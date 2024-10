Real Madrid vs Barcelona

Nuestros expertos de GOAL Argentina te traen las mejores apuestas para el clásico del fútbol español: Pronósticos Real Madrid vs FC Barcelona.

Este sábado se juega otro clásico del fútbol español. Es, probablemente, el partido más seguido del mundo. Además, en esta ocasión las apuestas dan como favorito al Real Madrid, pero no lo tienen tan claro. Porque tanto los chicos de Flick como los chicos de Ancelotti vienen de golear en Europa, mostrando ambos un nivel realmente extraordinario.

¿Es el momento de apostar por el Real Madrid o son mejores las apuestas al no favorito? ¿Hay otros mercados de interés para las apuestas Real Madrid vs FC Barcelona? Esto es lo que vamos a repasar en el contenido de hoy. Además, analizaremos cómo juegan ambos equipos y cómo esto se conecta con las mejores apuestas Real Madrid vs FC Barcelona.

Mejores apuestas Real Madrid vs FC Barcelona

Aunque para hacer buenas apuestas hay que analizarlas, empezamos recomendando las que nuestros expertos consideran las mejores cuotas. Obviamente, hay que estar atento a las alineaciones finales, así como a cualquier novedad que pueda afectar a las apuestas. Además, si el FC Barcelona presiona tan arriba, hay mercados bastante interesantes:

El bloque alto del FC Barcelona, un peligro en el Bernabéu

Esta semana vimos como el FC Barcelona posicionaba su línea defensiva casi en el medio del campo y, durante varios tramos del partido, en cancha rival. Esta presión asfixia al rival, es cierto, pero tiene un peligro: Un buen pase en la salida del balón permite que los atacantes del equipo contrario se queden prácticamente solos contra el arquero.

El Bayern de Múnich es un equipo potente y pudo aprovecharse de ello. Es verdad que el FC Barcelona jugaba en casa y el Real Madrid parece estar un puntito por encima de los bávaros. Pero si el FC Barcelona sale con esa presión tan intensa, jugadores como Modric, Valverde, Lucas Vázquez, Rudiger o Camavinga puede romper líneas con un pase.

Y arriba ya sabemos lo que tiene el Real Madrid. Es por eso que creemos que los blancos, en casa, tienen las de ganar. Una de las mejores cuotas para el juego es la de la victoria local + ambos equipos marcan (SÍ). Porque aunque creamos que el Real Madrid va a ganar, el FC Barcelona ostenta un poderío ofensivo brutal frente a una defensa algo irregular.

Raphinha y Jude Bellingham, dos caras de una misma moneda

El brasileño está en el mejor momento de su carrera. Viene de anotar un hat-trick frente al Bayern de Múnich. Suma unas cifras, tanto en goles como en asistencias, de escándalo:

Juegos: 13.

Goles: 9.

Asistencias: 6.

Además, suma 1.54 tiros al arco por cada 90 minutos. Con estas estadísticas, es una apuesta casi obligada pese a la baja cuota. Por otro lado, el inglés todavía no marca, habiendo estado muy cerca de hacerlo ante el Borussia Dortmund. Esta apuesta es más arriesgada, por eso hay que hacerla con stake bajo, ¡pero a estas cuotas es atractiva!

Este año Jude Bellingham trabaja más que ataca, además de vérsele cansado mental y físicamente. Con todo, frente al FC Barcelona va a haber bastantes espacios. Debería ser capaz de imponer su regate, zancada y técnica. Es más, no se descarta que se estrene como goleador con un disparo desde fuera del área. Iñaki Peña no es Ter Stegen.

Si Gavi es titular, saltarán chispas

Estas apuestas Real Madrid vs FC Barcelona solo se recomiendan si el culé es titular. Se pueden hacer cuando Gavi salga de la banca, pero, a menos minutos, más riesgo (aunque la cuota será más alta). El caso es que Gavi es un experto en hacer faltas tácticas y su estilo, siempre revolucionado, dan a estas cuotas a tarjeta para Gavi muchísimo valor.

Por otro lado, en Betano no están disponibles, pero se pueden buscar en otras casas de apuestas como bet365. Las apuestas Real Madrid a Ferland Mendy +1.5 faltas a cuota por encima de 2 a 1 también son interesantes. Porque el lateral francés, aunque gran defensor, tendrá como pareja de baile a Lamine Yamal, lo que le obligará a estar contundente.