Tottenham vs Manchester City

Newcastle vs Chelsea

Nuestros expertos en GOAL Argentina analizan los dos juegazos de la Carabao Cup de esta semana: ¡Mejores apuestas EFL Cup!

Esta semana no hay UEFA Champions League, pero algunas ligas aprovechan para meter fechas de copa. Es el caso de la Premier League y las apuestas Carabao Cup. Y en este torneo de sorteo puro hay partidazos casi desde la primera ronda. En esta ocasión, las apuestas son a los juegazos Tottenham vs Manchester City y Newcastle vs Chelsea.

¿Pero cuáles son las mejores apuestas y pronósticos a la Carabao Cup? En ello vamos a centrarnos en este contenido. Repasamos estos dos juegazos para el miércoles 30 de octubre. Menuda semana: apuestas Copa Libertadores, apuestas Serie A y ahora el equipo del flamante Balón de Oro, Rodri, jugándose el pase contra todo un Tottenham Hotspur.

Mejores apuestas Carabao Cup para este miércoles 30 de octubre

El primer partido será el Newcastle vs Chelsea, repetición del juego de fin de semana pero con cambio de ubicación. El juego será a las 16:45 de Argentina y Chile, mientras que 30 minutos después dará inicio el Tottenham Hotspur vs Manchester City. Los Citizens enfrentan este juego con la resaca de la gala del Balón de Oro. Veamos las mejores cuotas:

Guardiola no piensa arriesgar lo más mínimo

El DT del Manchester City dijo en rueda de prensa que no iba a arriesgar el físico de sus jugadores, por lo que tal vez, además de dar minutos a los menos habituales, introduciría a algún juvenil. De este modo, el nivel de juego puede bajar sustancialmente y, por ende, la capacidad goleadora de los comandados por el extraterrestre noruego Erling Haaland.

Tenemos un precedente en este mismo torneo en el que las apuestas fueron claramente beneficiosas con el UNDER 3.5. Y es que el Manchester City venció al Watford por 2-1. Asimismo, los chicos entrenados actualmente por Ange Postecoglou también cumplieron con la línea al vencer en tercera ronda al por 1-2 al Coventry City el 18 de septiembre.

Además, el promedio en la Carabao Cup está casi 0.5 por debajo del UNDER propuesto, con una media de 3.16 goles por juego. El UNDER 3.5 se ha cumplido también un 65.79 % de las veces, por encima del 60 % que propone la cuota. Por otro lado, otra de las mejores apuestas Tottenham Hotspur vs Manchester City sería a la victoria Citizen sin empate.

¿Y si João Félix es el gran tapado?

El portugués no está gozando de minutos en este primer tramo de temporada. Su talento es indiscutible, pero el pasar y pasar por clubes de todo tipo sin oportunidades parece indicar que ahí hay un problema de ética de trabajo. Tal vez el Cholo Simeone no estaba tan equivocado. Con todo, se espera que el portugués salga de inicio en un torneo secundario.

Y es ahí donde tiene su gran oportunidad para reivindicarse. Viene de jugar en Conference League hace poco y brilló, anotando 2 goles. Es por eso que a stake bajo las apuestas a gol del portugués a cuota 4.40 a 1 son una gran oportunidad. Además, el Newcastle United ha recibido goles en 3 de sus últimos 5 juegos. Es ahora o nunca para O Menino de Ouro.

En cuanto a las apuestas clasificación, creemos que el valor está en el Chelsea. Está claramente al alza, habiendo encontrado por fin su juego y pisando fuerte en la zona alta de la tabla en la Premier League. Tal vez no pueda ganar la liga, por lo que sabe que opciones como la Carabao Cup son muy buenas para conquistar un título y que el club renazca.

El Liverpool, tercero en discordia

Si uno se queda con ganas de más apuestas Carabao Cup, mañana miércoles 30 de octubre hay otro partido con buenas cuotas: Brighton vs Liverpool. El problema es que no sabemos cómo saldrá el Liverpool, ya que los Reds centran sus esperanzas en la UEFA Champions League y en competición doméstica, donde vienen de ceder el liderato.

Es por ello que una de las mejores apuestas Brighton vs Liverpool nos parece el OVER 2.5 goles. A cuota 1.61 a 1 está al límite del valor. Pero viendo que ambos conjuntos vienen de un OVER 3.5 en el fin de semana y sabiendo que esta Carabao Cup es, en muchas ocasiones, pura ida y vuelta, es más que probable esta apuesta fútbol inglés a stake medio.