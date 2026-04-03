Cuotas de ganador del Mundial 2026: Favoritos y predicciones

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La Copa del Mundo se celebrará en América del Norte este verano, con 48 equipos luchando por conseguir el trofeo. Además de los favoritos para el Mundial 2026, también cubrimos las posibles sorpresas y acabamos con algunos consejos prácticos de apuestas para el torneo.

Las cuotas sobre quién ganará el Mundial 2026 cambiarán frecuentemente en las semanas previas al torneo. Las lesiones, las selecciones finales de las plantillas y los rendimientos en amistosos podrían provocar ligeros cambios.

Además, las casas de apuestas pueden mostrar cuotas distintas. Los apostadores siempre deben verificar las cuotas actuales en los operadores con licencia en sus países.

Equipo Cuotas Probabilidad implícita Notas España 6.00 18.18% En forma, reciente victoria en la Euro Inglaterra 8.00 14.29% Plantilla profunda, semifinalista Francia 8.00 14.29% Contendiente consistente Brasil 9.00 11.11% Núcleo joven, potencia histórica Argentina 10.0 11.11% Vigente campeón Portugal 11.0 9.09% Opciones en ataque Alemania 12.0 7.69% Defensa mejorada Países Bajos 20.0 4.76% Outsider de valor

Cuotas cortesía de Betano. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Análisis de los principales contendientes del Mundial 2026

Las probabilidades de ganador del Mundial 2026 están influenciadas por varios factores. El estado de forma antes del torneo y la calidad de la plantilla son de las más significativas. El rendimiento histórico también puede impactar en las cuotas.

España

Han pasado casi dos años desde que España se alzó con la gloria en la Euro 2024. Fueron cómodamente el mejor equipo en ese torneo, venciendo a cuatro ex campeones del mundo en el camino al título. El equipo de Luis de la Fuente ha jugado 18 partidos desde entonces y no ha perdido en tiempo reglamentario.

Los campeones de Europa son, posiblemente, un equipo más fuerte hoy que hace dos años. Lamine Yamal ha madurado y está disfrutando de su mejor campaña hasta ahora, con 32 contribuciones de gol entre LaLiga y la Champions League. También tienen un delantero más convincente ahora, con Mikel Oyarzabal anotando 8 goles en 7 partidos internacionales esta temporada.

Hay profundidad en todo el campo, particularmente en el medio, donde Martín Zubimendi y Rodri compiten por un puesto. Las dudas más obvias son la defensa central y la mala forma de Nico Williams en una temporada plagada de lesiones. En general, España merece su estatus como favorita del Mundial.

Inglaterra

Inglaterra tuvo un decepcionante parón internacional en marzo. Un empate 1-1 con Uruguay y una derrota 1-0 ante Japón en amistosos en casa no vieron a ningún jugador realmente avanzar en su causa. El impulso que se había estado construyendo bajo Thomas Tuchel en otoño también se ha detenido ahora.

Si bien esos resultados difícilmente definirán el año de Inglaterra, sí sirvieron para resaltar algunas áreas problemáticas. Una debilidad evidente es la falta de recambio para Harry Kane, quien tendrá dificultades para jugar cada minuto este verano. Ollie Watkins fuera de forma, Dominic Solanke y Dominic Calvert-Lewin son alternativas poco convincentes.

Los Tres Leones están bien bendecidos en términos de opciones para el rol de número 10. Jude Bellingham, Cole Palmer y Morgan Rogers son todos capaces de brillar en el Mundial. La buena forma de Declan Rice para el Arsenal es otro gran positivo.

De todos modos, al no haber ganado un trofeo importante en 60 años, es difícil apostar por Inglaterra a su cuota actual.

Francia

Los amistosos contra Brasil y Colombia en Estados Unidos se resolvieron con dos victorias y cinco goles para Francia. Eso fue a pesar de que Didier Deschamps hizo 11 cambios antes del segundo partido.

La profundidad será clave en lo que será el Mundial más largo de la historia. La posibilidad de condiciones sofocantes en América del Norte sugiere que el número de suplentes de cada equipo será vital.

