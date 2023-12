Nuestro experto te trae las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Manchester City vs Fluminense Mundial de Clubes 22/12/23

El año se cierra con la final más esperada. Manchester City, campeón de la Champions League, se medirá con Fluminense, vencedor de la Copa Libertadores, en la definición del Mundial de Clubes, un título que aún no ha conseguido ninguno de los dos equipos. Este partido se disputará el próximo viernes a las 15.00 (hora de Argentina) en el King Abdullah Sports City, ubicado en Jeddah, Arabia Saudita.

El elenco de Pep Guardiola no dejó dudas en su primera presentación, ya que le ganó por un contundente 3 a 0 a Urawa Reds en semifinales para despejar cualquier duda que podría haber dejado en encuentros previos y llegar a la final como el gran candidato al título. La mala noticia para los Ciudadanos será la ausencia de Erling Haaland, que no fue convocado en semifinales y no podrá estar presente en este partido.

Por su parte, Fluminense tuvo una sólida actuación ante Al Ahly para imponerse por 2 a 0 y lograr convertirse en finalista de este torneo por primera vez en su historia, con la ventaja de no tener bajas con respecto al elenco que se consagró campeón de América. Además, esta clasificación marca la cuarta presencia de un elenco brasilero en las últimas siete ediciones de este certamen, de las cuáles no ha podido ganar ninguna.

Apuesta Pronóstico Cuota Resultado al entretiempo Empate al entretiempo 2.60 en bet365 Marcarán ambos equipos Sí marcarán ambos equipos 2.10 en bet365

Fluminense cuenta con herramientas para darle pelea al Manchester City

El elenco de Fernando Diniz llega entero a esta definición, ya que cuenta con todos sus soldados disponibles para encarar el partido más importante de su historia. En Brasil confían en poder volver a ser campeones del mundo tras 11 años (el último fue Corinthians en 2012) y para eso buscarán aprovechar ciertas dudas del elenco británico, que solamente ha ganado cuatro de los últimos nueve partidos.

Los antecedentes en finales no son benévolos con los equipos brasileros ante europeos, ya que perdieron las últimas tres finales que disputaron. Sin embargo, en todas se dio una dura batalla: Gremio cayó por 1 a 0 ante Real Madrid, mientras que Palmeiras y Flamengo llevaron a la prórroga sus respectivos partidos ante Chelsea y Liverpool.

La particularidad en estos tres encuentros es que todos llegaron igualados al entretiempo, un objetivo que Fluminense seguramente intentará poder cumplir, ya que a lo largo de toda la Copa Libertadores ha dado cuenta con recursos para manejar bien el balón y ser efectivo en la zona ofensiva. Además, a Manchester City le costó más de 45 minutos abrir el partido ante Urawa Reds y nuevamente tendrá la ausencia de su carta goleadora, ya que Haaland no podrá estar disponible.

Ambos equipos cuentan con un enorme potencial goleador

Tanto Manchester City como Fluminense arribaron a esta final dando muestras de su potencial ofensivo a través de sólidos triunfos. Sin dudas, la efectividad en ataque será clave para marcar la diferencia y se puede dar un partido con goles en ambos arcos, una tendencia que se dio en siete de los últimos nueve partidos del conjunto británico, que cuenta con herramientas suficientes para generar problemas en ofensiva pero que ha mostrado ciertas dudas en la última línea.

Esta realidad puede abrirle las puertas a darle chances a la jerarquía goleadora de Germán Cano y del joven John Kennedy, considerado una de las grandes promesas del fútbol brasilero, que fue vital al conseguir marcar en la final de la Copa Libertadores y en las semifinales del pasado lunes ante Al Ahly.