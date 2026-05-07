Cuotas al ganador de la EPL: Pronósticos actualizados al 22.05.26

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El Arsenal parte como favorito tras su ansiado título de la Premier League en la temporada 2025/26, pero no le faltarán rivales. Las cosas se van a poner muy interesantes.

Equipo Cuota Probabilidad implícita (%) Arsenal 2.50 40 Manchester City 3.50 28.6 Liverpool 6.00 16.7 Manchester United 7.50 13.3 Chelsea 11.00 9.1

Cuotas cortesía de Betano. Información correcta en el momento de la publicación y sujeta a cambios.

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Últimas cuotas de la EPL y movimientos del mercado

El Arsenal lleva años rozando la gloria y por fin ha rematado la faena. Se espera que vuelvan a mostrarse intratables en la campaña 2026/27.

Se prevé un verano fascinante para el Manchester City, con el futuro de Pep Guardiola en el aire.

Las cosas no salieron bien para el Liverpool en la 2025/26, y todo apunta a un relevo generacional antes de arrancar el nuevo curso.

Michael Carrick ha hecho un trabajo fantástico en el Manchester United y, tras acabar terceros, lo lógico es que aspiren a pelear por cotas más altas.

Xabi Alonso afronta un reto mayúsculo para enderezar el rumbo en Stamford Bridge, pero calidad no le falta a su plantilla.

Análisis equipo por equipo: Los grandes aspirantes de la Premier League

1. Arsenal

El primer paso para el Arsenal era volver a reinar en la Premier League, y ahora el objetivo es defender la corona. Mikel Arteta y sus futbolistas callaron bocas esta temporada, quitándose de encima esa fama de venirse abajo que arrastraban últimamente. Con algún que otro retoque en el próximo mercado de fichajes, pueden ir a más.

Cuotas actuales: 2.50 / 6/4

2.50 / 6/4 Argumento clave A FAVOR: Los pupilos de Arteta son los vigentes campeones y todo apunta a que mantendrán el bloque de la plantilla.

Los pupilos de Arteta son los vigentes campeones y todo apunta a que mantendrán el bloque de la plantilla. Argumento clave EN CONTRA: El equipo cargará con la tremenda presión de defender el título desde la mismísima primera jornada.

El equipo cargará con la tremenda presión de defender el título desde la mismísima primera jornada. Nuestra opinión: El Arsenal es una opción de lo más lógica. Con la piña que es ese vestuario y la posibilidad de potenciar un bloque ya de por sí temible, volverán a estar en la pomada.

2. Manchester City

Se avecinan cambios de calado en el Etihad y será apasionante ver qué pasa estos meses. Pep Guardiola es un ganador nato y un genio de los banquillos, por lo que es normal que haya cierta incertidumbre sobre el rumbo que tomará el club. Tienen calidad de sobra, pero es probable que varias piezas clave armen las maletas antes de julio.

Cuotas actuales: 3.50 / 5/2

3.50 / 5/2 Argumento clave A FAVOR: Tienen la cartera llena y jugadores con un talento descomunal. Además, se espera que se refuercen bien este verano.

Tienen la cartera llena y jugadores con un talento descomunal. Además, se espera que se refuercen bien este verano. Argumento clave EN CONTRA: Si Guardiola se marcha, como todo el mundo prevé, el club entrará en un periodo de transición brutal.

Si Guardiola se marcha, como todo el mundo prevé, el club entrará en un periodo de transición brutal. Nuestra opinión: Con la salida de un técnico tan laureado e influyente, anticipamos un posible bajón en su rendimiento liguero.

3. Liverpool

La temporada 2025/26 fue para olvidar en Anfield. La defensa del título no salió como querían y muchos de sus fichajes estrella no estuvieron a la altura. Con varias leyendas de salida, el panorama en Merseyside está listo para una reconstrucción total.

Cuotas actuales: 6.00 / 5/1

6.00 / 5/1 Argumento clave A FAVOR: Los Reds llegarán con las pilas cargadas y recuperarán a futbolistas clave que estuvieron lesionados para la 2026/27.

