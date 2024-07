Nuestros expertos de GOAL Argentina analizan el futuro de uno de los mejores porteros de la Eurocopa 2024: Giorgi Mamardashvili.

Aunque la UEFA ha nombrado como mejor arquero de la Eurocopa 2024 al francés Mike Maignan, prensa, aficionados, portales estadísticos y los propios futbolistas del torneo consideran que el georgiano ha sido el mejor portero de la Euro 2024. De hecho, ha liderado las estadísticas con 11 paradas más que el segundo mejor arquero (Verbruggen).

Pero claro, la mercadotecnia es la mercadotecnia. Con todo, Giorgi Mamardashvili ha vuelto a llamar la atención de los grandes clubes europeos. En el Valencia C.F., está rindiendo a un buen nivel y viene de realizar una buena campaña 2023/2024 (fueron 9º). Sin embargo, todo el planeta fútbol sabe quién es Peter Lim y cómo el club necesita ingresar 20 millones.

¿Giorgi Mamardashvili permanecerá en el Valencia C.F. o protagonizará uno de los grandes fichajes del verano? Repasamos las diferentes opciones y qué clubes están interesados.

Peter Lim rompió no cedió ni un ápice ante el Newcastle

Hace no mucho, el Newcastle United pujó fuerte por el arquero del Valencia C.F., pero las negociaciones se rompieron finalmente, pues Peter Lim no cedió en su pretensión de vender a Giorgi Mamardashvili por, al menos, 40 millones de euros. A nivel futbolístico, si el georgiano se queda una temporada más a las órdenes de Rubén Baraja, será positivo.

¿Pero el Valencia C.F. no necesita vender? Sí, pero no está tan apremiado como antaño. Como ya hemos dicho en la introducción, el club del Turia apenas necesita ingresar 20 millones de euros. Pero es que, además, el plazo es amplio. Tiene tiempo para ello hasta el 30 de junio de 2025. Es por esta razón que no se va a malvender un guardameta de este calibre.

Todo apunta a que Mamardashvili se quedará en Valencia, pero…

El propio portero georgiano se siente a gusto en Mestalla. Deportivamente, el Valencia C.F. parece haber salido del túnel en el que estaba inmerso desde hacía años. Hace dos temporadas estuvieron a punto de descender a la categoría de plata del fútbol español. Sin embargo, en la temporada 2023/2024 han estado luchando por clasificarse para Europa.

Sin embargo, si llega una oferta suculenta, Peter Lim no dudará en dar el visto bueno. Y es que el Valencia C.F. no se ha quedado de brazos cruzados respecto a su portería. Hace ya bastantes semanas, el club che anunciaba el fichaje de Stolen Dimitrievski. El exarquero del Rayo Vallecano llega libre tras un rendimiento más que notable en el club franjirrojo.

¿Podrán Chelsea y Bayern de Múnich llevarse a Mamardashvili este verano?

El club dirigido actualmente por el exsevillista Enzo Maresca quiere volver a la primera plana europea. Para ello, sabe que debe mejorar en la dirección deportiva, no gastando tanto sin más, sino seleccionando mejor a quién ficha. Y desde la salida del checo Petr Čech, el Chelsea no ha logrado disponer de un guardameta fiable para el medio-largo plazo.

Es por ello que en los despachos del club que fuera campeón de Europa en la temporada 2020/2021 se trabaja por fichar un guardameta a diez años vista. En un momento se pensó en Diogo Costa del Oporto, que también ha hecho una gran Eurocopa. Sin embargo, también se ha pensado en el georgiano. Hasta la fecha, no han sido más que rumores.

Rumores que también involucran al gigante alemán Bayern de Múnich. Con Manuel Neuer todavía titular a sus 38 años, el club alemán sabe que ha de moverse más temprano que tarde para cubrir este puesto de cara al futuro. Y es acá donde entra el nombre de Giorgi Mamardashvili, que ha demostrado en la Euro que, pese a su juventud, su nivel es de élite.

En cuanto al aspecto económico, el Bayern de Múnich puede abordar la operación sin problemas y sin necesidad de trampear los pagos como viene haciendo el Chelsea en las últimas temporadas. En caso de que los rumores crezcan, las cuotas 6 a 1 a que Giorgi Mamardashvili jugará en el Bayern de Múnich la temporada que viene cobrarían valor.