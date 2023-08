Getafe Vs Barcelona 13/08/23 | Apuestas y predicciones

Análisis y recomendaciones para apostar el Getafe Vs Barcelona por Liga Española

La Liga tendrá su puntapié inicial el próximo fin de semana con el comienzo de una nueva temporada. Barcelona, el defensor del título, afrontará un compromiso teóricamente asequible, aunque sabe que no puede confiarse durante su visita al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, en un partido que se llevará adelante el próximo domingo a las 16.30 (hora Argentina).

Los conducidos por Xavi quieren volver a conquistar el fútbol español para seguir avanzando en su misión de recuperar el terreno perdido en Europa. Para eso, han podido mantener la base de jóvenes que le dio el título, acompañándola con jugadores de peso como Robert Lewandowski, Marc-André ter Stegen y los nuevos refuerzos, entre los que se destaca la llegada de un campeón europeo como Ilkay Gündogan.

En tanto, para el Getafe resulta imperioso dar un salto de calidad que le permita mejorar la performance de los últimos tres torneos, donde no pudo posicionarse más allá del decimoquinto puesto. Con el fin de conseguirlo, los conducidos por José Bordalás han sumado jugadores como Omar Alderete, Portu y Gastón Álvarez, que esperan darle un salto de calidad al equipo y permitirle alejar ese fantasma del descenso que tan cerca ha merodeado durante los últimos años.

A pesar de la notable diferencia de jerarquía entre ambos planteles, Getafe no ha sido un rival cómodo para los catalanes en las últimas temporadas. Tan es así, que las últimas dos veces que los azulones fueron locales, el encuentro culminó igualado sin goles. En tanto, Barcelona no pudo llevarse triunfos mayores al de un tanto cuando fue local. Por eso, no es un rival para subestimar de cara al comienzo de este nuevo calendario.

Getafe Vs Barcelona - Apuestas recomendadas

Apuesta 1: Barcelona se irá ganando al entretiempo - 2,20 en bet365

Los comienzos nunca son fáciles, menos aún ante un elenco que últimamente le cuesta a Barcelona como es Getafe. Sin embargo, el buen nivel de los azulgranas demostrado en los encuentros de pretemporada (donde sumó cuatro triunfos en cinco partidos) y el promedio goleador demostrado en estos juegos, marcan la pauta de que los de Xavi podrían utilizar sus armas para conseguir una diferencia rápida en el encuentro y llegar al vestuario con una ventaja. De esta manera, se podría considerar que Barcelona podría quebrar la defensa de Getafe en menos de 45 minutos y de esta manera se irá al descanso ganando el encuentro.

Apuesta 2: Barcelona mantendrá la portería en cero 1,90 en bet365

Si bien viene de recibir dos tantos en la Joan Gamper ante Tottenham, Barcelona ha sido un equipo que ha mejorado en la fase defensiva (de los cinco partidos en pretemporada, en tres no le han convertido). Además, los antecedentes marcan que, pese a realizar buenos encuentros, Getafe lleva tres cotejos consecutivos sin poder marcarle al equipo de Xavi Hernández, y que sus buenos encuentros han sido consecuencia de resignar sus opciones ofensivas para resguardarse en campo propio. Ante esta realidad, consideramos que la defensa visitante podrá realizar una buena labor y cumplir con el cometido de culminar el encuentro sin recibir tantos.