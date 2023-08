Independiente Vs Colon 19/08/23 | Apuestas y Predicciones

GOAL te brinda los mejores consejos y predicciones para el duelo entre Independiente Vs Colon por Liga Argentina

La Copa de la Liga Profesional Argentina comenzará una nueva edición con importantes equipos en la pelea por permanecer en Primera División. Entre ellos se encuentran Independiente y Colón, que se medirán el próximo sábado a las 16.30 en el Estadio Libertadores de América. Ambos equipos comienzan el torneo con una reducida cantidad de puntos que los compromete a salir de la zona baja.

Luego de un comienzo de año con resultados, el Rojo buscará dar vuelta una situación que lo compromete a luchar por la permanencia. Para eso ha incorporado cuatro jugadores, entre los que se destacan Mauricio Isla y Federico Mancuello, que buscarán darle un salto de calidad a un plantel muy pobre. En tanto, el elenco santafesino contó con la llegada de nombres prometedores como Rubén Botta y Tomás Galván, quienes buscarán cartas importantes en la ofensiva del Sabalero.

Ambos elencos tuvieron un próspero comienzo de semestre al lograr avanzar en Copa Argentina. Los de Avellaneda se impusieron por penales ante Central Córdoba tras un empate sin goles, mientras que el elenco de Néstor Gorosito le ganó por 2 a 0 a Lanús con una sólida presentación en todas las líneas.

Resultado final empate 3.20 – bet365

El Rojo es un equipo que por historia tiene la obligación de salir a buscar el resultado ante su gente. No obstante, la primera impresión que dejó en este semestre no fue buena, ya que nuevamente se vio poco volumen en la generación de fútbol y no pudo pasar del cero ante un discreto Central Córdoba.

Además, cuenta con dos derrotas consecutivas en el Libertadores de América y se enfrentará a un equipo que se reforzó bien y que mostró una gran primera presentación ante Lanús, pero que le cuesta ganar fuera de casa (acumula tres derrotas consecutivas y ocho sin victorias).A esto hay que agregarle que Colón no gana en la cancha de Independiente desde 2011.

Por eso, aunque futbolísticamente se encuentre mejor, parece difícil que los rojinegros puedan imponerse ante esta serie de dificultades para conseguir el triunfo. De esta manera, se puede estimar que el trámite culminará en tablas, como dos de las últimas cuatro veces que estos equipos se vieron las caras.

Sí a ambos equipos anotarán 2.20 – Bet365

Si bien Independiente es un equipo que Ricardo Zielinski busca armar desde atrás para adelante con una vocación de orden, todavía hay determinadas falencias que el entrenador no pudo suplir, tanto individuales como en situaciones particulares como la pelota detenida.

Si a esto le sumamos que tendrá la obligación de ser protagonista en condición de local (donde ha marcado en siete de los últimos nueve encuentros que jugó), se abre una gran oportunidad de que ambos equipos puedan convertir.

Sobre todo porque en su última actuación, Colón, que le ganó 2 a 0 a Lanús, demostró que cuenta con la capacidad de generar problemas a la defensa de sus rivales a través de sus individualidades. Además, cabe destacar que el último enfrentamiento de ambos equipos, que data de marzo de este año, culminó con un frenético empate 2 a 2.