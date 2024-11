Final anticipada de la Libertadores: Atlético Mineiro vs Botafogo

Atlético MG vs Botafogo RJ

Nuestros expertos en GOAL analizan qué se espera para el partido Atlético Mineiro vs Botafogo como antesala a la final de la Libertadores 2024

Atlético Mineiro y Botafogo se enfrentarán este miércoles 20 de noviembre a las 21:30 por la fecha 34 del Brasileirão en el estadio Arena Independência, en Belo Horizonte. Este partido es muy importante, puesto que ambos equipos se medirán antes de disputar la final de la Copa Libertadores el 30 de noviembre en Buenos Aires.

A continuación, analizamos qué se espera para este partido y cuáles son los pronósticos para Atlético Mineiro vs Botafogo.

Atlético-MG con sequía de victorias

El Galo viene de mal en peor, buscará recuperarse para intentar huir de la zona de descenso, puesto que se encuentra en el puesto 10 del torneo local con 42 puntos. En el último partido tuvo una malísima actuación y terminó perdieron por 1-0 contra el Athletico Paranaense.

El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito lleva una racha de 7 partidos sin conocer la victoria y 4 sin festejar goles. El actual presente del Atlético Mineiro está desilusionando a los hinchas quienes pierden de a poco las esperanzas de ganar la Libertadores 2024.

Por otro lado, el Fogão se encuentra puntero en el torneo local con 68 puntos y se ha demostrado sólido en la competencia de fútbol brasileño, hasta el momento en un total de 33 partidos sólo ha sido derrotado en 5 oportunidades.

Si revisamos las estadísticas de los partidos a partir del 2004, Atlético Mineiro ganó en el 31% de los encuentros, mientras que Botafogo en el 49% de los partidos, en el otro 20% hubo empates.

No obstante, los últimos 6 duelos estuvieron repartidos, 3 duelos los ganó el Galo, mientras que los otros 3 la victoria quedó para el Fogão.

Pronósticos Atlético-MG vs Botafogo

Para este partido Atlético Minas Gerais tendrá que recibir al Botafogo sin público, debido a los incidentes ocurridos en la final de la Copa do Brasil, por lo tanto, no tendrá el apoyo de su hinchada.

Además, para este encuentro Milito no podrá contar con la presencia de Guilherme Arana ni de Cadu por lesiones y Matías Zaracho aún está en dudas por malestar físico.

Del otro lado, Artur Jorge no tiene jugadores lesionados ni suspendidos para este duelo, no obstante, tiene algunos futbolistas afectados por las fechas de Eliminatorias Sudamericanas como Luiz Herinque y Thiago Almada, por ende, no podrá contar con ellos.

Nuestros pronósticos para el encuentro previos a la Libertadores 2024 entre Atlético Mineiro vs Botafogo es el siguiente:

Apuesta sin empate: Botafogo RJ con cuota 1.62 en Betano

Ambos equipos anotarán: NO con cuota 1.85 en Betano

Goles Totales Menos/ Más: menos 2.5 con cuota 1.65 en Betano

