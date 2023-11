Goal te presenta las mejores predicciones al partido de Paraguay vs Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas en 2023.

La sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 tendrá un choque vital entre dos elencos que buscarán retomar al evento futbolístico por excelencia luego de su ausencia en Qatar. Paraguay y Colombia buscarán ratificar buenas sensaciones en este partido, que se llevará adelante el próximo martes a las 20.00 (hora de Argentina) en el Estadio Defensores del Chaco.

Paraguay ha vuelto con buenas sensaciones de su visita a Chile. Un empate fuera de casa que lo mantiene en la zona de repechaje, la demostración de una fortaleza defensiva que lo lleva a conseguir su tercera valla invicta en cinco partidos y la sensación de haber tenido oportunidades pese a jugar casi todo un tiempo con un jugador menos. La mala noticia para los de Daniel Garnero será la ausencia de Robert Rojas, quien fue expulsado en el partido pasado.

Por su parte, Colombia se mantiene como el único invicto de las Eliminatorias y llega envalentonado tras haber conseguido un triunfo histórico ante Brasil. De esta manera, el elenco cafetero se ubica en la tercera colocación con nueve puntos, producto de dos triunfos y tres empates. En gran parte, este momento tan positivo ha sido producto del nivel de Luis Díaz, jugador del Liverpool, que viene de conseguir un doblete en el triunfo obtenido el pasado jueves.

Apuesta Pronóstico Cuota Apuesta ganador Empate 3.10 en bet365 Goles al entretiempo Menos de 0,5 goles 2.25 en bet365

La levantada de Paraguay se topa ante un gran equipo

Desde la llegada de Daniel Garnero, la Albirroja ha conseguido una cuota de solidez que lo ha llevado a ser un equipo muy difícil de vencer. En tres partidos, solamente Argentina le pudo marcar un gol y, en su última presentación como local, ha podido regresar a la victoria. No obstante, tendrá a un rival muy complicado por delante.

Colombia ratificó su gran momento al derrotar a Brasil en su última presentación. Tiene a Luis Diaz en un gran nivel, no ha perdido un partido en estas Eliminatorias, pero de visitante no ha podido ganar y, además, ha cosechado empates que han sido positivos. Si bien seguramente vaya por un triunfo en Asunción, mantener el invicto no sería un mal resultado ante un elenco en plena levantada.

Al mismo tiempo, vale resaltar que dos de los últimos tres partidos entre ambos culminaron en empate y que Paraguay acumula seis partidos consecutivos sin poder derrotar al seleccionado de camiseta amarilla en condición de local.

Pronóstico cerrado al entretiempo

Paraguay es un equipo que apuesta a jugar partidos de pocos goles. Tan es así, que actualmente es el conjunto que menos tantos a favor tiene, pero también el que ha recibido menos goles en contra. De esta manera, vale resaltar que en cuatro de los cinco partidos que disputó, llegó al entretiempo con la igualdad en cero.

En tanto, Colombia no ha marcado goles fuera de casa en lo que va de las Eliminatorias, ya que los dos partidos que disputó culminaron sin goles, una clara muestra del orden al que apela el elenco de Néstor Lorenzo cuando juega como visitante. Además, vale destacar que en los cinco partidos que van de este certamen, los cafeteros solamente han marcado un gol durante el primer tiempo.