Con bajas, España sigue su senda triunfal en la Liga de Naciones: Repasamos las mejores apuestas para esta y la siguiente fecha internacional.

Con la polémica de los futbolistas que se toman descansos o permisos que los ausentan de sus compromisos internacionales comienza este nuevo parón de las ligas domésticas. Lamine Yamal se suma a otras bajas, aunque estas de larga duración, como la de Carvajal y Rodri. ¿Está el culé lesionado? ¿Cómo influye en las apuestas España Nations League?

Más allá de si el FC Barcelona ha exagerado o no el parte médico, lo cierto es que la baja de Lamine Yamal no es lo que debe preocuparnos a la hora de apostar por España en este parón. Más bien es la falta de motivación. España ya está clasificada y su única meta ahora mismo sería obtener el primer puesto. Pero en un calendario cargado no conviene forzar.

Mejores apuestas España Nations League A Grupo 4

España se la jugará contra Dinamarca. Si empata, tendrá asegurada la primera plaza. Si se da este escenario, su segundo partido contra Suiza sería un peligro para las apuestas*. Lo más seguro es que jueguen los menos habituales, pero tampoco con demasiadas ganas de dar el 100 % por si hay lesión. Ahí, las apuestas a ganador no tendrían ningún sentido:

Dani Olmo está encendido

Las cuotas infravaloran el estado de forma de Dani Olmo que, incluso tras haber estado lesionado, sigue rindiendo a un grandísimo nivel. Está mostrando una verticalidad pocas veces vista en él, como si fuera por fin un futbolista 100 % maduro, sabiendo en todo momento lo que debe hacer. Betano paga 1.65 a 1 que remate al arco 1 vez o más.

Se trata de una apuesta estadística a favor del apostante. Veamos los datos:

Dani Olmo ha jugado 9 partidos esta temporada.

Aunque en Nations League y Champions League nos daría un rojo, en LaLiga EA Sports promedia 2.34 remates al arco por juego.

Hay que tener en cuenta que en Copa de Europa apenas ha disputado unos minutos, mientras que en la Liga de Naciones apenas suma 82 minutos con 1 remate no entre palos.

Es por eso que las bookies lo infravaloran. Sin embargo, a poco que rinda como en liga, sabiendo además que volverá a tener minutos y que las bajas le dan mayor protagonismo, raro sería que no rematase al menos una vez en portería contraria. De hecho, las cuotas 4 a 1 a 2 remates o más entre palos en cancha contraria también nos resultan atractivas.

Las estadísticas avalan apuestas a los córners

El partido correspondiente a la UEFA Nations League A Grupo 4 entre Dinamarca y España nos deja otras apuestas España interesantes para los amantes de la estadística. Se trata de que Dinamarca sacará más de 3.5 córners. La estadística avala esta apuesta. Es más, para aquellos con menor aversión al riesgo, las cuotas 2.40 a 1 al más 4.5 también son buenas.

Repasemos los datos estadísticos para estas apuestas Dinamarca vs España:

El partido jugado en España registró 4 saques de esquina a favor de Dinamarca.

Dinamarca ha sacado 8 y 6 córners en sus partidos disputados en casa.

España ha concedido 2 y 9 córners en sus juegos como visitante.

Al jugar en casa y jugándose la clasificación, Dinamarca debería apretar y buscar el ataque. Además, aunque España es superior, el ya verse clasificada puede ayudar a que se vean errores de concentración que faciliten las embestidas ofensivas danesas. Es sin duda una de las mejores apuestas posibles para el partido entre Dinamarca y España del viernes.

Una funbet con supercuota

Para aquellos que quieren arriesgar más, ofrecemos una apuesta combinada con una cuota superior a 3 que es bastante interesante:

Ambos equipos anotan.

Más de 5.5 córners totales.

Más de 3.5 tarjetas totales.

Repasemos el último partido entre ambos disputado en España para darnos cuenta de que se cumplieron todos los pronósticos salvo el de ambos equipos anotan. Sin embargo, los daneses vienen de marcar en sus dos últimos juegos como local. Además, saben que se juegan mucho y España, ya clasificada, puede que conceda atrás más de lo habitual.