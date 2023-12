Newcastle Vs Milan 13/12/23 | Apuestas y predicciones para Champions League

Cómo apostar el duelo definitivo en Champions entre Newcastle y Milan

Desde el sorteo hasta la última fecha, todas las miradas de la fase de grupos de Champions League se la llevó la zona F. Tan grande es la paridad, que todos afrontan los últimos 90 minutos con chances de clasificar. Por eso, el enfrentamiento entre Newcastle y Milan es una verdadera final, que se llevará adelante el próximo miércoles a las 17.00 (hora de Argentina) en St. James Park.

El conjunto británico sabe que tiene que ganar y esperar que PSG no triunfe en Alemania, de lo contrario será eliminado. Lo positivo es que llega con la ventaja de la localía y viene de realizar una gran tarea en París, pero también atraviesa un momento difícil, ya que fue goleado en sus dos últimas presentaciones por Premier League.

Por su parte, Milan también se juega la última carta que le queda en esta competición: el empate no le sirve y ganando puede clasificar como no, pero al menos aseguraría su lugar en Europa League. Actualmente atraviesa una irregularidad que no le permite hacer pie en ninguna competencia, y le está costando mucho en condición de visitante, donde no ha ganado ninguno de los últimos cuatro partidos.

Apuesta Pronóstico Cuota Resultado del partido Newcastle ganará el partido 1.91 en bet365 Más/menos goles Habrá menos de 2,5 goles 2.12 en bet365

Una expedición complicada para el Rossonero

Tanto Newcastle como Milan atraviesan situaciones bastante similares. Si bien han gozado de buenas presentaciones y se han presentado como protagonistas en sus respectivas ligas, ciertos lapsos de irregularidad los ponen lejos de los puestos de vanguardia, y en el caso particular de la Champions, en zona de eliminación. Sin embargo, ambos tendrán, frente a frente, una última oportunidad.

Los británicos parecen mejor parados de cara a este encuentro. Si bien vienen de dos duras derrotas, la racha positiva en St. James Park sigue intacta, con ocho triunfos en las últimas nueve presentaciones, y con tres triunfos consecutivos ante grandes equipos como Manchester United, Chelsea y Arsenal.

Al mismo tiempo, al elenco lombardo le ha costado más de la cuenta poder imponerse fuera de casa y ya lleva cuatro partidos sin victorias, mientras que por Champions League no ha logrado marcar goles cuando jugó fuera de su estadio. Además, el último antecedente entre ambos, disputado en el San Siro, fue un empate que dejó mejor parado a las Urracas, que parecen llegar mejor parados a esta definición.

Un partido con los cuidados de una verdadera final

El último antecedente entre ambos marca un empate sin goles que deja a las claras que, en duelos claves, suelen ser más conservadores. Newcastle ha marcado tan solo cinco goles en lo que va de la Champions, mientras que Milan convirtió apenas tres, lo que da un promedio de un gol por partido o menos.

El Rossonero no ha convertido fuera de casa en ninguno de los dos partidos que disputó hasta el momento, mientras que tres de los últimos cuatro partidos del elenco británico culminaron con solamente un gol. Si la tendencia se mantiene, probablemente se vea un partido muy cerrado en St. James Park.