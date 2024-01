Liverpool y Chelsea se citan a un mes de la gran final

Luego de que se confirmara que ambos equipos serán los protagonistas de definir la Carabao Cup, Liverpool enfrentará a Chelsea en un partido correspondiente a la fecha 22 de la Premier League, que se llevará adelante este miércoles a las 17.15 (hora de Argentina) en Anfield Road.

Son días muy particulares y convulsionados en Liverpool. Al hecho de que sean líderes y finalistas de la FA Cup se les han sumado noticias muy movilizantes en este último tiempo, como lo fueron la confirmación de la salida de Jurgen Klopp y la lesión que padeció Mohamed Salah, quien no podrá estar presente en este encuentro. Sin embargo, el ritmo ganador del equipo no para, y buscará sellar un nuevo triunfo para garantizar su permanencia en el primer lugar de la tabla.

Por su parte, Chelsea parece comenzar a encontrar ese estilo de juego que Mauricio Pochettino proyectó a principios de su desembarco. Tras un comienzo muy discreto, los Blues han levantado el nivel en la segunda parte de temporada para conseguir resultados importantes, entre los que se destaca el hecho de haber ganado cinco de los últimos siete partidos, como así también las buenas participaciones en la Carabao Cup que lo llevaron a la gran final del próximo mes. Por eso, este partido le resulta clave como para medir fuerzas antes de ese gran compromiso.

Apuesta Pronóstico Cuota Resultado del partido Empate 4.33 en bet365 Más/menos goles Habrá menos de 2,5 goles 2.60 en bet365

Chelsea se ha convertido en un problema sin solución para Liverpool

En los últimos años de Premier League, una constante ha tomado gran preponderancia: Chelsea ha tenido actuaciones que lo alejaron de los primeros planos, mientras que Liverpool ha ganado preponderancia tanto a nivel local como internacional para convertirse en uno de los elencos más poderosos de todo el mundo.

Sin embargo, con el Chelsea no ha podido. Los enfrentamientos se sucedieron uno tras otro, pero últimamente se ha convertido en su talón de Aquiles, ya que no le ha podido ganar ninguno de los últimos ocho compromisos, de los cuáles siete han terminado en empate y uno ha concluido a favor de los Blues. Incluso en esta temporada, donde tuvieron un rendimiento muy dispar, no pudieron pasar del empate con los londinenses.

Además, a los dirigidos por Klopp se les ha complicado frente a los grandes en los últimos encuentros. Tan es así, que su impresionante racha de victorias en Anfield Road se ha visto interrumpida por los choques frente a Manchester United y Arsenal, que culminaron con una igualdad. En ese sentido, las ausencias de Salah y Endo también pueden ser sensibles bajas futbolísticas.

Por eso, los conducidos por Pochettino, que solamente han perdido dos de los últimos diez compromisos, esperan conseguir un resultado positivo y seguir manteniendo su racha ante este rival para continuar escalando en la tabla de posiciones y perfilarse de la mejor manera de cara a la gran final del próximo mes.

Un gran historial de partidos cerrados

Si bien la Premier se caracteriza por enfrentamientos frenéticos y muchos goles, esta media no es ninguna garantía cuando se enfrentan estos dos equipos, ya que ocho de los últimos partidos entre ambos culminó con dos goles o menos.

A la vez, los últimos antecedentes de Liverpool en Anfield ante equipos grandes terminaron con igualdad y con menos de tres tantos, ya que empataron sin goles con Manchester United y 1 a 1 ante Arsenal. En tanto, tres de los últimos cuatro partidos que jugó Chelsea, finalizaron con menos de 2, 5 goles.