En la zona de ataque, ningún equipo puede igualar las opciones de Francia. Tienen a Kylian Mbappé y Michael Olise entre sus titulares, dos de las estrellas de Europa esta temporada. El poseedor del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y Hugo Ekitike completaron un cuarteto de ataque estelar contra Brasil. Désiré Doué y Marcus Thuram proporcionarán la profundidad.

Tras jugar dos finales de Mundial consecutivas, es imposible pasar por alto a Francia. Serán candidatos fuertes de nuevo y ofrecen valor con una probabilidad de victoria implícita del 14.29%.

Argentina

Llegando al Mundial 2026 como vigente campeona, Argentina espera que un Leo Messi de 38 años aún pueda rendir. Sigue siendo el punto focal de un equipo que pasó cómodamente la clasificación en Sudamérica, ganando el 67% de sus partidos.

Con Lionel Scaloni todavía al cargo, su enfoque no ha cambiado radicalmente desde Qatar. Argentina ganó dos tandas de penaltis en esa competición y aún puede contar con Emiliano Martínez cuando se trata de parar. Con la excepción de Ángel Di María, todos los jugadores que comenzaron la final de 2022 deberían estar involucrados este verano.

Eso les da una ventaja en términos de continuidad, siendo un equipo muy bien entrenado. Sin embargo, Messi no es el único titular envejecido. Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Rodrigo De Paul también están en sus 30 años y en declive.

Con pocos talentos jóvenes emergiendo, Argentina tendrá dificultades para convertirse en el primer equipo desde Brasil en 1962 en defender con éxito su corona.

Tapados y posibles sorpresas del Mundial 2026

La mayoría de los torneos importantes ven surgir “outsiders” como contendientes sorpresa. El término se refiere a equipos que no figuran entre los favoritos, pero que tienen el potencial de desafiar. Con menos seguidores que las principales naciones, apostar por los “tapados” para llegar a semifinales, normalmente puede proporcionar mejor valor.

Noruega – outsider en torno a 29.0

No habiendo calificado para un torneo importante desde el 2000, Noruega no se considera entre los favoritos directos para el Mundial 2026.

En cambio, después de una impresionante campaña de clasificación que los vio anotar siete veces contra Italia, el equipo de Ståle Solbakken llega con impulso. Tienen, posiblemente, al finalizador más clínico del mundo en la figura de Erling Haaland. Si él rinde, Noruega podría tener buen valor para estar entre los últimos ocho, o incluso entre los últimos cuatro.

Bélgica – outsider en torno a 34.0

Bélgica ha figurado más arriba en las cuotas a largo plazo del Mundial en torneos recientes. La sensación de que su generación dorada ya pasó su mejor momento no se sostiene esta vez.

Sin embargo, tienen algunos talentos emergentes, como Jeremy Doku. Otros jugadores más experimentados, incluidos Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Youri Tielemans, también son capaces de rendir a un alto nivel. Con mucha menos presión en 2026, podrían ofrecer valor como apuesta externa.

Colombia – outsider en torno a 51.0

La falta de calidad en determinadas áreas ayuda a explicar por qué Colombia no está entre los favoritos. Tampoco han pasado nunca de los cuartos de final en un Mundial.

Sin embargo, tienen una plantilla experimentada y pueden tomar confianza de su llegada a la final de la Copa América 2024. Pueden contar con muchos talentos ofensivos, incluidos Luis Díaz y James Rodríguez. Colombia parece ofrecer valor para igualar su mejor actuación en un Mundial en este torneo.

Las posibilidades de Inglaterra de ganar el Mundial 2026

La edición de 1966 sigue siendo la única vez que Inglaterra ha ganado el Mundial. Desde entonces, los cuartos puestos en 1990 y 2018 son lo mejor que han logrado los Tres Leones. Sin duda, la eliminación en cuartos de final ante Francia en 2022 fue la peor de sus cuatro actuaciones en torneos importantes bajo el liderazgo de Gareth Southgate.

Tuchel está ansioso por construir un enfoque táctico más claro e incluso Bellingham ya no es titular garantizado. Eso se debe, en parte, a la impresionante profundidad que Inglaterra tiene en su ataque. Phil Foden y Eberechi Eze tienen su rol como suplentes revulsivos.