Los Reds llegarán con las pilas cargadas y recuperarán a futbolistas clave que estuvieron lesionados para la 2026/27. Argumento clave EN CONTRA: Arne Slot tendrá la soga al cuello desde el primer día, y este verano se despiden nombres históricos de Anfield.

Arne Slot tendrá la soga al cuello desde el primer día, y este verano se despiden nombres históricos de Anfield. Nuestra opinión: El papel del Liverpool dependerá de lo que se muevan en los despachos. Con bajas tan importantes, corren el riesgo de perder terreno frente a sus rivales.

4. Manchester United

Michael Carrick se marcó una segunda mitad de campeonato espectacular con el Manchester United, devolviéndole el estatus de coco del torneo. Los Red Devils saldrán de compras este verano y ya cuentan con una columna vertebral muy seria sobre la que edificar. El gigante de Mánchester confía ciegamente en dar un golpe sobre la mesa en la 2026/27.

Cuotas actuales: 7.50 / 13/2

7.50 / 13/2 Argumento clave A FAVOR: El equipo llega con la flecha hacia arriba tras un final de temporada espectacular a las órdenes de Carrick.

El equipo llega con la flecha hacia arriba tras un final de temporada espectacular a las órdenes de Carrick. Argumento clave EN CONTRA: Aún les queda muchísimo trabajo por delante para alcanzar el nivel que exige pelear de tú a tú por la Premier.

Aún les queda muchísimo trabajo por delante para alcanzar el nivel que exige pelear de tú a tú por la Premier. Nuestra opinión: No tenemos claro que estén listos para campeonar todavía, pero con este míster en el banco, van a dar mucha guerra.

5. Chelsea

Este año ha sido un auténtico fiasco para el Chelsea. El equipo se cayó con todo tras ganar el Mundial de Clubes y se juegan la clasificación europea en la última jornada. Xabi Alonso va a necesitar tiempo y sudor para que los Blues vuelvan a ser competitivos en la 2026/27.

Cuotas actuales: 11.00 / 10/1

11.00 / 10/1 Argumento clave A FAVOR: Alonso aterriza en Stamford Bridge con un cartel impecable y tiene a su disposición cromos de mucha calidad.

Alonso aterriza en Stamford Bridge con un cartel impecable y tiene a su disposición cromos de mucha calidad. Argumento clave EN CONTRA: Los londinenses se mostraron demasiado frágiles el curso pasado y hay demasiados fuegos que apagar de cara a la nueva campaña.

Los londinenses se mostraron demasiado frágiles el curso pasado y hay demasiados fuegos que apagar de cara a la nueva campaña. Nuestra opinión: Contamos con que el técnico tolosarra mejore las cosas y, si le respaldan con talonario este verano, quién sabe dónde estará su techo.

Nuestro pronóstico para la EPL 2025-26

El Arsenal lidera las apuestas en su intento por revalidar el título, y los motivos saltan a la vista. Han defendido de cine en la temporada 2025/26, terminando como el equipo menos goleado y con el xGA (goles esperados en contra) más bajo de la categoría (0.94 por partido). Lo normal es que se vuelvan aún más fuertes tras el mercado estival.

Sin embargo, los Gunners han dependido en exceso de la estrategia para ver puerta, y los recientes cambios normativos sobre las faltas en los saques de esquina podrían complicarle la papeleta a Mikel Arteta. Dicho esto, se espera que sumen pólvora y desborde arriba estos meses para encontrar nuevas vías de gol. A día de hoy, los campeones se han ganado a pulso el cartel de favoritos.

A rebufo viene el Manchester City, que se prepara para quedarse sin la pizarra magistral de Pep Guardiola al término del torneo. Enzo Maresca —su sustituto natural— ya conoce la casa, pero a los Cityzens les podría costar digerir la transición. Aun así, el nuevo inquilino del banquillo heredará un plantel ultracompetitivo y lleno de talento.

