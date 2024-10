Inter Vs RB Salzburgo 24/10/23 | Apuestas y predicciones para Champions League

Nuestras mejores apuestas para Inter Vs RB Salzburgo por Champions League

Se reanuda la Champions League con un interesante duelo entre Inter de Milán y Salzburg de Austria en el Giuseppe Meazza por la tercera jornada del Grupo D de la Champions League.

Los Nerazzurri suman cuatro unidades en el grupo tras igualar como visitante ante Real Sociedad y vencer en su estadio a Benfica, y se perfilan como los candidatos a quedarse con el grupo para acceder a octavos de final. Hace cuatro juegos no pierden con tres triunfos y un empate y vienen de vencer a Torino por la Serie A.

Los Toros Rojos suman tres puntos tras conseguir un gran triunfo ante Benfica en Portugal, pero luego cayeron en Austria ante Real Sociedad quedando en el tercer lugar del grupo. Por la Bundesliga austríaca vienen de caer como locales ante LASK el último sábado y se ubican segundos detrás de Sturm.

Apuesta Pronóstico Cuota Resultado / Ambos Equipos Anotarán Inter de Milán / No 2.10 con bet365 Anotadores Lautaro Martínez 1.83 con bet365

Triunfo sin sobresaltos del Inter

Inter sólo perdió un encuentro en toda la temporada, viene de golear a Torino 3 a 0 y en tres de los últimos cuatro partidos no le convirtieron goles. Los de Red Bull no ganan hace tres encuentros por todas las competencias y en dos de ellos no marcó goles.

Los italianos llevan seis juegos sin derrotas como locales por Champions League, de los cuales ganaron cinco. Mientras que los austríacos sólo ganaron dos de las últimas once salidas de su país por esta competencia y cayeron en seis oportunidades.

El último encuentro de Inter como local en Champions finalizó con triunfo por 1 a 0, mientras que la última presentación de Salzburg acabó con derrota por 2 a 0.

Será la primera vez que Inter y Salzburg se midan por Champions, aunque ya lo hicieron dos veces por Copa UEFA (actual Europa League) hace 30 años con victorias de Inter como local y como visitante, ambas por 1 a 0. Inter recibió a equipos de Austria en doce ocasiones, de los cuales derrotó en diez, y sólo perdió una vez.

Los Nerazzurri anotaron goles en todos sus encuentros de la temporada y no recibieron tantos en siete de los once partidos disputados. En los últimos cuatro jugados convirtieron diez goles y sólo recibieron dos.

Lautaro Martínez quiere seguir comandando al Inter

El Toro viene teniendo su mejor inicio de temporada con el Inter con once goles en nueve partidos de la Serie A, sumado al tanto convertido por Champions en la primera jornada ante Real Sociedad. Martínez anotó seis tantos en los últimos cuatro partidos jugados con su club.

Lautaro lleva once goles convertidos en 33 partidos disputados por Champions League y 114 tantos convertidos con el Inter en su sexta temporada en el club italiano, convirtiéndose en el décimo goleador histórico de la institución.

Será la tercera vez que el Toro enfrente a un equipo austríaco, luego de anotarle un gol en dos partidos al Rapid Wien por la Europa League 2018/19.