuotas y resultados de la temporada 2024

Nuestro experto en fútbol sudamericano te entrega sus candidatos y los favoritos para ganar el título del Campeonato Chileno en la temporada 2024.

Pronto a comenzar la segunda mitad del Campeonato Nacional, los principales candidatos a llevarse el título no se han reforzado en demasía, pese a que hay uno de ellos que invirtió más de lo acostumbrado, pero también hay otros que se despotenciaron. Universidad de Chile, Colo Colo, Universidad Católica y Coquimbo Unido buscarán alzar el título a final de temporada y coronarse como el mejor equipo de Chile.

Universidad de Chile es el puntero con 32 unidades. Con solo 1 punto de ventaja, Gustavo Álvarez deberá enfrentar la segunda parte del torneo con solo un refuerzo confirmado de momento. El lateral izquierdo, Antonio Díaz, ya dejó O’Higgins para sumarse a los trabajos del conjunto azul. Pese a ser uno de los buenos nombres en Chile para esa posición, los hinchas del León no están conformes con la cantidad y el calibre de los refuerzos para el segundo semestre. Durante muchas semanas sonó el regreso bombástico de Charles Aranguiz, pero al parecer el Príncipe no se moverá de Brasil.

El escolta, Coquimbo Unido, tuvo un primer semestre soñado, comandado principalmente por Luciano Cabral, pero los piratas ya no podrán contar con sus servicios. El talentoso volante ofensivo se fue de Chile para arribar al León de México. Por otra parte, Colo Colo asoma con fuerza para pelear el torneo nacional y Copa Libertadores, con un millonario refuerzo como lo es Javier Correa. El mercado de Universidad Católica comenzó rápido con el retorno de Valber Huerta, pero se estancó durante varias semanas, aunque ya parece abrochar una gran pieza como lo es el argentino Fernando Zuqui.

Ganador del Campeonato Itaú 2024:

Universidad de Chile - cuota 2,25 en Betano

Colo Colo- cuota 3,25 en Betano

Universidad Católica- cuota 5,00 en Betano

Coquimbo Unido- cuota 12.00 en Betano

Palestino- cuota 20.00 en Betano

Deportes Iquique - cuota 23.00 en Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Preocupación en el León

Gustavo Álvarez ha dejado algunas dudas en sus encuentros por Copa Chile, sobre todo por el funcionamiento del equipo en duelos como la ida contra San Antonio Unido y la ida contra Everton. Los hinchas piden incorporaciones de peso para pelear el Campeonato Nacional, y que no suceda lo mismo que la temporada pasada, donde fueron líderes la primera rueda y acabaron el torneo fuera de copas internacionales. De momento solo ha reforzado el lateral izquierdo, con la inminente no renovación de Marcelo Morales, pero el DT campeón con Huachipato necesita un defensa central más para implementar su añorada línea de 3. Respecto al sueño de los azules por repatriar a Charles Aránguiz, el presidente del Inter de Porto Alegre ya salió a decir públicamente que el volante no se irá de Brasil.

Colo Colo pisa fuerte y la UC confía

El equipo de Jorge Almirón solo ha sumado un refuerzo, pero ha sido de categoría. Javier Correo llegó al Cacique tras consagrarse campeón con Estudiantes de la Plata en Argentina. El delantero centro le costó cerca de 2 millones de dólares a los albos, uno de los fichajes más caros del fútbol chileno durante los últimos años. Pero no queda ahí, los hinchas colocolinos se entusiasman con las contrataciones que podrían hacer del equipo un rival temible nacional e internacionalmente, ya que suenan Mauricio Isla y Matías Catalán, aunque también se teme por la partida de una de sus estrellas a Boca Juniors, Carlos Palacios.

Los cruzados repatriaron a Valber Huerta, defensa central participe del histórico tetracampeonato. Sin embargo, Tiago Nunes busca intensamente reforzar la mitad de cancha, y para eso ya están a nada de cerrar a Fernando Zuqui, experimentado mediocampista que también proviene de Estudiantes de la Plata. A 5 puntos de Universidad de Chile, la UC intentará arrebatarle el título a su archirrival.

Comentario aparte lo de Coquimbo Unido, ya que los dirigidos por Fernando Díaz se despotenciaron enormemente con la partida de Luciano Cabral. Necesitan un jugador con la misma capacidad en ataque, si no tendrán muy complicado pelear en la parte alta contra los grandes de Chile.