Los Tres Leones son serios aspirantes a ganar el Mundial 2026. En cambio, varios factores podrían jugar en contra de Inglaterra. Con condiciones cálidas garantizadas, es cuestionable si el estilo de alta intensidad de Tuchel es un enfoque práctico.

Las dudas sobre cómo responderá la defensa ante oponentes de élite también sugieren que no ofrecen valor para ganar el torneo directamente.

Mejores casas de apuestas para el ganador del Mundial 2026 en el Reino Unido

Es importante utilizar solo casas de apuestas locales completamente licenciadas al apostar en el Mundial 2026. Muchas de ellas en el Reino Unido ofrecerán cuotas especiales antes y durante el torneo.

Inserte el bloque de lista de operadores (hasta 5 marcas priorizadas) con oferta(s) de bienvenida, herramientas/características especiales del Mundial (cuotas mejoradas, creador de apuestas, transmisión en vivo, etc.).

Cómo apostar sabiamente en el mercado de ganador del Mundial 2026

Debes saber que las apuestas en mercados a largo plazo pueden inmovilizar fondos durante meses. El ganador del Mundial no se conocerá hasta la final en Nueva Jersey en julio. Por lo tanto, se requiere planificación al decidir cuándo apostar en tales mercados.

Estudia el nuevo formato del Mundial 2026, que incluye una ronda eliminatoria adicional.

No reacciones impulsivamente a resultados previos: España y Argentina son campeones recientes que perdieron sus primeros partidos, pero hay menos potencial para eliminaciones sorpresivas en la fase de grupos con 32 equipos avanzando.

Considera los posibles caminos de eliminación, que tendrán un gran impacto en las cuotas de ganador del Mundial.

Considera respaldar al menos dos o tres equipos a diferentes cuotas para diversificar el riesgo en el mercado de ganador del Mundial 2026.

Utiliza mercados relacionados como "llegar a semifinales" o "primero de grupo" al respaldar equipos que considere potenciales sorpresas.

Sigue las lesiones, ya que muchas naciones tienen jugadores clave que son fundamentales para sus posibilidades.

Planifica una estrategia: si el equipo elegido llega a cuartos o semifinales con cuotas bajas, considere cubrir apuestas o respaldar a un oponente fuerte para asegurar ganancias.

Evite reaccionar exageradamente a los resultados de amistosos. Muchos entrenadores experimentan con tácticas o dan oportunidades a jugadores con poca experiencia.

Preguntas frecuentes: apuestas de ganador del Mundial 2026

¿Qué eventos previos al torneo influyen en las cuotas de ganador del Mundial 2026?

Tras los recientes amistosos, la mayoría de equipos jugarán no más de uno o dos partidos de preparación antes del Mundial. Podría haber ligeros cambios en el mercado después de esos duelos. Generalmente, las lesiones de jugadores clave sí tienen un mayor impacto. Por ejemplo, las cuotas de Inglaterra aumentarían considerablemente si Kane fuera descartado.

¿A cuántos equipos debo apostar para ganar el Mundial 2026?

Con un récord de 48 equipos participando en este Mundial, elegir al ganador no será fácil. Cubrir sus apuestas y respaldar al menos dos o tres equipos puede ser la jugada inteligente. Usar mercados de ida y vuelta o "llegar hasta semifinales" también puede ayudar a reducir la posibilidad de no obtener retornos.

¿Es mejor respaldar a los favoritos o elegir outsiders en el mercado de ganador?

Ha habido ganadores sorpresa en la Eurocopa, como Dinamarca y Grecia. Sin embargo, el Mundial suele ganarlo uno de los favoritos. Solo 8 equipos lo han ganado alguna vez. Por lo tanto, es recomendable considerar otros mercados al respaldar a los outsiders.

¿Cómo impactará la fase de grupos en las cuotas de ganador?

Tres equipos avanzarán en la mayoría de grupos en el Mundial 2026. Eso hace improbable que alguno de los favoritos directos sea eliminado. Sin embargo, los equipos que avancen cómodamente rotando jugadores podrían tener una ventaja más adelante en la competición. El orden de los grupos también formará el cuadro eliminatorio, lo que, a su vez, afectará las cuotas del ganador.