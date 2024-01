Egipto se juega la continuidad en la competición ante un rival difícil

La Copa Africana ingresó en el terreno de definición. A partir de esta instancia de octavos de final no hay margen de error, por lo que Egipto se juega una verdadera final ante República Democrática del Congo. Este encuentro se llevará adelante el próximo domingo a las 17.00 (hora de Argentina) en el Estadio Laurent Pokou, ubicado en la localidad de San Pedro, Costa de Marfil.

Los faraones no tuvieron una fase de grupos muy sólida. Tan es así, que no pudieron ganar ninguno de los tres partidos que disputaron, los cuáles culminaron empatados 2 a 2. Si bien hubo variedad de la jerarquía de rivales (Cabo Verde, Ghana y Mozambique), en todos los juegos se dio la particularidad de que los dirigidos por Rui Vitória dominaron la mayor parte del desarrollo, pero por falta de solidez en la última línea no pudieron concretar ninguna victoria. La mala noticia para este encuentro será la ausencia de Mohamed Salah, su gran estrella, que sufrió una lesión.

En tanto, República Democrática del Congo viene de disputar una fase de grupos muy sólida pero, al igual que su rival, terminó igualando los tres encuentros que disputó. Quizás el mejor resultado de ellos fue el empate ante Marruecos, uno de los grandes candidatos al título. No obstante, la falta de efectividad frente a Zambia y Tanzania les pasó factura a los dirigidos por Sebastien Desabre, que confían en poder dar una de las grandes sorpresas de esta instancia ante los máximos ganadores de esta competición.

Apuesta Pronóstico Cuota Resultado Victoria de Egipto 2.30 en bet365 Jugador anotará Mostafa Mohamed marcará en cualquier momento 4.00 en bet365

Egipto puede hacer pesar historia y jerarquía ante un duro rival

Por el momento, las cartas no parecen haber barajado a favor de los Faraones en este certamen. A su falta de efectividad para concretar triunfos en la fase de grupos se le sumó la lesión de su máxima estrella, Mohamed Salah, que es la baja más sensible de este partido. Sin embargo, todavía se sienten favoritos en este desafío para mantenerse con vida en este torneo.

El rival no será un trámite sencillo ni mucho menos, ya que cuenta con un plantel sin una estrella destacada, pero con jugadores de buen nivel que juegan en elencos europeos en casi todas las posiciones. Como equipo se han complementado bien, ya que viene de jugar tres encuentros muy serios, sobre todo en la última línea (le han convertido solo dos goles en los últimos tres partidos).

Sin embargo, la mayor jerarquía de Egipto puede ser determinante en estas instancias, ya que su nivel de juego ha fluido bien durante los primeros partidos y en su plantilla cuenta con más herramientas para imponerse en un duelo que apunta a ser muy trabado y con pocas situaciones de gol.

Además, los antecedentes del elenco egipcio son muy positivos ante este rival, al que le ha ganado en cinco de los últimos seis enfrentamientos. La última vez que se vieron las caras, en 2019, el máximo ganador de este certamen se impuso por 2 a 0.

Mostafa Mohamed es la carta de gol egipcia

El delantero de Galatasaray ha estado impecable en la fase de grupos, ya que ha logrado convertir en los tres partidos que disputó su seleccionado en este certamen. El primero de ellos, ante Mozambique, con una media vuelta dentro del área que culminó con un potente remate. Luego, mostró su oportunismo apareciendo por dentro y aprovechando un centro atrás ante Ghana.

Finalmente, desplegó toda su jerarquía frente a Cabo Verde para definir con suavidad sobre el arquero. Toda esta variedad de recursos podría ponerla en práctica en este próximo partido, donde será la gran referencia de ataque, dado que la ausencia de Mohamed Salah lo obligará a tener más preponderancia como definidor del equipo.