En GOAL repasamos las cuotas de las principales casas de apuestas de Argentina, analizamos cómo llega cada equipo y te contamos qué mercados están disponibles para la gran final.

Favoritos para ganar la Copa Libertadores 2026

Las cuotas al ganador de la Copa Libertadores 2026 colocan a Palmeiras por delante de Estudiantes en las apuestas para quedarse con el título. El equipo brasileño buscará revancha después de perder la final de 2025, mientras que el conjunto platense intentará volver a levantar el trofeo que conquistó por última vez en 2009. Estas son las cuotas del mercado campeón, que contempla también una eventual definición en el alargue o por penales:

Casa de apuestas Palmeiras campeón Estudiantes campeón Betano 1.47 2.70 bet365 1.44 2.63 BetWarrior 1.70 3.30 bplay 2.02 4.40 Betsson 1.40 2.85

*Cuotas de referencia consultadas el 25 de noviembre de 2026. Pueden variar antes del partido.

Palmeiras

El Palmeiras de Abel Ferreira llega a su segunda final consecutiva de la Libertadores y buscará su cuarta corona continental. Después de superar a Fluminense por penales en semifinales, el Verdão cuenta con alternativas ofensivas como José Manuel López y Vitor Roque para intentar desequilibrar el encuentro. Su favoritismo se refleja en Betano, que ofrece una cuota de 1.47 por Palmeiras campeón.

Estudiantes

Estudiantes quiere escribir otro capítulo de su historia copera. El equipo de Alexander Medina eliminó al vigente campeón, Flamengo, por penales y ahora intentará repetir la hazaña de 1968, cuando conquistó su primera Libertadores frente a Palmeiras en el Centenario. Con Guido Carrillo como referencia en ataque, el Pincha aparece como la alternativa en las apuestas: Betsson paga 2.85 si Estudiantes levanta la Copa.

¿ Cómo consultar las cuotas de la Copa Libertadores?

Para consultar las cuotas al ganador de la Copa Libertadores, ingresá a la sección de fútbol de una casa de apuestas habilitada en tu jurisdicción, buscá la competencia y seleccioná la final entre Palmeiras y Estudiantes. Allí podrás comparar los mercados disponibles y sus cuotas decimales.

Antes de elegir, comprobá qué resultado cubre cada apuesta: ganador del partido suele contemplar únicamente los 90 minutos más el tiempo añadido, mientras que ganador del título incluye una eventual prórroga o definición por penales. También podés comparar cuánto ofrece cada operador por el mismo mercado, ya que las cuotas pueden variar entre plataformas y cambiar hasta el comienzo del encuentro.

Recordá que las cuotas expresan un pago potencial, no garantizan un resultado. Apostá únicamente si sos mayor de 18 años y dentro de un presupuesto definido.

Final de la Copa Libertadores 2026: Palmeiras vs Estudiantes

La final de la Copa Libertadores 2026 reúne a dos campeones de América con una historia compartida. Palmeiras intentará conseguir su cuarto título, mientras que Estudiantes buscará el quinto y cortar la racha de campeones brasileños, que comenzó en 2019.

¿Cuándo y dónde se juega la final?

Palmeiras y Estudiantes jugarán el sábado 28 de noviembre, a las 17:00 de Argentina, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. La final se disputará a partido único: si empatan en los 90 minutos, habrá alargue y, de persistir la igualdad, penales. El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro.

Antecedentes y enfrentamientos entre Palmeiras y Estudiantes

El antecedente más importante se remonta a la final de 1968. Estudiantes ganó 2-1 en La Plata, Palmeiras respondió con un 3-1 en Brasil y el título se resolvió en un desempate, precisamente en el Centenario. Allí, el equipo de Osvaldo Zubeldía se impuso 2-0 y conquistó su primera Libertadores. Palmeiras también tiene un recuerdo feliz en Montevideo: fue campeón allí en 2021.

Claves del partido y pronósticos

Palmeiras parte como favorito, pero Estudiantes llega con argumentos defensivos: recibió apenas dos goles en seis partidos de eliminación directa y dejó afuera a Flamengo tras dos empates sin goles. El Verdão, en cambio, necesitó penales para superar tanto los cuartos como las semifinales. El pronóstico es un encuentro cerrado, con Palmeiras obligado a encontrar espacios. El mercado de menos de 2,5 goles merece análisis, aunque su atractivo dependerá de la cuota disponible.

Principales mercados de apuestas para la final

Las apuestas Copa Libertadores ofrecen distintos mercados para analizar la final entre Palmeiras y Estudiantes. Estas son las principales opciones y cómo funciona cada una.

Ganador del partido y del título

Podés apostar por Palmeiras, el empate o Estudiantes en los 90 minutos. En cambio, el mercado campeón contempla también el alargue y los penales.

Total de goles

Pronosticás cuántos goles habrá en el encuentro. Por ejemplo, una apuesta a menos de 2,5 goles resulta ganadora con un 0-0, 1-0 o 1-1.

Ambos equipos marcan

Elegís si Palmeiras y Estudiantes convertirán al menos un gol cada uno. El resultado final no importa: un 2-1 cumple la opción «Sí».

Total de córners

Apostás a que la cantidad de tiros de esquina supere o quede por debajo de una línea. Más de 8,5 requiere nueve córners.

Total de tarjetas

Permite pronosticar la cantidad de amonestaciones o tarjetas del partido. Revisá cómo contabiliza cada operador las rojas y las dobles amarillas.

Apuestas en vivo

Son mercados disponibles durante el encuentro, con cuotas que cambian según el marcador y el desarrollo. Pueden suspenderse temporalmente ante goles, penales o revisiones del VAR.

Preguntas Frecuentes Copa Libertadores 2026