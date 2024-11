Nuestros expertos de GOAL Argentina analizan las probabilidades para el encuentro de Boca Juniors vs Godoy Cruz por la Liga Profesional

Boca Juniors se enfrentará a Godoy Cruz mañana miércoles 6 de noviembre en el estadio de La Bombonera. El evento por la vigesimoprimera fecha de la Liga profesional de Futbol será a las 19:30 hs.

Fernando Gago quiere revertir su mala situación rompiendo la seguidilla de derrotas y empates para intentar clasificar a la próxima Libertadores o la Sudamericana.

Con un Boca que se ve en la obligación a elevar su rendimiento y ganar en este partido clave contra Godoy Cruz que lleva los últimos 5 partidos sin conocer la derrota ¿Qué estrategias implementará Gago para cortar con la mala racha?

Un récord negativo para los Xeneizes

El nuevo DT Xeneize no da pie con bola, desde su llegada al club no ha podido ganar ni un solo partido en tiempo reglamentario, la última derrota contra Lanús hizo que rompiera un récord que hace 35 años no pasaba, se convirtió junto con el ex entrenador Carlos Aimar en el segundo DT en no ver la victoria en sus 4 partidos iniciales.

El ex director técnico recién pudo ganar en el quinto partido ¿“Pintita” superará ese récord o repetirá la historia de Aimar? Lo cierto es que su paso hasta el momento ha acumulado dos empates (contra Gimnasia y Deportivo Riestra) y dos derrotas (contra Tigre y Lanús).

Probabilidades actualizadas de Boca Jrs. Vs Godoy Cruz

El Xeneize se verá presionado para ganarle al “Tomba”, dado que es el rival directo para conseguir un lugar en Copas internacionales, claro que también hay otras posibilidades para el azul y oro, pero para lograr el pase necesitará que La Academia obtenga la Sudamericana o ganarle a Vélez en la Copa Argentina.

Por otra parte, el mismo presidente Juan Román Riquelme esperará que el club gane para conformar la hinchada que está enardecida y no para de criticarlo, además de dedicarle cánticos negativos hacia su persona.

En las estadísticas de ambos equipos, vemos que Boca tiene un promedio de 1.8 goles a favor, mientras que Godoy Cruz 1.3. En los encuentros como local el equipo de La Ribera ganó el 63% de los partidos, mientras que el club mendocino ganó 3 y hubo 3 encuentros con marcador igualado.

En los últimos 4 partidos los dirigidos por Gago no pudieron mantener su arco en 0, mientras que Godoy Cruz convirtió al menos 1 gol en los 5 encuentros que participó en condición de visitante.

Nuestros pronósticos para este partido de Boca Jrs vs Godoy Cruz es el siguiente:

