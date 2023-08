Newell's Vs Lanús 26/08/23 | Apuestas y predicciones

GOAL te trae nuestros pronósticos y mejores apuestas de Newell's contra Lanús por el torneo Argentino

Newell’s y Lanús jugarán en Rosario por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional en lo que será un duelo de dos conjuntos que proponen un buen trato de la pelota, aunque vienen con realidades bastante dispares.

El local derrotó en el Parque Independencia a Central Córdoba por 2 a 0 en el arranque del torneo en un partido que pudo abrir en el final del primer tiempo y remató sobre el cierre del partido.

Lanús cayó como local ante San Lorenzo y a pesar de haber finalizado en el cuarto puesto la liga pasada, su técnico Frank Darío Kudelka se encuentra muy cuestionado por los hinchas Granates debido a sus actuaciones con muchos altibajos.

Newell's Old Boys vs Lanús - Consejos de Apuestas

· Ganador del Partido Newell's Old Boys @2.25 con bet365

· Ambos Equipos Anotarán @2.37 con bet365

Newell's Old Boys vs Lanús Apuesta 1: Ganador del Partido Newell's Old Boys @2.25 con bet365

Newell’s se hace muy fuerte jugando como local, donde en todo el año de un total de 18 encuentros por todas las competencias, sólo perdió uno ante River por la fecha 12 del pasado torneo local.

La Lepra no cae recibiendo a Lanús desde hace siete partidos, de los cuales ganó los últimos tres, siendo la última victoria visitante hace 10 años en el Torneo Final 2013.

Los del sur comenzaron muy mal la segunda mitad del año quedando eliminados en Copa Argentina y no pudiendo sumar en la primera fecha, y como visitantes no ganan desde la jornada 22 de la Liga Profesional, cuando derrotaron a Platense.

Es por eso que los Leprosos esperan aprovechar el mal momento del Grana y seguir por la senda del triunfo para poder finalizar entre los primeros cuatro de la zona y acceder a cuartos de final.

Newell's Old Boys vs Lanús Apuesta 2: Ambos Equipos Anotarán @2.37 con bet365

Tanto Heinze como Kudelka son técnicos que tienen un estilo ofensivo buscando constantemente el arco rival con mucha gente, y es por eso que a veces pueden sufrir en defensa, especialmente en las contras rivales.

De los últimos seis encuentros de Newell's como local por el campeonato local, anotó goles en cinco, mientras que Lanús convirtió en cada uno de los últimos seis juegos como visitante por competición doméstica.

Newell’s tiene en el juvenil Brian Aguirre su as de espada para abrir los partidos, ya sea asistiendo aprovechando su velocidad y gambeta, o convirtiendo como lo hizo el pasado lunes en el cierre de la fecha 1.

Por su parte, Lanús cuenta con Leandro Díaz como su delantero más peligroso, quien hizo 11 goles el torneo pasado quedando a sólo dos tantos de los goleadores del certamen, aunque también confía en su poderío aéreo con la pegada de Pedro De La Vega y la altura de un ex Newell’s, Cristian Lema.