El City acabará el año como el equipo más realizador cuando baje el telón este domingo, y mantendrán a casi todo su arsenal ofensivo. Con Erling Haaland como punta de lanza, es imposible descartar a un equipo que desborda calidad. Eso sí, será un experimento táctico tremendo ver cómo se adaptan al nuevo librillo.

Por su parte, la floja defensa del título por parte del Liverpool encendió las alarmas con Arne Slot, aunque de momento parece que salva el cuello. Buena parte de la grada empieza a dudar de si el neerlandés es el hombre adecuado para el proyecto, pero la directiva parece dispuesta a seguir a muerte con él, algo que se evidencia al haber dejado vía libre para que Xabi Alonso firmara por el Chelsea.

Nadie duda de que los Reds tienen un plantillón y se van a rascar el bolsillo en verano. Con los pesos pesados saliendo de la enfermería y los fichajes del año pasado ya adaptados, pueden volver a la carga. Habrá que seguir de cerca cómo gestionan el relevo de piezas clave como Mohamed Salah.

De cara a la jornada final de la 2025/26, el Manchester United ha sumado 36 puntos desde que Carrick se hizo con las riendas. Nadie en la Premier ha sumado más en ese periodo y ese tercer puesto final es un paso de gigante. Todo apunta a que Carrick firmará un contrato a largo plazo y nadie puede decir que no se lo ha ganado.

Los Red Devils apuntalarán la sala de máquinas en verano, pero la vuelta a las competiciones europeas les va a exigir un fondo de armario tremendo. Necesitan invertir con fuerza si quieren pelear la liga, aunque la base es sólida. El United va a ser uno de los equipos más divertidos de analizar según lo que hagan en el mercado.

Por último, tenemos al Chelsea, cuya temporada se fue al traste tras el despido de Maresca. Tienen jugadores de nivel, pero hay que reconstruir el ánimo tras unos meses para el arrastre. Xabi Alonso necesitará un periodo de adaptación, por lo que quizás esta vez sea pronto para verlos campeonar.

Los Blues tirarán de billetera este verano para ganar fondo de armario, de eso no hay duda. Sin embargo, no nos convence que estén listos para toserles a proyectos tan rodados como el del Arsenal o el Manchester City. Mejorarán con el técnico español, pero el proceso exigirá paciencia.

Cómo entender las cuotas al ganador de la Premier League

Si estás dando tus primeros pasos en el mundo de las apuestas deportivas, mirar los mercados a campeón de la Premier League puede parecer un jeroglífico. En esta sección te desmenuzamos todo lo que necesitas saber sobre los mercados a largo plazo, los formatos de cuotas y el timing perfecto para meter tus fichas.

1. ¿Qué son las apuestas a largo plazo o de futuro?

Cuando consultas las cuotas para el campeón de la Premier League, te encuentras ante un mercado a largo plazo (outright).

Definición: Consiste en apostar al ganador definitivo de la liga tras disputarse las 38 jornadas del calendario, en lugar de jugártela al resultado de un partido concreto.

Consiste en apostar al ganador definitivo de la liga tras disputarse las 38 jornadas del calendario, en lugar de jugártela al resultado de un partido concreto. Timing: Puedes colocar tu apuesta antes de que el balón eche a rodar en agosto, o en cualquier momento del año (incluso ahora, en pleno sprint final de abril y mayo).

Puedes colocar tu apuesta antes de que el balón eche a rodar en agosto, o en cualquier momento del año (incluso ahora, en pleno sprint final de abril y mayo). Duración: A diferencia de las apuestas en directo o por partido —que se liquidan en 90 minutos—, una apuesta a largo plazo sigue viva mientras tu equipo tenga opciones matemáticas de salir campeón. Si levantan el trofeo en mayo, pasas por caja.

2. Cómo interpretar los tres formatos de cuotas

Dependiendo del operador o de la casa de apuestas que utilices, verás las cuotas de tres formas distintas, aunque todas representen el mismo premio potencial. Vamos a usar al Arsenal (el favorito actual) como ejemplo:

Decimal (2.50) — El rey en el mercado internacional: Te indica el retorno total que recibirás por cada unidad apostada, incluyendo tu importe jugado. Ejemplo: Si apuestas 10 € por el Arsenal a cuota 2.50, tu cobro total será de 25 € (15 € de beneficio neto + tus 10 € de apuesta).

