Inter Miami Vs Houston Dynamo 27/09/23 | Apuestas y predicciones

Cuotas y apuestas recomendadas para la final de la US Open Cup entre Inter Miami y Houston Dynamo

Inter Miami va en busca del segundo título de su historia cuando reciba a Houston Dynamo en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale por la final de la U.S. Open Cup, el torneo más antiguo de Estados Unidos que se disputa desde 1914.

El equipo rosa fundado en 2018 produjo una revolución en el fútbol estadounidense con la llegada de Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y el DT Gerardo Martino, entre otros. En la Leagues Cup 2023 levantó su primer trofeo tras vencer a Nashville por penales.

En la MLS, los de Florida se encuentran fuera de la zona de playoffs, pero la preocupación mayor es saber si podrá contar o no con Messi para esta final, quien salió lesionado en el encuentro ante Toronto y no jugó el pasado domingo frente a Orlando City, aunque los resultados de los estudios no arrojaron ninguna lesión muscular de gravedad.

Dynamo, por su parte, se encuentra en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste de la MLS y ya ganó la U.S. Open Cup en 2018.

Apuesta Pronóstico Cuota Resultado / Ambos Equipos Anotan Inter Miami CF / Si 3.00 con bet365 Mitad con Mayor Número de Goles Segundo Tiempo 1.95 con bet365

Inter volverá a gritar campeón, aunque habrá goles para los dos

La jerarquía que contrató Inter Miami para esta parte de la temporada le debería alcanzar para imponerse en estos partidos donde todo se define en 90 minutos. Aun sin Messi en su plenitud física, los locales tienen todo para llevarse el partido y el trofeo de campeón.

Desde la llegada de Lio, Inter jugó quince encuentros por todas las competencias, y anotó goles en todos, excepto en uno. En los últimos cinco partidos convirtió trece goles, pero también recibió nueve, marcando un claro desfasaje entre la parte ofensiva y la defensiva.

Houston también es un equipo con facilidad de gol, ya que hizo 19 en los últimos ocho juegos, pero viene de caer por la MLS por 2 a 1 el pasado fin de semana. En los últimos mano a mano perdió en octavos de final de la Leagues Cup ante Charlotte también por 2 a 1, y en semis de la actual U.S. Cup necesitó la prórroga para superar a Real Salt Lake por 3 a 1.

Las mayores emociones llegarán en la segunda mitad

Los partidos de Inter no pasan desapercibidos, y la cantidad de goles a favor y en contra que se marcan en sus encuentros es sorprendente en una liga donde la mitad de cancha es de transición y los equipos suelen llegar a las áreas con facilidad.

Desde que Tata Martino tomó control de Inter, anotaron 43 goles a favor en los 90 minutos, de los cuales 20 fueron en la primera mitad y 23 en la segunda. En cuanto a la parte defensiva, recibió 19 goles en contra, donde ocho fueron en el primer período y once en el complemento, por lo que por lo general los partidos suelen destrabarse en el segundo tiempo.