Te indica el retorno total que recibirás por cada unidad apostada, incluyendo tu importe jugado. Fraccionario (6/4) — El preferido en el Reino Unido: Te muestra el beneficio potencial respecto a lo que arriesgas (Beneficio / Cantidad apostada). Ejemplo: Con una cuota de 6/4, por cada 4 € que juegues, ganas 6 € limpios. Una apuesta de 4 € te devuelve un total de 10 €.

Te muestra el beneficio potencial respecto a lo que arriesgas (Beneficio / Cantidad apostada). Americano / Moneyline (+150 o -650) — Estilo estadounidense: Un signo menos (-) te dice cuánto tienes que apostar para ganar 100 € de beneficio. Un signo más (+) te dice el beneficio que obtienes por cada 100 € apostados. Ejemplo: Si ves un +150 para el Arsenal, significa que con 100 € te llevas 150 € limpios.

Un signo menos (-) te dice cuánto tienes que apostar para ganar 100 € de beneficio. Un signo más (+) te dice el beneficio que obtienes por cada 100 € apostados.

3. ¿Por qué fluctúan las cuotas?

El mercado de la Premier League es pura adrenalina y reacciona de inmediato a lo que pasa cada fin de semana:

Resultados de la jornada: Si el Arsenal gana y el Man City pincha, la cuota del Arsenal bajará (menor recompensa), mientras que la del City subirá (mayor riesgo, mayor premio).

Si el Arsenal gana y el Man City pincha, la cuota del Arsenal bajará (menor recompensa), mientras que la del City subirá (mayor riesgo, mayor premio). El calendario del esprint final: Las cuotas se mueven según los rivales que queden. Si a un aspirante le queda un calendario a priori plácido, su cuota bajará frente a otro que encadene tres derbis contra el Big Six.

Las cuotas se mueven según los rivales que queden. Si a un aspirante le queda un calendario a priori plácido, su cuota bajará frente a otro que encadene tres derbis contra el Big Six. Lesiones y sanciones: Si una pieza clave como Erling Haaland o Martin Ødegaard rompe el motor y se va a la enfermería, las opciones de su equipo se resienten y la cuota sube ipso facto.

Si una pieza clave como Erling Haaland o Martin Ødegaard rompe el motor y se va a la enfermería, las opciones de su equipo se resienten y la cuota sube ipso facto. El mercado de fichajes: Un bombazo en el mercado invernal (como la llegada de un "9" de época) puede hacer que las cuotas al título de ese equipo se desplomen a mitad de temporada.

5. Apostar pronto vs. apostar tarde: ¿Cuándo conviene jugar?

Apostar pronto (Agosto/Septiembre): Es donde se esconden los mayores tesoros. En agosto de 2025 podías cazar al Liverpool con una cuota muy jugosa; en abril, esa cuota ya no existía. Consigues "valor" antes de que se escriba el guion de la temporada, pero te comes el riesgo de lesiones o rachas nefastas.

Es donde se esconden los mayores tesoros. En agosto de 2025 podías cazar al Liverpool con una cuota muy jugosa; en abril, esa cuota ya no existía. Consigues "valor" antes de que se escriba el guion de la temporada, pero te comes el riesgo de lesiones o rachas nefastas. Apostar tarde (Abril/Mayo): Aquí juegas sobre seguro. Ya conoces el parte médico, la distancia de puntos y las dinámicas de cada vestuario. Eso sí, los pagos son mucho más modestos porque el mercado ya ha adivinado quiénes son los verdaderos candidatos al trono.

Disclaimer: Las apuestas deportivas conllevan un riesgo financiero. Te pedimos que juegues de forma responsable y solo utilices el dinero que te puedas permitir perder. Si tú o alguien de tu entorno tiene problemas con el juego, solicita ayuda a través de las organizaciones locales o nacionales de juego responsable.